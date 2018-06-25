7月9日港股上市 小米暂无计划重启CDR

本文来自 北京商报

北京商报讯（记者 石飞月）6月23日，小米集团在香港举行全球发售股份的新闻发布会，宣布将于7月9日在港交所主板挂牌交易，成为港交所上市制度改革后首家采用不同投票权架构的上市企业，但对于重启CDR暂无明确计划。

据了解，小米股本将分为A类股份及B类股份。对于提呈小米股东大会的任何决议案，A类股份持有人每股可投10票，而B类股份持有人则每股可投1票。小米计划全球发售股份数目为217958.5万股，发售价预期每股为17-22港元，在香港的公开发售时间为6月25日-28日。

针对推迟发行CDR一事，小米公司CFO周受资称，过去几个月，小米做了很多工作来确保CDR发行成功，所以决定先在香港上市，然后再发行CDR，这得到了证监会的认可和支持。

在被问及考虑什么时间重启CDR计划以及什么时间是合适的时候，周受资表示，目前没有计划。对于决定延迟CDR，周受资称实际上小米和监管单位讨论，为了确保CDR发行质量，达成共识，决定先在香港上市，再找合适时间到A股上市，这是确保CDR成功很重要的因素。

在发布会上，小米集团董事长雷军还对近期关于小米估值、业绩、CDR等相关问题进行了解答。

对于小米公司到底是互联网公司还是硬件公司的疑问，雷军提到小米既能做电商又能做硬件的互联网公司，小米是唯一一家具备全方位的公司。“其实，名字叫什么不重要，重要的是商业模式。”雷军表示，小米的商业模式总结为铁人三项：硬件、新零售，互联网服务。去年小米互联网收入99亿元，不考虑电商收入，仅互联网服务收入进入全球互联网收入前25名。

关于估值问题，周受资表示，小米集团从来没有说自己值多少钱，这些都是过去几个月市场的炒作。

在雷军看来，小米硬件只赚一点点钱，可能有人会感觉盈利能力不强。但小米在硬件之后，提供互联网服务，这样不仅可以增强电商能力而且可以实现变现。小米去年收入1146亿元，这在全球也是新的世界纪录，小米去年的同比增速是67.5%，这个增速在全球大型公司里面排在第二位，在互联网公司里面排在第一位。雷军解释招股书显示小米去年亏损严重的问题，称这是因为财务记账的原因，实际上小米去年是赚钱的，净利润达到54亿元。

同日下午，雷军在微博上宣布，小米8系列手机6月5日首发，18天突破100万台，已发货102.6万台（5月31日，小米于深圳发布了年度旗舰小米8，一同发布的还有小米8 SE。6月5日，小米8正式迎来全渠道开售。6月8日，小米8 SE开售）。