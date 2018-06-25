和信贷股价暴跌背后 借款人年借款成本达18.5%

6月19日，和信贷（NASDAQ：HX）股价暴跌，当日收盘价创下了该公司自上市以来最低股价纪录。蹊跷的是，上周五和信贷发布2018财年第四季度和全年未经审计财务业绩，从数据来看，公司表现不俗，甚至在同期上市的多家互金企业中业绩脱颖而出。

对于这一现象，有业内人士对《投资者报》记者表示，和信贷的财报信息和股价表现的错位现象，其中受大监管环境的影响，也暴露出了企业自身未来增长乏力的问题。

年借款成本达18.5%

6月15日，和信贷公布2018财年第四季度和全年未经审计财务业绩。根据财报显示，2017年4月到2018年3月底，和信贷净收入为1.073亿美元（约合6.94亿元人民币），较上一财年增长368%，全年净利润为6550万美元（约合人民币4.24亿元人民币），较上一财年增长664.3%。

从数据来看，业绩喜人。和信贷CEO周歆明认为：“和信贷第四季度出色的业绩主要得益于公司强大的获客能力和用户转化率的提升。”

和信贷是和信公司旗下的独立品牌，和信贷依托和信线下渠道发展自身资产端。据和信贷相关负责人表示，“截至2018年3月31日，为和信贷提供线下借款人获客服务的兄弟公司门店有244家，覆盖全国128个城市。和信贷2018财年90%的借款人是从兄弟公司获取，借款人需要向兄弟公司支付6%的推荐费用。”在这段表述中，可以获知，和信贷将获客成本平摊在了每一位借款人身上，并由借款人直接向和信公司缴纳。

这6%的推介费是否变相为平台“砍头息”？借款人的借款利率中是否包含这6%的推荐费？和信贷有关人员向《投资者报》记者展示了和信贷借款利率的比例，其中6%为推荐费，2.4%为保险费用，10.1%为借款利率，最终借款人实际借款额为既定借款额度的81.5%。

同时，记者注意到，和信贷90%的资产端来自于线下渠道，那么其运营成本也应有所显示，这一数字在财报的成本和利润表中并未有所说明。据了解和信贷的有关人士称，该部分的运营成本由和信公司承担。

对此，上述业内人士称，“这与集团发展战略有关。”由于和信公司旗下多元化在业务共用线下渠道，因此集团自担线下渠道运营成本，让上市体系和信贷轻资产前行，并使表内利润和相关数据更好看，以便融资。

和信贷2018财年第四季度报表中提及，为了进一步丰富获客渠道，公司在安徽合肥设立了一个电销中心。据了解，该电销中心目前是一个40人左右的团队，目前仍在测试当中，具体的转化率和信贷并未做相关披露。网贷之家研究院院长于百程告诉记者，“电销中心的主要作用是针对出借人而非借款人，进行电话回访可提升出借人在平台的留存率，对于借款人资产端的助益不大。”

股价现新低

如此亮眼的财报数据，却并未换来和信贷股东们的信心。6月19日，受周五财报影响，周一和信贷股价暴跌20.84%，报收于9.23美元，创下了公司自上市以来的最低股价纪录。由于股市市场表现较差，和信贷市值缩水至4.42亿美元。

苏宁金融研究院首席研究员赵一洋认为，“这样的现象很正常，特别对于在美上市的新金融板块，资本的倾向是‘未来’而不是‘现在’。”

在2017年3月到2018年3月的运营情况，报表显示和信贷在这期间信贷业务表现不俗。2017年12月互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合下发了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》（以下简称“现金贷新规”），自此，监管效应开始显现。

“存量业务对利润表现进行托底，但相信在今年的第二季度、第三季度，利润增长会有所下降。”赵一洋如是说。

和信贷于2013年3月成立，通过在线平台为借款人提供方便快捷的信贷服务，和信贷聚焦长期消费类贷款，放款额度多为5万~15万元；周期较长，12~36个月的产品为多。

与其他P2P公司动辄几千上万的员工队伍不同，和信贷上市前员工总数仅有315人。小团队的成长是因为有“大靠山”，获客成本和前端风控都由和信公司来负责，因此高利润成了和信贷的代名词。和信贷在上市后形成了品牌效应，体量的上升迅速形成了规模效应，平台中长期产品平均收益年化为11%，“成长性强”是平台在投资人中最大的标签。

但股价的暴跌给本来其乐融融的和信贷投资人群中投了一颗深水炸弹，对于和信贷引以为傲的“成长性”，投资者开始产生了怀疑。有投资者向《投资者报》记者表示，“在报表业绩如此向好的情况下，股价却暴跌超20%，不禁会产生恐慌，疑问平台是否安全。”

增长难题

正如赵一洋所说，资本是看未来的。虽然和信贷目前报表业绩亮眼，但仍旧坚守传统消费金融业务进行深耕。缺乏新亮点，或许是此次暴跌的重要原因之一。

在业内人士看来，监管环境趋严的未来，或会出现两种影响。其一，市场重新洗牌，头部效应明显。目前和信贷获利于已形成的品牌效应和规模效应，这样的优势仍旧能够持续一段时间。但是单一的信贷业务类型，让和信贷在大监管环境下讲不出2017年“现金贷”暴利的故事。

相同的故事不久前也曾发生在“趣店”身上。今年年初，在“现金贷新规”出台后，消费金融平台活跃度将至冰点，“趣店”由于监管政策的影响，股价暴跌30%，资本对在强监管背景下的中国消费金融行业的预期并不如去年那么强烈。赵一洋认为，“尤其是新金融板块，资本并不注重现有的业务，而更注重未来发展的可能。”

趣店的反击是推出大白汽车业务，维持了现有水平的股价。那么，和信贷呢？

其二，存量贷款业务减少，但平台的优质项目增多。根据最新公布的2018财年报告，和信贷上一财年促成的借贷金额为85亿美元，赵一洋表示，“在巨大的存量规模基础上，和信贷2018财年第四季度的利润和收入不会太难看。”同时，由于备案，各家平台都采用新增业务放缓、旧有业务消减的策略，因此，在此后的两个季度中，净利润下降等问题将会有所显现。或许是考虑到这一原因，资本进行了抛售之举，导致公司股价的暴跌。■