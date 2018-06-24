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创造5000万VS偶练2000万 女偶像粉丝集资力更强悍？

创造5000万VS偶练2000万 女偶像粉丝集资力更强悍？
2018年06月24日 15:06 新浪科技综合
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       来源：娱乐资本论 作者诗欣，编辑吴立湘

　　孟美岐C位出道！

　　整个《创造101》期间，孟美岐的粉丝集资公开数额，加上未公开的数目以及私人集资，粉丝集资总额预计超过1200万。遥想三个多月前，各项数据吊打其他练习生的蔡徐坤，粉丝公开集资也才过200万。

　　23日晚的《创造101》，不仅仅是一场决赛，更是一场狂欢。

　　101女孩的粉丝集资规模更大  都落入了谁的口袋？

　　在《偶练》的热度基础之上，《101》其实从一开始就更受媒体关注。在经历过

　　王菊爆红（点击回顾），自媒体进行了一番铺天盖地的报道，以及杨超越（点击回顾）引发争议这些事件后，《101》在影响力的广度要远超于《偶像练习生》，从亚文化圈层冲进了主流文化圈层。我们还发现，《101》的粉丝在集资金额上也远远超过《偶练》。

　　明星资本论（ID：mingxingzibenlun）在偶练决赛当天统计过偶练前二十名的粉丝在owhat上的公开集资金额，加上未公开数目，预估整体金额超过2000万，最高一项是蔡徐坤粉丝的集资，超过200万。（点击回顾）

　　（以上数据统计截至23日中午12点）

　　而这次在101的粉丝公开集资中，光吴宣仪和孟美岐两个人的粉丝公开集资就超过2000万，是偶练公开集资榜前20名的总和。仅仅是孟美岐一家就集资超过1200万，这就不难理解23日决赛场外，她的粉丝能做到所到之处，皆有美岐的“壕”应援。

　　截至23日中午12点，101整体粉丝公开集资达到4453万，加上未公开数目以及各种私人集资，预计超过5000万，并且数字还在不断攀升中。

　　有意思的是，这次集资混战中，平台不再是owhat一家独大，微博投资的摩点APP也成为了战场。《偶练》期间虽然也有粉丝用摩点，但数量非常小。粉丝平台在节目过程中流水和流量如此大，到明年两个平台做第二季的时候，预计会有更多粉丝平台加入混战。

　　那么，这么庞大的数额最终都落入了谁的口袋？

　　与《偶练》还有农夫山泉分走了相当一部分集资不同，101女孩的粉丝集资，除了极小部分用于常规的自制周边和应援之外，剩下的将悉数用于购买腾讯视频的会员卡。也就是说，《101》给腾讯带来的会员收入毫无疑问将超过《偶练》之于爱奇艺

　　尽管《101》的集资数目如此庞大，但我们发现，101女孩的整体粉丝规模却与偶练男孩有相当大的距离。

　　以上数据均统计于两个决赛的一周前（偶练决赛4.6；101决赛6.23）

　　由于超话签到的操作比起微博关注更复杂，前者更能体现明星的核心粉丝量。于是我们对比两档节目的练习生在决赛一周前的超话签到数（统计于距离决赛的同一时间点），来呈现粉丝规模的差距。

　　表格显示，超话粉丝最多的蔡徐坤拥有49.8万粉丝，决赛前一周的签到数达到了26万，甚至超过了孟美岐、吴宣仪、杨超越这些101热门选手的总和。前二十名偶练男孩的超话数据最低值在101上位圈的女孩中也能排到中间位置。

　　此外，在明星资本论（ID：mingxingzibenlun）早前的数据统计中，蔡徐坤在节目期间的超话排名已经一度超过鹿晗、迪丽热巴等成熟艺人，这使得他跻身流量明星的第三梯队，（点击回顾）但他在《偶练》期间的粉丝公开集资还没到孟美岐的六分之一。

　　101女孩的核心粉丝规模更小，集资规模却更大。也就是说，《101》粉丝的付费意愿整体上要高于《偶练》粉丝。

　　那么，为什么《101》粉丝能产生更高的付费意愿，从而撬动更大数目的集资？

　　粉丝的集资战斗力因何而起？

　　1、 更加激烈的竞争

　　《偶练》中，蔡徐坤从首次拿第一名开始，票数和微博数据就远超其他人，并且将这个优势一直保持到决赛，似乎蔡徐坤C位出道早已经成为板上钉钉的事情。

　　但在《101》中，战况就激烈多了。很多人的排名都相当不稳定，比如李子璇、傅菁就在上位圈（前十一名）进进出出。为了直观地看出各类数据的变化，及时弥补短板，有粉丝还自制了网络数据排名，不断刺激着各家的粉丝。

　　C位之争就更加激烈了。吴宣仪、孟美岐两人都曾表明争第一的决心，在数据上一直胶着。22日是吴宣仪重回第一上热搜，23日的热搜就变成孟美岐重回第一，不到当晚的最后一刻，都无法确定谁更有胜算。这对于粉丝来说也是一种刺激，战斗力自然会升级。而帮助偶像达成目标的途径只有一个——砸钱。

　　2、花样百出的粉丝集资动员方式

　　当粉丝对于集资有极度迫切的需求，除了自己砸钱之外，还会想尽各种办法让其他粉丝也一起砸钱。

　　6月15日，临近决赛，孟美岐、Sunnee、赖美云和杨超越的粉丝进行了一次为期54小时的集资友谊赛，获胜者能够得到对手为自家偶像一定数量的点赞投票。

　　17日晚上10点，孟美岐的QQ粉丝群里，大量粉丝将集资的付款截图发上来——比赛到了冲刺阶段。与此同时，有粉丝还在B站直播集资数额的变化，配上快节奏的日本动漫音乐，这正如为战斗中的士兵们擂战鼓。

　　粉丝们在作战的氛围中热情高涨，更有动力集资，同时还能获得自我满足感。

　　24分钟内，孟美岐的粉丝为比赛项目集资超过22万，54小时内集资总额超过340万，参与人数超过1.8万人。这是孟美岐粉丝所有的公开集资项目中金额最高，人数参与最多的一个。

　　这只是众多集资比赛中的其中一场，还有吴宣仪与SNH48李艺彤的粉丝集资大战，前者为23日晚的决赛，后者为即将到来的总选。同一个选手的男粉和女粉来一场集资PK也相当多。

　　除了比赛之外，还有些粉丝在微博承诺，只要某个项目的集资金额或人数达到一定数量，就追加一定金额，从几百、几千到几万，越接近决赛，金额越大，这也让很多粉丝互相动员。

　　在整个集资过程中，粉丝投入程度越高，情感越浓，粘性越强，继而更投入。在目标高度集中的情况下，粉丝对于目标和偶像有如宗教般的信仰，偶像利益已经超越个人利益。

　　3、高性价比的定制卡投票

　　腾讯视频设置定制卡投票相当简单粗暴，这也大大助推了一把粉丝集资。

　　事实上，《偶练》在决赛前十天也开始了定制卡投票的赛段。在这之前，粉丝只能买农夫山泉，又或者在淘宝买账号，然后手动用打投软件投票。这个过程的门槛并不低，粉丝要知道买账号的淘宝入口，还要有打投技术和人力支援。同时，定制卡投票赛制还有诸多附加条件，购买者只得10票，必须将定制卡成功送出（有人点击领取），才能获得额外的10-20票。

　　复杂的投票机制不利于激发粉丝的集资投票意愿。如果将粉丝看成是票数的消费者就更好理解：复杂的购买过程必定会降低消费者的购买意愿。

　　相比之下，《101》设置的定制卡投票性价比更高，也更容易操作，还不需要大量的打投人员——只需要砸钱。

　　还有一个多月才到决赛的时候，节目就上线了定制卡，为粉丝买卡留足了时间。只要购买定制卡，就可以直接获得121票。成功送出后有可能得到额外的11票，但这部分小到基本上可以被大量买票的粉丝组织忽略。

　　也就是说，在《101》定制卡投票阶段，钱是投票的唯一条件。如果要帮助偶像出道，砸钱是粉丝唯一能做且需要做的事情。

　　当然，除了以上三点，路人粉、反杨超越者等等人群也起了一定的作用。

　　粉丝付费热情更加高涨，女团行业有望赶超男团？

　　在决赛之前，《101》的人气选手就拿到了红秀、时尚cosmos和时尚芭莎的合作，品牌方面也接到了兰蔻和香奈儿的推广，而《偶练》期间只有范丞丞被传出将代言某面膜品牌。加上粉丝有更高的付费意愿，女团行业的前景似乎比男团更好。

　　但对比《偶练》 带出的那几个男团的发展路线，这个结论或许还需要打一个问号。

　　在《偶练》在播出期间，坤音四子和乐华七子就已经建立知名度，还有粉丝吐槽他们有抱团现象。这说明节目进行过程中，除了还没有成型的官方团之外，其他团也开始显山露水。节目结束之后，乐华七子、坤音四子等通过《偶练》走出来的男团，其实都在和官方团nine percent抢夺市场。

　　腾讯视频或许吸取了爱奇艺的经验，曾对外宣布未来101女团的成员将与原经纪公司签订割裂式合约，又交给哇唧唧哇全约运营，这意味着不会有类似范丞丞、朱正廷和黄明昊同时参与节目官方团和原公司男团的情况，通过《101》出道的人气选手无法在这两年内回到原团帮带其他成员。

　　更重要的是，在《101》播出期间，并没有某个团特别突出，更多的是个人吸粉。

　　一方面，就连乐华、香蕉、极创引力这些一开始引起注意比较多的女团，都在第一第二轮淘汰中被拆散，团的基础就已经不在了；另一方面，我们能发现，隶属同一个女团的女孩之间的互动镜头相当少；再者，原女团在节目期间的运营也不足以就此走出来。没有在节目中出道的女孩回到原公司女团中，也未必能带起整个团，更大程度倚仗原公司的运营。

　　这样的结果就是，容易形成101女团在新女团中一家独大的局面。对于101女团来说，这或许更加有利，但对于整个女团行业来说，可能离百花齐放比男团还要更远一些。

　　总结

　　《偶像练习生》和《创造101》可以说是男团和女团行业的新起点。

　　与其说这两档偶像节目为偶像行业教育了市场，激发了粉丝的付费意识，倒不如说，它们俩让行业重新认识了粉丝在付费层面的能力和意愿。

　　事实上，它们也是架构在这么多年来，其他选秀类节目的基础之上的。

　　就不说韩国原版了，光杨超越的话题运用，就有曾轶可的影子；剪辑思路和人设故事也有《明日之子》的经验。

　　可以说，《创造101》继承了腾讯在产品侧“微创新”的优良传统，以及龙丹妮、都艳等前湖南团队在综艺制作上工业化和集约化的能力。

　　在社会层面上，王菊这位非典型女团成员的出现和话题度破圈的舆论，更是宣告了中国偶像的生存土壤——绝不会是复制日韩偶像的大众心理投射模式。

　　但对于偌大的中国市场，打歌、团综等辅助节目、良好的衍生品收入、成熟的音乐工作化产能，这些都仍有欠缺。

　　无论是已经出道的11位女孩，还是那些仍不够有知名度的其他女团和公司，23日晚的欢愉和失落，都只是一场盛宴的开始。

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