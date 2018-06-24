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招聘陷阱坑了5500人，58同城们该怎么挽回？

招聘陷阱坑了5500人，58同城们该怎么挽回？
2018年06月24日 16:14 澎湃新闻
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　　58同城等网站上的招聘陷阱：超五千人被骗 涉案近亿元

　　58同城回应招聘陷阱：将联合警方打击“网络黑产”

　　澎湃特约评论员 欧阳晨雨

　　孰能料想，在知名的网络招聘平台上找份工作，竟然也藏着莫大的风险，动辄就会上当受骗。

　　据澎湃新闻报道，在中国裁判文书网搜索到的近年60起通过58同城、赶集网发布虚假招聘信息的诈骗案例中，248名被告人通过发布虚假招聘信息诈骗，超过5500名被害人受骗，诈骗金额近亿元，甚至有人落入卖淫窝点、诈骗集团。诈骗金额最高的一份判例中，受害者2000余人，被骗中介费共计6270万元。

　　尽管这个统计数据令人瞠目结舌，却很可能仅是假招聘、真诈骗乱象的“冰山一角”。因为，根据裁判文书统计到的信息，只是案发告破的一部分，实际的被骗人数和诈骗金额还难以精确统计。

　　网络招聘骗局的“产值”能达到亿元规模，狡诈骗术的助力不可小觑。翻看报道，所谓岗位保证金、加油卡押金、IC卡费、服装费、办卡费、马甲费等，这些以各种名义收取应聘者的钱款，乃是招聘诈骗犯最简单直接的方式，就连看似无懈可击的医院体检、出国务工、招聘女公关，也都“满满的全是套路”，一不小心就会掉进坑。骗子们的“拉黑”“拖延”“刁难”“殴打”等“脱身术”，更让应聘者防不胜防。

　　网路招聘骗术在“升级换代”、“无孔不入”，固然需要提醒公众“长个心眼”，及时识别和防范上当受骗，但有关网络招聘平台也应“如坐针毡”，主动把法律责任承担起来。

　　在网络政策上，我国历来主张“谁接入、谁负责”“谁运营、谁负责”，要求网络运营者承担“主体责任”，对运营的网站和提供的网络产品服务承担安全保障义务，《网络安全法》已在法律层面将网络运营者的网络信息安全义务和责任法定化，要求任何个人和组织“不得利用网络发布涉及实施诈骗”，明确网络运营者对此有“立即停止传输该信息”“防止信息扩散”“向有关主管部门报告”的法律义务。

　　再看招聘平台，作为网络经营者，并不是单纯的信息发布窗口，而是对网络活动承担一定监管职责的主体。在58同城、赶集网这些知名网站上，出现虚假招聘信息、导致多人上当，并非是个案孤例，时间跨度亦有数年之久，监管责任的过错并不难推定。根据《网络安全法》，“由有关主管部门责令改正，给予警告，没收违法所得”，拒不改正或者情节严重的，还可以“处十万元以上五十万元以下罚款”，“责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照”等。

　　当然，除了行政责任，可能还有民事责任。根据《侵权责任法》，“网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任”。如果有证据表明，招聘网站“明知而不为”，就不能视为“与己无关”“隔岸观火”，也要把连带责任主动承担起来。

　　针对澎湃新闻的报道，58同城和赶集网当天做出了声明，称在这两个网站上发布信息都需要通过营业执照、组织代码、人脸识别、芝麻信用分等等进行综合资质审核，还有求职者保障计划等等相应的服务措施。可是这么多铜墙铁壁的验证措施，为什么没有能够防住海量诈骗案在58同城，赶集网上发生？如此严密的技术措施到底根本不起作用，还是挂在墙上当摆设？希望平台要拿出对客户负责任的态度，不要有任何浑水摸鱼的侥幸心理。

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