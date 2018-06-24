小米IPO涉嫌披露违规 小米首次公开承认

雷军。摄影：邓攀

“问题的关键不在于小米供应商是否存在排污行为，而是小米提供给港交所的招股说明书中隐瞒了供应商环境风险信息，供应商的环境表现也有可能影响到投资风险。”

文 | 《中国企业家》记者 田甜

编辑 | 林文龙

6月23日上午，在经历多个版本的上市方案后，小米终于启动港股招股，在香港四季酒店召开全球发售新闻发布会。

2017年度，小米年收入1146亿人民币，同比增长67.5%。雷军如此解释小米的产品为什么受欢迎？“其实挺简单的，就是更高的品质，一半的价钱。”

但有环保组织质疑，小米是不是以牺牲环境资源来换取廉价手机？

小米IPO前夕，一份名为《供应链再现更严重污染，小米IPO涉嫌披露违规》的调研报告提交至港交所。该报告由环保组织绿色江南公众环境关注中心（以下简称“绿色江南”）和公众环境研究中心联合发布。

小米已对报告所指的其供应链污染问题进行回应。日前，《小米集团公开发行存托凭证招股说明书》通过证监会网站发布，小米称“公司若干现有供货商曾经违反环保规定”，环保违规的供应商“已纠正其不符合环保规定的状况”。

据公众环境研究中心通过其官方自媒体“蔚蓝地图”发布的消息，这是小米首次公开承认其现有供应商曾违反环保规定。多家环保组织曾就小米供应链污染问题与对方交涉4年多，现在，环保组织对小米公开承认其供应链存在污染表示肯定，但质疑仍然没有消除。

绿色江南的大本营在苏州。绿色江南从苏州高新区环保部门了解到，小米疑似供应商毅嘉电子苏州有限公司的电镀和蚀刻车间已被勒令停产，环保部门正在全方位排查，对地下水和地下土壤进行开挖监测。

“我们获知的信息与小米宣称其环保违规供应商已纠正不符合环保规定的状况显然不符。”绿色江南主任方应君向《中国企业家》记者表示，“说毅嘉电子疑似小米供应商，因为小米没有公开承认，但从未否认。”据公开资料显示，2013年，毅嘉电子与小米建立供应关系。

是否影响小米上市？

《小米集团公开发行存托凭证招股说明书》中，“公司主营业务具体情况”部分还提到，“公司的环保政策涉及各有关内部部门、外包合作伙伴及其他供货商。根据环保政策，供货商须承诺按照环保政策提供原材料及组件，且供货商须建立相关的内部控制系统，以监察污染物或危险物的使用。”

显然，对于供应商环境风险问题的陈述，小米提交给证监会的文件与其在港交所发布的招股章程有着巨大差别——后者未披露供应链污染问题。

绿色江南、公众环境研究中心、自然之友、环友科技、绿色潇湘、绿行齐鲁6家环保组织已联合致信小米公司，要求小米对港交所招股章程文件做出更正，以保护投资者权益。

另外，6家环保组织还质询小米，是依据何种证据做出“该等供货商已纠正其不符合环保规定的状况”的陈述。

截至记者发稿，小米还未做出进一步回应。6月23日的新闻发布会上，小米亦没有对供应链问题作出任何表态。

“我们希望小米公司不要把此番制定供应链环境管理政策视为权宜之计，或是当作其免责的手段，而是切实建立其长期缺失的供应链环境管理政策和体系，避免上市融资大发展导致更大污染。”公众环境研究中心主任马军表示。

据中国证监会网站6月19日消息，小米向证监会申请推迟CDR发审会时间，证监会已决定取消对小米发行申报文件的审核。6月23日的新闻发布会上，小米首席财务官周受资表示：“CDR目前没有计划。”

电子产品生产过程中难免会出现环境污染问题。事实上，高科技企业大都将生产制造工序外包，存在环境污染的工序常常转移至位于供应链上游的合作商那里。

港交所对于上市公司的规定较A股上市公司更为严格。A股对于环境信息披露的要求仅限于企业自身，而港交所发布的《环境、社会及管治报告指引》中规定，“管理供应链的环境及社会风险政策”属于一般披露，企业有责任做到“不遵守就解释”。意思是，企业如果没有在年报中披露环境、社会、管治信息，就需要向港交所解释原因。该项规定自2015年起实行至今。

《中国企业家》记者查阅小米最近三年的年报，小米并未在年报中披露环境风险。

小米在港交所发布的招股章程文件中，关于环境风险部分写道：“我们聘用外包合作伙伴组装自主研发的硬件产品，且依赖合作伙伴供应生态链硬件产品成品。我们不经营任何生产或组装设施，仅营运部分关键仓库及委聘第三方运输产品。因此，我们并不面临重大健康、安全或环境风险。”

以上文字仅提及小米自身无环境风险，但不符合港交所对于信息披露的要求。

小米被指供应链污染会影响小米上市吗？

“问题的关键不在于小米供应商是否存在排污行为，而是小米提供给港交所的招股说明书中隐瞒了供应商环境风险信息。供应商的环境表现也有可能影响到投资风险，比如供应商因排污行为被要求停产整顿，不能及时交付产品，可能造成供应链中断。”一名CSR人士向《中国企业家》表示。

方应君告诉《中国企业家》，他们已收到港交所的回函。港交所表示已对小米供应链污染问题进行备案，并开始审阅相关资料，有结果会作出反馈。

绿色供应链倒逼企业治污

小米于IPO前夕这个时间节点被爆供应链污染，互联网上有“米粉”认为，环保组织是故意搞事情。

而《供应链再现更严重污染，小米IPO涉嫌披露违规》中提到，在过去四年急速扩张中，小米的供应链屡屡出现污染问题，面对环保组织的质疑，小米一味沉默和回避。

仅有的一次回应是在2015年。小米通过其官方微博表示：“环保组织的意见我们会反馈给供应链合作企业，督促他们采取措施改善。”但小米并未指出相关供应链企业的名单，也无后续跟进。

除了嘉毅电子，绿色江南和公众环境研究中心的报告还指出了另外4家近年来出现过环境违规行为的小米疑似供应商，分别为深圳市深超光电（疑似屏幕面板供应商）、厦门通达集团（疑似外壳供应商）、昆山长盈精密技术有限公司（疑似外观件供应商）和问泰集团（疑似ODM制造商），这些企业近年来均出现过不同程度的环境违规行为。

2018年5月12日下午，绿色江南和公众环境研究中心工作人员在毅嘉电子公司北侧一座桥下发现，毅嘉电子西区围墙外有向河道排水现象。工作人员借了艘小船，划向排水处。他们近距离观察到，一根管道从厂区的石墙伸出，正在向河道排水。

工作人员对其进行取样，使用PH纸测试，呈较强酸性，于是将水样提交具有资质的第三方检测机构。

检测结果显示，样本中铜含量超标195倍。

“我们2015年开始注意到毅嘉电子这家公司。今年3月，毅嘉电子还因为超标排放水污染物，被苏州市环保局处罚11.7万元。”方应君说。

得到检测结果后，绿色江南和公众环境研究中心工作人员第一时间联系小米，但迟迟未得到回应。他们进而出具调研报告，并提交至港交所。

绿色供应链是公众环境研究中心的基础项目。该项目收集企业的环境数据信息，并将这些信息与产业链相关联，形成可检索的数据库。公众环境研究中心希望以此推动国内外大型品牌关注其供应链环境表现，用绿色采购推动绿色生产，倒逼企业治污。

事实上，越来越多的企业已经认识到绿色供应链在企业评价中的重要性。

2016年6月5日，阿拉善SEE联合中城联盟、全联房地产商会等5家机构发起“房地产行业绿色供应链行动”。当天，共有48家房地产企业加入到该行动中，包括万通、万科、朗诗集团等知名企业。

加入“房地产行业绿色供应链行动”的企业都将通过下发内部文件的形式对公司所有采购经理进行培训，严词拒绝生产过程中排放污染物超标的供应商，今后将把环境标准而不是采购成本放在首位来考核。

“要知道中国的碳排放，房地产建筑业占到40%，中国又占全球的20%，我们管理着一个大数字，做好了这是有世界意义的事。”融创中国董事、阿拉善SEE生态协会第六任会长钱晓华曾在接受《中国企业家》采访时表示。

小米首次公开承认其供应链存在污染，在环保组织空气侠创始人赵亮看来，小米正视问题的态度尽管不明朗，但是有进步。

“环保组织多年来持续跟踪品牌商供应链促使企业开始注意自身供应链的环境表现；港交所对于企业环境责任的考量也使得企业对问题不得不做出回应。”赵亮说。

据他观察，另一种趋势是，公众的环保意识与日俱增，对产品的选择除了考虑价钱、质量，也开始增加企业社会责任、环境表现等因素。

附《小米集团公开发行存托凭证招股说明书》（节选）：