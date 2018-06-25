e代驾产生行程外里程 客服称系统问题

本文来自：北京晨报

阎先生的订单轨迹显示，并没有在小区就结束行程。

21日晚阎先生通过e代驾APP约了服务，从东五环附近某饭店到小区楼下地库距离9.6公里，根据平台规定，10公里以内收费80元，但他第二天细看平台才发现，行程轨迹显示为进入地库后竟然又出了小区在外面转了一圈，行程是在小区外结束的，恰好凑够10.1公里，他为此需要支付100元。记者致电代驾员，对方确定自己当晚是在地库点击了完成服务，表示清楚记得行驶了9.6公里。对这多出来的0.5公里，e代驾APP客服给出的解释是“系统问题”。

事件：e代驾行程结束在小区外

酒驾危险又犯法，叫代驾是阎先生工作应酬、朋友聚餐之后的不二之选，因此他也是e代驾的老用户。21日晚上10点多，他和朋友在东五环附近一家饭店就餐完从e代驾平台预约了服务，晚上11点01分代驾员李先生到达阎先生所在位置。

半小时后，车辆到达阎先生位于朝阳区管庄的所住小区，阎先生要求代驾员把车开入自家的地下车库车位，“下车时司机问我怎么支付，我说平台支付，我看到他当时就掏出手机结束了服务。”一切看来都没啥问题，当晚阎先生回家后倒头就睡，直到昨天才想起来要支付代驾款，登录APP一看却觉得有点不对劲。

“从饭店到我家是9.6公里，按照平台的自费计算，我应该支付80元，但账单却是100元。”阎先生仔细查看了行驶轨迹发现端倪，轨迹显示从小区东门进入地库后又从南门出去，在小区外结束的代驾行程，虽然这一趟只有500米的距离，但却将行程“凑”成了10.1公里。而根据e代驾收费规则，服务超过10公里而不足20公里的，要加收20元钱，所以阎先生的账单变成了100元。“我记得是在车库里结束行程的，这多出来的几百米是怎么回事呢？我问了代驾员，他说是系统问题。那是不是应该给我按实际的9.6公里算费用？”由于阎先生对这笔订单存疑，还仍未付款。

司机：客服说信号差操作未成功

昨天记者致电事发当晚的代驾员李先生，他表示，自己当晚在地下车库当着阎先生的面结束了行程，并且他清楚地记得行驶距离是9.6公里，“所以他跟我说这事的时候，我也很纳闷儿，后来我还为这事问了客服，客服说因为地下车库信号差，虽然我按了结束键，但实际上操作没成功。”记者随后也就此事联系了e代驾客服，对方了解情况后称会有工作人员给予答复，不过到昨日截稿，记者还未收到任何回应。

北京晨报热线新闻记者 张静姝 线索：辰先生