“爱优腾”还在亏损 芒果TV凭啥去年赚4.89亿？

6月21日晚间，快乐购物股份有限公司（以下简称：快乐购）发布公告，公司收到中国证监会核发的《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。至此，快乐购重大资产重组正式获批通过，湖南广电旗下快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐5家公司整体作价115亿元打包注入快乐购。

这份批复也意味着芒果TV将成为国内A股首家国有控股的视频平台。拿下这个“全国首家”，凭借的是芒果TV强大的“赚钱”能力——在视频行业普遍亏损的情况下，这家网站却在去年扭亏为盈。据快乐购公告显示，2017年芒果TV营业收入33.85亿元，相对于2016年的18.17亿元，增长幅度达86.3%；2016年，芒果TV亏损6.9亿元，而2017年，芒果TV净利润为4.89亿人民币。

优酷、爱奇艺、腾讯还在亏损，一直被称为行业“老四”的芒果TV为何能率先实现盈利？

湖南卫视节目“优惠购买”

芒果TV的收入来源主要是三块，互联网视频（广告+会员付费）、运营商分成和内容运营（版权销售），分别为17.3亿元、6.1亿元以及9.8亿元。对于视频网站来说，广告业务无疑至关重要。2017年，芒果TV的广告收入达13.3亿元，其中约3.3亿的广告收入来自和湖南卫视的联合招商。

据了解，2017年，湖南台、快乐阳光在软广业务上联合招商。简单理解，就是一个广告植入某一档节目中后，会在湖南卫视和芒果TV同时播出来，最终湖南卫视与芒果TV按比例分配这些广告收入，当年芒果TV获得软广分成为3.3亿元。

除了广告，芒果TV还能“优惠购买”湖南卫视众多优质节目的网络版权。据了解，2017年芒果TV购买湖南台电视节目的境内信息网络传播权价格为4.11亿元。目前芒果TV已取得湖南卫视至2020年的电视节目的相关版权——根据协议， 2018年、2019年、2020年购买价格分别为4.51亿元、4.961亿元、5.4571 亿元，这些节目也将成为芒果TV点击率和广告收入的重要来源——湖南卫视和芒果TV在内容制作方面尤其是综艺类节目制作方面优势明显。

据统计，《向往的生活》《亲爱的客栈》以及《中餐厅》三档节目为芒果TV斩获了超45亿的播放量。在2017年网综播放量前10的节目中，芒果TV占据了5档，总计播放量超过90亿。

湖南卫视人才“近水楼台”

芒果TV还在节目的版权分销中获益良多。资料显示， 从2014年开始坚持独播策略的芒果TV，已经开始分销版权，包括腾讯、爱奇艺和咪咕都是它的大客户，2017年为其贡献的收入分别达2.73亿元、2.52亿元、1.76亿元。

背靠湖南卫视，芒果TV还获得了一项“制胜武器”——人才。据了解，目前，芒果TV自制团队有一百多人，他们先后制作了《爸爸去哪儿》系列、《妈妈是超人》系列、《明星大侦探》系列、《宝贝的新朋友》《变形计》《半妖倾城》系列、《终极游侠》等优质自制网综、网剧，其中电视剧《路从今夜白》反哺母台在湖南卫视播出。他们中的很多人来自于湖南卫视。

今年5月25日，湖南卫视召开工作室会议，为徐晴工作室（代表作：《声临其境》）、陈歆宇工作室（代表作：《亲爱的·客栈》）等7个工作室授牌，并给与其项目奖励、权利、权限方面优惠政策。其中一项举措就是支持工作室承接芒果TV的制作项目，鼓励工作室积累网络视频节目研发和制作经验。这无疑为芒果TV提供了更加丰富的内容储备。

在营收渠道上，芒果TV作为体制内的正规军，因“牌照”齐全，得以在相关产业的各个层面发展自己的业务，建立起立体多维的商业模型。广告、版权、运营商、OTT、会员等多个渠道共同发展，多元化收入结构使整体营收更加合理、平衡。

会员收入为其短板

相比于第一行列的优酷、爱奇艺、腾讯三家，芒果TV也有短板。在其2017年实现的33.85亿元的营业收入中，会员收入仅有3.9亿元，占比不到12%。在今年6月11日举行的台长论坛上，湖南广播电视台党委书记、台长吕焕斌透露的一组芒果TV数据显示：目前，芒果TV全平台日均活跃用户成功突破5000万，周末基本上是5000万以上；日均VV已达1.4亿，付费用户在前一周超过了600万。尽管如此，与“优爱腾”尚有明显差距。

据了解，截至2月28日，腾讯视频付费会员数达6259万，爱奇艺付费会员规模则是6010万，其中超98%为通过付费购买会员服务的用户，2017年爱奇艺的会员服务收入为65.36亿。对于视频网站来说，付费用户不仅意味着稳定的收入来源，也是网站进行内容采购、内容制作、广告营销等政策制定的判断依据。

文/本报记者 祖薇