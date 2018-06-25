受日本民宿新法影响 Airbnb房源持续下架

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北京商报讯（记者 关子辰 王莹莹）日本《住宅宿泊事业法》（以下简称“民宿新法”）对共享住宿的影响还在持续发酵，作为全球最大的共享民宿短租平台Airbnb受到了很大冲击。北京商报记者了解到，目前日本民宿已经实施超过一周时间，尽管Airbnb已下架了未完成经营许可注册的数千套民宿房源，但日本观光厅仍严令Airbnb进行整改。

据了解，6月15日起日本实施了民宿新法，民宿新法要求提供私人房源住宿的房东必须获得当局经营许可，Airbnb日本要求平台房东提供注册备案号码证明其已完成经营许可申请的流程。从6月初开始，民宿新法尚未生效之际，Airbnb已经开始撤下未获得经营许可编号、或未符合现有住宿规定的房源。而截至6月15日民宿新法实施之时，Airbnb上的房源数量已由今年春季时的6.2万，降至约2.7万。

部分地方当局还向日本观光厅报告了Airbnb的未获许可房源，截至6月21日，在日本的主要旅游目的地京都，当局已经查获了至少2000个非法房源。此外，日本观光厅借民宿新法整顿了Airbnb和其他预订网站，并要求他们每6个月公布一次他们的民宿房源报告，并在6月底前提交有关其上线房源情况的报告和其他信息。

对此，Airbnb表示：“目前，数以千计的房东已经更新了他们的备案号码，过去两周我们看到了显著的增长。同时，有许多房东正在完成备案的过程之中，我们预计未来几个月中会继续有数万新房源在日本实现注册。在接下来的几个月，我们将会在一系列战略举措上投入超过3000万美元，以支持我们的用户和社区。我们对爱彼迎在日本的发展充满期待，也欢迎更多的房东与房客加入到我们的社区。”

事实上，在Airbnb平台上，一些房东即使没有法律许可，只要提供了正当理由都能继续经营。Airbnb表示将很快取消这项不规范措施。Airbnb日本公关政策经理山本美香曾表示，过去几年日本的入境旅游发展良好，日本当局希望民宿短租能促进和帮助入境游的发展。但如今一些短租房主使用虚假注册备案号逃避新法，让政府开始担忧共享经济的前景。“我们已在下架所有经由系统自动检测、或被地方当局报告的非法房源。”

Airbnb日本房源的下架自然也影响到中国游客。据公开数据显示，中国是赴日旅游的第一大国，2017年，中国内地访日游客比上年增长15.4%，达735.58万人次，连续三年名列首位。此外，2017年，中国赴日游客自由行的人群已经超过了团队游，占比达到61.8%。

由于日本民宿独具特色，加上当地卫生、安全状况较好，近年来日本民宿颇受中国游客喜爱。而日本民宿新政的出台，导致部分游客无法预订日本民宿，进而导致一些地区周边酒店价格上涨，对中国自由行游客产生不小影响，而此次Airbnb房源的再次下架，让更多的消费者面临无处可住的境地。 也有业内人士对于Airbnb非法短租房源遭大幅下架从而使得旅客不再考虑民宿短租而表示担忧。