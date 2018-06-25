手淘和钉钉打通 阿里新零售上线“智能导购”

钉钉CEO无招发布“智能导购”

新浪科技讯 6月25日凌晨消息，钉钉2018“新工作方式”超级发布会于24日晚在深圳召开，钉钉CEO无招宣布推出智能导购，而这被称为阿里新零售的“王炸”产品。

无招将钉钉和手机淘宝的互通，描述为“中国最强的组织管理平台，与中国最强的消费平台强强联合”，他表示，通过这种结合，企业开始真正跨越线上线下边界，实现组织化的全域精准营销和在线数字化。

据了解，钉钉和天猫推出的新零售解决方案已采用邀请方式开放，目前有超过300个品牌的2.5万家门店和近7万名导购通过智能导购产品，打通线上线下。

在日常生活中，常会发生顾客在线下问询商品，而到线上购物的情况。在上海林清轩化妆品公司创始人孙来春看来，传统零售时代中，导购和线上销售平台之间在某种程度上是一种“仇视”关系。

而据介绍，钉钉此次发布智能导购产品，导购在门店招募的会员，后续专属维护，会员无论在天猫或线下复购，导购都可以得到佣金提成。门店导购和线上销售平台的关系转向共生共赢。

无招在发布会中还强调，更重要的是，智能导购实现了有组织的精准营销。即，会员资产是企业组织的，而非导购个人，不会因为导购离职而流失；触达服务方式是组织化的；且会员画像更精准，可以打标签，可以做批量营销，也可以通过云店实现组织化离店交易。

孙春来介绍：“接入智能导购后，林清轩会员招募效率提升30倍，以前3年发展会员40万，现在3个月积累100万，企业销量也提升3倍” （李楠）