创造101，一夜燃烧，一切未知

来源：虎嗅网

作者：长江公寓

在《创造101》决赛的带动下，整个杭州的气氛都是传染性的，散发着梦幻味道。

置身其中，难免会感到自己是某个重大事件的见证者，如果有pick的偶像，那么，还将成为这个事件和时刻的参与者。

决赛地点在杭州市郊的瓜沥镇文体中心。看起来破旧的楼房上挂着孟美岐的巨幅海报，商业中心的电子屏幕里滚动播放着她的视频。这一切要价不菲，但有什么关系，粉丝们都处在偶像即将C位出道的巨大希望中。

《创造101》直播现场

直播8点开始，粉丝们5：30就集合完毕，在广场上排起长长的队伍。酒店里总是能看到穿着粉红应援色外套的粉丝，她们之中有人从上海连夜赶来，只是为了见证自己偶像出道的一刻。

在另一端，无数人拿着手机为女孩们投票点赞。《创造 101》的相关话题几乎席卷了所有社交媒体。

而与这种追星狂热并存的，是围绕在参赛选手周围的争议。

决赛将争议和质疑的声音拉高至顶峰。

杨超越决赛的舞蹈表演被评价成“划水”。“杨超越的现场真的太不行。”李子璇的粉丝说，“还占了别人的位置”。王思聪则在微博上直言：

Ycy（杨超越）的出道是侮辱了其他10个人。侮辱了她们的努力，她们的汗水，她们的业务能力。

而杨超越粉丝则认为这种批评大半来自阶层上的差异。他们把菲茨杰拉德的话背得滚瓜烂熟，用作反击的武器——“每当你想要批评别人时，你要记住，这个世界上所有的人，并不是个个都有过你拥有的那些优越条件。”

《创造101》，这档本来不被外界看好的节目，意外突破了圈层，让那些平日不关注娱乐、综艺的人也加入了这场全民讨论。他们给这些选手的表现赋予了更多社会属性和意义，甚至上升到阶层的争论。

这很难不让人想到2005年的“超女”浪潮。而这两场偶像浪潮的制造者是同一个人——龙丹妮。

13年前，如果在西单乘车，八成会被粉丝拦下来，要求给他们的偶像投上一票。而在《创造101》决赛的现场，粉丝们也拿着向日葵、灯牌等应援物，大声对坐在看台上的我们：请你们一支持王菊/赖美云啊！

除此之外，《创造101》的本土化改造也带有湖南味道。第一期的等级初评定加入了battle元素，被看做是超女时代“PK”的变种。接下来特地增加的踢馆赛、帮帮唱环节和获胜队人气选手复活本队选手的操作也让人恍惚间回到了被超女支配的夏天。

决赛场上李宇春的出现，更像是一种隐喻和对照。13年前，李宇春也曾经现在赛场上等待自己的命运。而如今她已经成为一个真正的偶像——站在台上就可以掌握观众呼吸的人。

而站在她对面的那些女孩，命运仍然待定。《创造101》虽然是一个声势浩大的毕业典礼，但这种意义上的“成团出道”也并不足以成为未来星途的保障。

在可以批量生产之后，偶像的生存周期正变得越来越短。那些名字在随着爆款综艺街知巷闻之后，下一茬的偶像们就会赶到了舆论中心。

C位出道的孟美岐和第二名吴宣仪，此前是在韩国出道的宇宙少女组合成员。但她们的知名度远逊于同队的程潇。强东玥也曾经入围2016年《超级女声》全国12强，也在2017年的《中国有嘻哈》中获得全国70强，但这种综艺节目带来的知名度未能延续。

未能出道的李子璇早在2016年就获得《加油！美少女》的冠军，但最终还是做回了伴舞的工作。她的粉丝告诉我：这次决赛没能成团，只怕之后的路和之前一样，还是不好走。

几乎所有行业内的人都同时抱有怀疑和希望地追问，成团出道后，这些女孩的命运如何？再次掀起全民偶像制造浪潮的《创造101》会像2005年的《超级女声》一样生产出有持久生命力的偶像吗？

但对于在这个夏天投入追星的粉丝来说，这个问题无足轻重。

正如新鲜出炉、带着灼热温度的团名“火箭少女”一样，粉丝曾经是她们的助推器，曾经为她们热烈燃烧过，就够了。