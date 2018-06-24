创造101收官：资本与大众博弈 成全了谁要的女团？

来源：创业邦杂志

昨晚，《创造101》收官，火箭少女101成团。

孟美岐、吴宣仪 、杨超越、段奥娟、yamy、赖美云、紫宁、杨芸晴、李紫婷、傅菁、徐梦洁11人，从457家公司的13778名练习生中一路披荆斩棘，终于出道成团。

据网络影视数据平台骨朵数据，截至6月23日晚，《创造101》的总播放量超过44.4亿，比收官不久的男团养成网综《偶像练习生》多出11.8亿播放量。

微博、豆瓣、朋友圈，也一度被《创造101》的小姐姐刷屏过，还记得杨超越公演“车祸现场”那一次爆了微博热搜吗？还记得前一段被“菊言菊语”支配的恐惧吗？

只是看似全民热度的背后，离不开资本与平台的推手。

此次C位出道的孟美岐与第2名吴宣仪来自乐华娱乐，该公司已于2016年以18.9亿元的价格被共达电声收购；第7名的紫宁来自麦锐娱乐，前两天刚获得文投控股A轮投资；第10名的傅菁来自香蕉娱乐，王思聪力推的香蕉计划子公司，香蕉计划在2017年9月获得经纬创投、竞远投资、新番资本、IDG资本的2亿元B轮投资。

决赛当晚，刘人语在比赛中途显示点赞数73853280次，最终排名成绩点赞数却只有71191950次，掉了270万赞，莫非刘人语的粉丝买来的是“减票卡”？腾讯视频的回应轻描淡写，“技术失误，不好意思”。

事实上，在昨晚决赛之前，就有微博博主爆料李紫婷、段奥娟与赖美云一定会出道，因为“利益关系”的缘故，而今天从结果来看，博主所言非虚。

当然这也在意料之中，作为文娱产业的一环，面对着收割粉丝经济的大好机会，资本怎么会错过呢？

而在这11人中，孟美岐实力揽获C位，杨超越占到了第3名，杨芸晴（sunnee）被粉丝力挽狂澜救回来送上出道位，《创造101》大张旗鼓选出的女团，看客您还满意否？

王思聪看来是不太满意，在微博上直接“撒泼”了。

没实力也当然出道了的杨超越

杨超越毫无疑问地出道了，排名还很靠前，第3。

从在等级评定中说自己是冲着2000元包吃住才去做练习生，到面对名次质疑，霸气回应“粉丝给我投的，我就坐那”，到公演清唱“车祸现场”爆了微博热搜，也无所谓地表示“虽然唱走音了，但是每一个走音的字里都包含着我的想法，唱歌就是为了表达情绪，只要把情绪表达出来就可以称之为歌”，再到被呛没实力还拿第三直接回应“这很稀奇吗？不稀奇呀”，杨超越这一路，没实力是真的，粉丝捧也是真的。

捧杨超越的粉丝是在捧什么呢？“杨超越就像是来大城市打拼的普通年轻人，101是她改变人生的机会，我们希望帮助她圆梦”，这是触发大众共情；“她就是一个漂亮可爱的小姑娘啊，为什么那么多人要diss她”，这是触动大众心疼，加上，“她每次哭我都想笑，就很可怜，但是又很搞笑”，看似“耿直傻气”的一些举动中，也以逗乐的方式吸引了不少人。

尽管杨超越的粉丝投票集资都很猛，将她送到前排位置，但也有人专门开了“把杨超越投出前11名”的帖，下面是群情激昂的“没能力又不努力的人没资格出道”，“有杨超越的女团没法儿是‘中国第一女团’”。

但杨超越的出道也正说明了《创造101》的娱乐性。综艺本来就是大众娱乐，观众里除了死忠粉，更多是随意看心情pick的路人，看个热闹欢乐，没必要太较真，毕竟现实生活里，也多的是没能力又不努力也过得特别好的人。

只是，节目第一期就宣称要打造“中国第一女团”，如今看来怕是要打脸了。

失落而归的王菊

遗憾的是，曾掀起一大阵“爱菊之风”的王菊没能出道，意料之中，也是意料之外。

意料之中，不白也不瘦的王菊显然无法战胜大众审美；意料之外，这么多人为菊姐而感动而呐喊，原来竟是一场无用风。

还记得空降失败后补位重返的王菊，特意穿了皮草，性感的欧美范中带着一点儿攻击性。

机会来自3unshine组合队长的退赛，王菊说“她们放弃的，是我梦寐以求的机会”，这机会她抓住了。

王菊站在台上，眼神坚定。

还有这些，“当时（又白又瘦的时候）你不知道自己心里美的标准是什么”，“做自己就是我自己的信条”，“我的人生握在自己的手里，精神独立经济独立，对一个女性来说太重要了”……

很快，王菊在《创造101》中表现出来的女性自强独立意识掀起了一阵铺天盖地的“菊风”。菊言菊语到处都是，“你不投，我不投，菊姐哪年能出头”，“你搞好，我搞好，菊姐就能追风跑”。

即便有人在微博开口骂王菊“又黑又肥”，王菊的粉丝也不动怒而是心平气和在下面留言“对不起，对不起，菊姐粉丝不骂你，只用菊语讲道理”，成功劝和了一批“黑路人”。

不同于杨超越动不动掉眼泪，王菊总是坚定而自信的，她有野心，也有配得上野心的努力。她从前的努力，“我之前做经纪人也好，包括做其他工作，都是在为这一刻做准备”；她节目中的努力，反复地，翻来覆去地，花了心思地练习。

不白也不瘦有什么关系呢？为梦想努力的样子本来也很美。没出道也没关系， “就算不行，出去之后，我也会想办法从事这个行业”，更广阔的空间在等着她，“菊豆”们也在等着她。

夭折的“1931”和制造出的火爆“101”

出道本身也并不意味着万事大吉。

投资了丝芭传媒、易安音乐社、麦锐娱乐等娱乐公司的辰海资本合伙人陈悦天曾在采访中表示，节目火爆并不意味着节目推出的偶像团体一定就能火。

“如果有比较强大的资源保障其持续曝光，那我觉得这个组合就没问题，可以持续火下去。比如丝芭传媒，他们的曝光渠道是非常多的，涵盖影视、综艺、直播、商演与公演等等一系列内容，用内容平台的流量来捧起某一个组合或组合中的某个人，其中逻辑是用内容带人，而不是反过来”，陈悦天如是说。

2017年年末，1931女团宣布正式停止运营。这是欢聚时代曾扬言斥资5亿打造的团体，结局依然如此落寞。

为什么一度作为国仅次于SNH48的偶像女团，1931会沦落至以停止运营的方式画下句号？为什么今天的《创造101》会有全民热度？

养成类偶像团体本身就烧钱，喜欢这类偶像的粉丝群本身也有限之外，盲目模仿SNH48，缺乏自身特色以及核心盈利模式或许是1931的失误所在。

但都是过去的事了。今时不同往日，消费升级随处可见，90后与00后对于网红、偶像与明星的关注度与热衷度明显升温。换句话说，愿意为他们花时间花钱的人更多了。

同时，多渠道的传播也起了推动作用。不管是抖音、快手这类短视频平台，还是微博、朋友圈与论坛这类社交渠道，信息的传播更加方便快捷了，病毒式的快速传播同样也是。只要抓住大众的“痒点”、“痛点”，多渠道以推广，占领大众即时心智不是难事。

说到占领大众即时心智，不得不提的还有人设。前两日，总决赛在即，《创造101》中的徐梦洁却被曝出手臂上纹身，在厕所吸烟等照片，与节目中甜美可爱的形象形成巨大反差，观众一时傻眼。

还有主题曲公演C位的李子璇，也被观众诟病人设搬运，“李子旋崔有晶剧本也太明显了吧，节目人设都一样，当观众没看过《produce101》（韩国原版）啊”，“连镜头处理方式都一样……”。不过李子璇本身唱跳实力俱在，此处仅作人设搬运的分析。

抛开纹身与吸烟“正确”与否不论，抛开搬运原版节目人设不论，反差是真实存在的，人设也真是打造出来的，这正是综艺节目常用的手法。

别忘了，《创造101》节目组负责商之一就是哇唧唧哇娱乐文化，总裁为龙丹妮，天娱传媒曾经的一把手。天娱传媒在艺人的人设打造上的“功夫”，大家是见识过的，虽然结果……

节目在人设打造方面早就驾轻就熟，观众想看什么打造什么样的人设就好了。观众总有多余的廉价同情心，好，给你们“傻软萌”还有点惨的杨超越；观众喜欢甜美乖巧的小女生，好，给你们甜甜的徐梦洁；观众喜欢逆风翻盘的反转时刻，好，让你们看到王菊的与众不同，颠覆刻板印象。

消费升级，多渠道传播，人设打造加持，《创造101》的确收割了不少路人粉，而他们也已成为文娱产业里新多出来的蛋糕，平台与经济公司都在琢磨怎么吃呢。

投资了SNH48与麦锐娱乐的陈悦天：

偶像元年真的来了

说到国内女团，不能不提SNH48和丝芭传媒。

丝芭传媒旗下的SNH48是华语区规模最大的偶像团体之一，丝芭传媒则是一家基于互联网思维、O2O构架和“可面对面的偶像”运营理念的近距离养成式造星平台。

丝芭传媒背后是资本的大力支持。2017年5月时，丝芭传媒宣布已完成了由招银国际领投，华人文化及君联资本跟投的数亿元C轮融资，估值超过40亿元。

丝芭传媒融资历程

陈悦天是丝芭传媒的投资人之一。2013年，初入创新工场的陈悦天就主导完成了丝芭传媒的数千万元天使轮投资。此后，作为辰海资本合伙人的陈悦天还投资了易安音乐社、麦锐娱乐等娱乐公司。

陈悦天此前曾透露，丝芭传媒2018年的估值将超过10亿美元，成为中国偶像产业第一家独角兽公司，计划2019年上市。划重点，独角兽。

对于《偶像练习生》与《创造101》引发的全民热度，以及随之而来的偶像元年已到来的说法，陈悦天此前在媒体采访中表示，“真的来了”，并补充说道“偶像行业早有积累，不仅有群众基础，也有固定的用户行为，偶练和101的到来是标志性事件，这两个案例给了整个行业信心，大量的人才和资本会从此涌入这个行业”。

不过，陈悦天也谈到《偶像练习生》、《创造101》可以作为偶像经纪公司推人的平台，但节目不可避免地会有空档期，如何有效填充空档期是这些偶像经济公司将要面临的挑战。

资本捧出来的热闹

从457家公司的13778名练习生中成为节目的101分之一，再到昨晚的11分之一，在挥洒青春的女孩们身后，是或老牌或新进的经济公司们，以及再深一层的投资方们。

乐华娱乐是在女团领域里积淀较多的公司。2013年，乐华娱乐与韩国娱乐公司达成战略合作， 并在韩国设立公司，其海外艺人名单中有女团After School；2016年又推出宇宙少女，在《偶练》中担任舞蹈导师的程潇即为成员之一。

可米*领誉，前者为台湾偶像剧主要影视公司之一，曾捧红过偶像团体飞轮海；后者为大陆影视公司，旗下艺人有熊梓淇。

香蕉娱乐，是王思聪一手打造的泛娱乐帝国香蕉计划旗下子公司，业务涉及影视，音乐，电竞，体育，演出几乎所有文娱项目。2017年9月，香蕉计划获得经纬创投、竞远投资、新番资本、IDG资本的2亿元B轮投资。

前段时间结束的《偶像练习生》中，第五名出道的林彦俊和第九名的尤长靖就来自香蕉娱乐。

刚过去的6月22日，紫宁所属的麦锐娱乐宣布已获上市公司文投控股数千万元A轮投资，此前还获得了辰海资本数千万元天使轮投资。麦锐娱乐的选拔和培训体系已经标准化。

麦锐娱乐定位于音乐企划制作和偶像团体培养，通过专业培训体系和影视资源布局打造面向亚洲市场的偶像艺人组合，整个公司目前的练习生不超过20人，女生培训12个月，男生培训18个月，然后再推向市场。

陈悦天曾对媒体表示：“评价偶像经纪公司逻辑很简单，第一是团队里有多少人在做内容，第二是除了台前的人，你的成员后备军如何。内容体系和人才体系是保证偶像经纪公司基业长青的关键，这两件事情都需要坚持做”，并且，在他看来，由节目迅速衍生扩大的用户群和收益，最终都会流向更有持续性运营能力的偶像经纪公司。

艺人本身竞争激烈，而偶像经济公司之间的竞争，只会更激烈。

2016年时，国内曾一下涌现出200多个女团，但作为平平，更多的是圈地自嗨与欠薪、解散。

2017年年末，1931女团宣布正式停止运营，这是欢聚时代曾扬言斥资5亿打造的团体，结局却如此落寞。

成团的火箭少女101中，没有舞台能力老师评价最高的李子璇，也没有能唱能跳还能写歌的刘人语，却有总决赛公演都公开划水，舞蹈动作跟不上，话筒也没对着嘴唱的杨超越。

但无论如何，播放量44.4亿的《创造101》落幕了。11位女孩已开始新的征程。

祝她们越来越好。

千万别是下一个1931。