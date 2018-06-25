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58赶集发虚假招聘 网络平台别成了招聘诈骗的帮凶

58赶集发虚假招聘 网络平台别成了招聘诈骗的帮凶
2018年06月25日 01:47 新京报
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　　本是解决社会问题，为用户提供便利服务的网络平台，却变成了不法分子实施网络招聘诈骗等不法活动的工具。

　　随着毕业季的到来，有不少毕业生选择利用网络平台寻找工作。但这些网络平台上究竟有多少招聘信息真实可靠呢？从中国裁判文书网公布的近年来诈骗案例看，58同城、赶集网等网络平台上有为数不少的虚假招聘信息。

　　近日，澎湃新闻从中国裁判文书网搜索到近年来60起通过58同城、赶集网发布虚假招聘信息的诈骗案例，其中248名被告人通过发布虚假招聘信息诈骗，超过5500名被害人受骗，诈骗金额近亿元，甚至有人落入卖淫窝点、诈骗集团。但是裁判文书统计到的还只是其中一部分，很多受骗者囿于维权成本高等原因，选择忍气吞声，让一些诈骗分子逍遥法外。

　　昨天58同城通过官方微博回应称，相关报道引起58同城、赶集网的高度重视，并对媒体的监督表示由衷感谢。下一步将联合警方严打“网络黑产”。

　　从现有的判例来看，这些虚假招聘信息花样百出，如以各种名目要求应聘者交纳各种费用，诸如岗位保证金、服装费、办卡费、伙食费等；甚至还有医院与骗子合作分成，进行诈骗体检。

　　同时在58同城、赶集网等网络平台，还经常会出现“招聘兼职打字员”、“淘宝客服”的虚假广告；此外还有诈骗分子以出国务工为诱饵进行诈骗。2017年12月，杭州中院就判决过一起涉案金额6000余万，受害人数2000余人的出国务工诈骗案例。

　　最让人瞠目结舌的是，58同城、赶集网甚至还成了卖淫嫖娼违法犯罪的“温床”。一些卖淫组织团伙盯上了这些网络平台的开放性，通过平台招聘女公关，实际上就是引诱、控制妇女从事卖淫活动。

　　在得逞之后，这些诈骗分子迅速脱身，他们通过拉黑受害者、拖延、返还小部分诈骗款，甚至恐吓、殴打受害者来“巩固战果”。

　　本是解决社会问题，为用户提供便利服务的网络平台，却变成了不法分子实施网络招聘诈骗等不法活动的工具甚至是帮凶。网络平台理应负有主管责任，对于在平台上发布招聘信息的用户，平台要起到监管责任；如加强事前审核，核实发布者信息的真实性，强化事中、事后的监管与惩治，对于发布不实信息、利用网络平台实行诈骗的，要依据情况做出处罚，或是注销、拉入黑名单等，对于发现涉嫌违法犯罪的，要移交相关部门处理。

　　另外，监管部门要加大对网络招聘诈骗的打击力度，同时督促网络平台积极履职，对于履职不力的要给予相应处置。作为应聘者也要谨防被骗，一旦被骗，及时向平台和公安机关举报。只有通过各方努力形成的合力，才能填平网络平台上的招聘陷阱，不再让诈骗分子“鸠占鹊巢”。

　　□戴先任（职员）

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