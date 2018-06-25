熊猫直播否认资金链断裂 新一轮融资即将完成

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北京商报讯（记者 魏蔚）针对近日的资金链危机、大股东撤资传闻，熊猫直播相关负责人6月24日对媒体回应称，“消息不实”，并表示熊猫直播下一轮融资已进入收尾阶段，规模在10亿元以上，目前公司CEO和大股东仍是王思聪。根据艾瑞发布的游戏直播App指数数据，2018年4月，熊猫直播排名行业第四，前两名均获得腾讯投资，其中斗鱼在上市筹备中，虎牙已经完成上市。

关于员工工资无法按时发放问题，熊猫直播公关部相关负责人表示，在薪资发放周期方面，熊猫相对比较严格，基本上没有出现拖欠的情况，如果有个别现状，可能由于以下几个方面的原因：一是财务制度非常严格，需要收到盖章结算单及发票之后发放，造成延迟；二是熊猫对主播的薪资会有人气、时长等种种考核标准，在内审的同时，需要复核之后才会发放，也会带来时间上的延误；三是工资的发放流程是熊猫发放给公会，再由公会发放给主播，同样可能会造成延误。

熊猫直播相关负责人还表示，资金链断裂属于谣言，熊猫的现金流也没有问题。“熊猫下一轮融资现在已经到了非常末尾的时期，但是这个期间是封口期，很快就会公布消息。”

针对大股东撤资，熊猫直播相关负责人也予以否认，称“我们的大股东仍是王思聪，他依然是我们的CEO，包括去年的年会他也参加了。”

北京商报记者登录天眼查发现，成立于2015年7月的熊猫直播至今完成了三轮融资，分别是2015年11月完成的数百万元天使轮融资，2016年9月完成的6.5亿元A轮融资以及2017年5月完成的10亿元B轮融资。目前，熊猫直播已经13个月未获得融资支持。