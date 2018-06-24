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58同城回应招聘陷阱：将联合警方打击“网络黑产”

58同城回应招聘陷阱：将联合警方打击“网络黑产”
2018年06月24日 15:20 新浪科技
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　　58同城等网站上的招聘陷阱：超五千人被骗 涉案近亿元

　　新浪科技讯 6月24日下午消息，近日有媒体报道称，58同城、赶集网等平台现招聘陷阱。从中国裁判文书网搜索到近年60起通过58同城、赶集网发布虚假招聘信息的诈骗案例中，248名被告人通过发布虚假招聘信息诈骗，超过5500名被害人受骗，诈骗金额近亿元，甚至有人落入卖淫窝点、诈骗集团。

　　58同城6月24日通过其官方微博回应称，针对中国判决文书网上互联网平台虚假招聘信息判例一事，第一时间引起58同城、赶集网高度重视。58同城称，在58同城、赶集网上发布信息，都需要通过营业执照、组织机构代码以及手机号、人脸识别、身份证验证、芝麻信用认证、银行卡等综合资质进行审核。

　　声明称，将联合公安司法部门，严厉打击“网络黑产”。呼吁求职者一起，重视求职安全，重视平台防骗提示，对于平台外的欺诈行为不要抱有侥幸心理，积极留存证据并向投诉举报。

　　以下为58同城官微声明原文：

　　58同城、赶集网声明

　　对于近日澎湃新闻报道，中国判决文书网上互联网平台虚假招聘信息判例一事，第一时间引起58同城、赶集网高度重视，并对媒体的监督表示由衷的感谢。

　　58同城、赶集网一直以来都高度重视信息安全工作，将保障用户安全作为最高追求。尽管如此，仍有不法分子利用花样翻新的虚假诈骗手段，对求职者进行诈骗。作为生活服务平台，58同城、赶集网也在不断探索建立生活服务标准、履行企业社会责任、保障信息质量等促进服务业健康有序发展的举措，协助执法机关打击平台上的信息犯罪案件。对于虚假信息发布，58同城、赶集网说明如下：

　　1、在58同城、赶集网上发布信息，都需要通过营业执照、组织机构代码以及手机号、人脸识别、身份证验证、芝麻信用认证、银行卡等综合资质进行审核。所有在平台上发布的职位信息，均需要通过系统+人工的双重审核，方能在页面上展示。任何触发诚信管理系统的预警，都将限制发帖权限，发帖无法通过。

　　2、建立大规模的用户服务团队，加大对于求职线下过程中常见问题的强引导和提醒，对用户求职提供全流程人工咨询与主动服务，全面保障求职者人身、财产和信息安全。

　　3、58同城和赶集网分别推出的求职者保障计划、放心企业服务，针对平台用户求职过程中的时间与财产损失进行平台赔付。今后我们将进一步扩大求职者保障计划、放心企业等服务覆盖范围，细化保障条款，解决求职者的后顾之忧。

　　4、联合公安司法部门，严厉打击“网络黑产”。对于破坏平台生态和欺诈用户的“黑色产业”和问题企业，我们将与公安司法部门建立深度的合作关系，从跟进、取证、调查等方面进行全方位的深入配合，不计成本，与违法行为斗争到底，坚决保障和维护用户权益。

　　在此，我们也呼吁求职者与我们一起，重视求职安全，重视平台防骗提示，对于平台外的欺诈行为不要抱有侥幸心理，积极留存证据并向我们投诉举报。

　　打造“人人信赖的生活服务平台”是58同城、赶集网的企业愿景，也是我们的工作使命和奋斗目标。我们将严厉打击平台上的不良、虚假信息，全面提升用户体验、保障用户安全，通过互联网让人们生活简单美好。

　　58同城、赶集网

　　2018年6月23日

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