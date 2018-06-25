核心资产乐融致新暗藏隐忧 乐视网高管坦言尚处困境

本报记者 饶守春 北京报道

6月22日上午10点，乐视网（300104.SZ）于北京乐视大厦召开年度股东大会，审议包括2017年度年报、向银行等金融机构申请综合授信额度等18项议案。随后晚间披露的公告则显示，乐视网这18项议案均获得股东大会投票通过。

在回答21世纪经济报道记者有关提问时，乐视网董事长刘淑青表示，乐融致新电子科技（天津）有限公司（下称“乐融致新”，原“乐视致新”）业务的未来发展，仍将是整个上市公司体系的重要基础，并认为在上市公司其他业务板块同样面临着沉重的历史债务及资金困境下，已实现局部业务的创新。

而在随后就公司是否可能退市的补充采访中，乐视网回复表示，公司方面一直在就债务优化、成本控制等进行努力，但是否退市并非公司单方面能判断的事情。

22日当天，乐视网股价上涨3.02%，报收3.41元/股，最新市值来到136亿元。

危险警报远未解除

在6月22日召开的乐视网股东大会中，前来参会的股东或股东代表仅22人，且大部分为以股东身份参加的媒体人。而在这场总时长仅45分钟的股东大会，留给股东提问交流的时间仅不足10分钟，随后便早早宣布结束。

由于2017年全年乐视网归属母公司股东净利润巨亏138.78亿元，成为A股两市“亏损王”，股东大会上，21世纪经济报道记者提出了有关乐视网上半年经营情况是否有所扭转，以及下半年的发展规划的问题。

刘淑青并没有直接就前一部分作出回应，仅表示等公司半年报披露后自然可见分晓。

不过，刘淑青仍然对乐视网目前所处的困境进行了坦陈。她表示，包括管理层在内的全体员工，仍清楚公司在资金层面的问题并没有得到解决，并面临着因资金极度匮乏而导致原有业务存在局限和停滞的情况。

对于后半部分问题，刘淑青表示，随着乐融致新业务的未来发展，将促进乐视上市体系业绩的提升，这符合公司持续发展的方向和长远利益。

“尤其在当前公司整体仍未走出资金困境的情况下，公司管理层竭尽全力恢复超级电视面向用户的服务能力和内容优势，希望通过公司持续不断的努力，让外界能一步步感受到公司向好的变化。”刘淑青说。

然而，一位接近乐视网人士透露，无论是乐视网还是乐融致新，2018年上半年的经营情况并未出现根本性改变，距离资不抵债的概率也越来越高。截至今年一季度末，乐视网合并报表范围内归属母公司所有者权益合计仅3.04亿元。

对此，乐视网在回复21世纪经济报道记者提出的是否存在破产重整的可能性的问题时，表示如若上市公司2018年继续亏损，将存在归母净资产为负的可能性。

“面对如此严重的状况，公司已经在积极寻找并引入战略投资者，比如前一段乐融致新增资，将一定程度缓解资金紧张的情况。未来，公司将进一步拓宽融资渠道，获取公司业务发展所需的资金及业务资源，以解决公司目前迫切的资金需求。”乐视网回复21世纪经济报道记者称。

乐融致新踞炉炭上

在乐视网未来业务恢复与发展过程中，乐融致新被赋予了关键的核心地位。

6月22日的股东大会中，刘淑青对21世纪经济报道记者表示， “基于超级电视的开放平台战略，公司积极引入腾讯视频、芒果TV等第三方优质内容，极大程度扩充了超级电视的内容丰富度。”刘淑青说。

半个月前召开的2018年第二次临时股东大会中，刘淑青即表示，随着腾讯、京东等方实施对乐融致新的增资，不仅将缓解乐融致新资金紧张状况，也有助于恢复公司及乐融致新品牌、信誉。

值得注意的是，由于涉及借款担保的问题，乐视网已多次对外提及可能失去乐融致新控制权的风险。

上述接近乐视网人士表示，乐融致新未来的发展途径也许会参考乐创文娱（即原“乐视影业”），脱离上市公司体系单独发展，但他也认为，这一情况的出现对目前的乐视网而言将是一个巨大的打击。

同时，刘淑青表示，在资金层面，公司仍积极与相关金融机构协商贷款展期，着力通过恢复各项主营业务的开展以重新激活公司的现金流和供销体系。

乐视网财务总监张巍表示，乐视网还有一些即将到期的短期债务，目前公司在积极地与金融机构沟通，解决了一定的问题，但是后续还有在七八月份一些即将到期的债务，目前则在进展过程当中。

（编辑：林虹）