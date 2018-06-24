小米、美团、滴滴……独角兽赴港上市面临微妙变局

来源：视觉中国

贸易战或成港股“黑天鹅”，港股一旦大跌，就会有很多公司想发都发不出去。

文 | 《中国企业家》记者 米娜

编辑 | 徐昙

独角兽们都在争抢成为港交所新政后赴港上市的新经济公司第一股。

小米是目前赴港上市的新经济独角兽中上市进展最快的一家，而最近被爆出已在港交所递交上市申请的美团点评将可能排在小米之后。

按照港交所上市流程，从正式递交上市申请，到递交招股书、路演、公布认购结果、到最终上市，一般而言需要一个月时间，具体视审批速度而定。

早在2018年五月，小米就已经向港交所递交了上市申请。来自香港券商届人士向《中国企业家》透露，不出意外，小米本该六月在港上市，但为了支持国内的CDR新政，推迟了港股上市时间。

但6月19日，小米在最后一刻暂停了CDR的发行。富途证券CEO邬必伟向《中国企业家》称，“我个人认为证监会和小米双方推动CDR发行的意愿都比较强，但中间有一些难协调的技术性障碍，要解决这些障碍，需要比较长的时间，可能会再度延迟小米在香港上市的时间，最终小米选择先行在香港上市。”

而此时的港股市场，在持续一年的暴涨冲上33484的高点之后，在最近几个月内处于一个比较微妙的高位震荡调整期。6月19日，受中美贸易战恐慌情绪影响，上证、恒指均大幅下跌。恒指指数一度大跌近千点，跌破29500点。

近两月的港股投资市场已经出现分化，后续是涨是跌众说纷纭。一旦港股持续下跌抑或由牛转熊，将对独角兽的估值造成重大影响。

为避免夜长梦多，独角兽们纷纷出动，滴滴和蚂蚁金服相继传出赴港上市的消息，而陆金所、海底捞、腾讯音乐、51信用卡、凡普金科等赴港上市的传闻也在圈内风传。

微妙的时机

时隔十年，港股再次迎来黄金时代。

2018年1月，恒生指数成功冲上了新的历史新高33484点，突破了之前在2008年创下的历史高点，2017年全年涨幅超过30%，成为当年全球表现最好的主要指数。

暴涨连带着上市公司的市值也翻番，2017年，在港上市的腾讯控股一年股价翻倍，成为亚洲市值最大的公司。

大浪潮时，科技公司的估值及上市后的市值往往能水涨船高。与此同时，港交所行政总裁李小加在2017年底推动了港交所成立25年来最大的变革，允许“同股不同权”公司上市，允许尚未有收入的生物科技公司上市等。新的上市制度在2018年4月30日正式生效，此时赴港上市，正可谓集天时地利。

机会不容错过，在上市时机来临之时，抢先上市往往能占得先机。

截至2018年6月20日，港股总市值达33.9万亿元，沪深为50.9万亿元，港股市场容量相对比较小。

“2017年，港股交易量只有美股全年交易额的十六分之一，只有A股的六分之一。”基岩资本副总裁杜坤表示，“港股的资金量相对小，就好比水池的空间容纳有限，上市的独角兽越来越多的话，越到后面融到的资金越有限。所以赶在前面上，估值明显会高于后面几个，赶在窗口期第一批上市的公司的估值也会比后面好。”

邬必伟也认为先上的会占一些优势，现在香港市场上比较缺新经济公司，先上的受追捧比较多，慢慢地，投资人会出现审美疲劳。

然而，令人意想不到的是，港股市场在近期出现调整下跌。6月20日，摩根士丹利策略师把恒生指数的12个月目标大幅下调约10%至27200点，意味着恒生指数将从1月高点下跌约18%，接近通常表明市场进入熊市的调整幅度。

摩根士丹利认为，利率上升、人民币贬值和美中贸易关系恶化，这些因素将共同威胁亚洲经济增长和企业利润，“我们认为恒生指数短期内有进一步大幅下跌的风险”。

6月21日正式登陆港交所的内地“智能金融第一股”维信金科很快就破发了，6月15日同样在港交所上市的第三方支付第一股汇付天下也在挂牌首日跌破发行价。

“现在港股的热度比今年年初要差很多，很明显，因为市场变差了。2017年在港上市的众安在线、易鑫集团则幸运得多。”邬必伟表示。

港股的回调，对正在融资的拟上市企业会造成一定影响。据彭博社消息，此次小米香港IPO的定价区间从传闻中的750亿-800亿美元下调为550亿至700亿美元。

早在2015年5月，港股进入阶段熊市以后，上市公司股价跌到“白菜价”，上市的窗口期也接近关闭。甚至在2016年，王健林认为万达商业在港股的市值比净资产还低，选择让公司从港股退市。

“美团也在加速上市当中”，邬必伟称。之前有消息称，在进军打车领域、收购摩拜后，美团赴港上市的估值或将达到600亿美金。赴港上市的新经济公司，“投行比较普遍的做法是按照国内外上市同类型公司的市值去估值，小米现在对标的是苹果，而美团则复杂的多，暂时没有可对标的公司。”

但未来港股究竟会如何走，谁都无法掌控。“阿里巴巴2007年在香港上市，也赶上了金融危机，影响了当时的上市融资，但最终还是选择上了。如果企业觉得，市场不好，估值低，可以不上。如果不能再等，价格再低也只能上了。”邬必伟表示。

黑天鹅

6月14日凌晨，美联储再一次宣布加息，将联邦基准利率目标区间上调25个基点到1.75%-2%的水平，这是2008年金融危机爆发以来，首次重新回到2%的整数关口。随后，香港金管局跟随步伐，上调贴现窗基本利率25个基点，至2.25%。

对于全球资本市场而言，美联储不断加息意味着全球资金的水龙头在慢慢拧紧。从长远来看，由于加息会吸引香港的美元回流美国，美联储持续加息将利空港股。

但瑞银大中华区首席投资总监邓体顺认为，加息只是这些独角兽此次赴港上市窗口期中比较明确的一个不利影响因素，而更担心的应该是那些无法预测的因素，如中美贸易战。

自港交所成立以来，曾经有过几次因为黑天鹅事件导致港股的上市窗口突然关闭：一次是2003年SARS危机，一次是2008年的金融危机。

“港股上市本质上是一个生意。只要公司不说谎，有投资者愿意买单随时可以上。2015年时港股估值低，没多少公司愿意上，也可以称为窗口关闭。”邓体顺向《中国企业家》表示，但港股经过两年的大涨，现在公司估值处于比较好的水平，这次是个不错的窗口期。

由于港股市场含有大量的“中国元素”，就目前来说，港股投资者比较担心的就是中美的贸易战，以及这件事对未来两国经贸关系，投资等会造成何种影响

2018年年初，受贸易战及港币汇率影响，港股开始进入震荡期。4月10日，特朗普发出贸易战和解信号，恒生指数当天开市上涨259点。6月19日，特朗普威胁对额外2000亿美元中国商品征收关税，消息一出，当天A股千股跌停，港股一度大跌上千点。

覆巢之下，焉有完卵？

邬必伟认为A股一旦下跌，港股就很难走出独立行情。“感觉中美贸易战会是一个相当长期的事情，如果贸易战再往下发展的话，港股的走势很难说。港股一旦大跌，就会有很多想上市的公司发都发不出去。”

但仍有不少机构对港股后市看好，瑞信集团亚太区高级投资策略师邵志铭于6月20日表示，预料2018年恒生指数将于三个月内上涨至33000点。杜坤则认为美国加息会对资金量有影响，而港股之前的涨幅比较大，后续行情比较难确定。

目前在国内去杠杆、控制银行信贷额度、缩紧银根的大环境下，企业融资变得更难。2018年5月，中国社会融资规模增量创近两年来最低水平，其中5月末企业债券余额为19.14万亿元人民币，当月融资净减少434亿元，为2017年6月以来首度陷入负值。

而A股市场的上市进程自2018年以来一直在缓慢进行，截至6月15日，A股IPO排队的企业仍有279家。对于需要融资的新经济公司而言，在国内银根缩紧时，即使港股行情开始变差，赴港上市仍不失为一个好的融资渠道。

三地之争

如今，中国内地A股、美股和港股三地都在争取新经济的独角兽公司来上市，但目前来看，港交所在这轮上市潮中独占风头。

6月13日，李小加再次获得连任，这给等着去港股上市的国内独角兽打了一针镇定剂。李小加将连任香港交易所集团行政总裁，任期从2018年10月16日起至2021年10月15日。

李小加是港交所的改革派和灵魂人物。他执掌港交所的8年间，曾因错失阿里巴巴有过懊悔，但更多的是收获了各种成绩：沪港通、深港通、债券通；收购伦敦金属交易所（LME）等等。

李小加曾说在A股上市属于包办婚姻，而港股是属于自由恋爱。三地股市相比较而言，港股的上市制度设计已经越来越接近美股的纳斯达克。但港股又有其独特的优势。

“港股和美股都是低门槛，采用披露制，但如果说两地投资者对中国内地公司的理解，明显香港市场更懂中国公司。“邬必伟称。

另外，虽然在美国和香港两地上市的法律会计等相关费用差不了多少，但对于上市公司而言，美股有集体诉讼制，而港股没有。

而就估值而言，三地中在A股上市门槛最高，给新经济公司的估值也最高。

2018年年初在A股借壳上市成功的360公司，截至6月21日，市值达1845亿元，而360从美股退市时，市值才504亿元。之前在A股上市的乐视网，市值也一度达到疯狂的1526亿元。

可惜的是，目前新经济公司上市乃至回归A股，仍面临种种障碍。

但港股和美股都比较国际化，给新经济公司的估值也不会差太多。这其中，新经济公司中的科技公司和金融公司又有所不同。“科技公司会给一个更高的估值，如腾讯的PE曾达到60倍，而市场给金融公司的PE最多20倍。”邬必伟表示。

这是因为未来发展前景是衡量估值的一个非常重要的指标。邓体顺表示，目前科技公司的估值高，是因为很多科技公司能以每年100%-200%的速度增长，而金融公司普遍在20%-30%。

每个新的明星新经济公司在港交所上市，都会给港交所带来一大批新的客户。在过去很长时间，腾讯在港股的科技股中独占鳌头，腾讯与港交所互相成就了对方。

而此轮上市的新经济独角兽中，谁将最受港股投资者的欢迎呢？未来谁能成为这轮上市的新经济公司中第一股呢？邬必伟认为最终得看企业的综合实力，就像当年赴港上市的国企股、银行股，刚开始上的企业时候比较受追捧，后续股价慢慢回落，时间一久股价还是得拼实力。（新经济公司是指包含新技术、新产业、新业态、新模式的公司）