给女孩们看的《创造101》，就是男生们的网络游戏

“我老婆注册了 10 多个号给蔡徐坤投票。”

“我女朋友也是，每天回到家都先抱着 iPad 刷两个小时练习生的新闻、视频、综艺，根本不带理我的。”

今年开始，这样的抱怨在我周围的男同事之间发生得越来越多了。

年初见证了女朋友们给《恋与制作人》疯狂充钱之后，最近几个月，男生们又开始面临女朋友被综艺节目抢走的恐惧。蔡徐坤能让女朋友疯狂投票，范丞丞能让女朋友充钱看照片，就连同样是女性的菊姐都能女朋友每天花三个小时在微信漂流瓶里发投票信息。

以前总说“女朋友看综艺节目挺好，能少听很多唠叨还可以安心玩游戏”的男生们，突然也有了女朋友被综艺节目抢走的恐惧。

为什么女生爱看综艺？

综艺节目一向是女孩们业余生活里相当重要的一部分，网络综艺的出现，无疑是把综艺在人们生活中的重要性又推向了一个新高峰。以往总是女孩们抱怨自己当了“游戏寡妇”，现如今终于反过来，男朋友们也尝到了因为网络娱乐内容被冷落的滋味。

网络综艺的主要观众是女孩子吗？虽然今年上半年出现了不少脱口秀、街舞、机甲等男性关注的网络综艺主题，但从网络综艺节目的观众群体的男女比例来看，女性确实在网络综艺节目的观众里占据着非常重要的位置。

极光大数据公布的《2018 年 5 月网络综艺观众研究报告》显示，2018 年 1 月至 5 月，网络综艺节目播放量的前五名分别是《偶像练习生》《创造 101》《吐槽大会第二季》《热血街舞团》和《这！就是街舞》。这五个节目里，只有《吐槽大会第二季》的男性观众比例占到了 52.5%，其余节目的观众中，女性占比都在 64% 以上。播放量排名第一的《偶像练习生》女性观众占比也最高，达到了 72.3%。

从这份数据分析里还能看出，在《偶像练习生》的观众人群里，23.3% 的观众家庭月收入大于一万元，28.4% 的观众学历为本科及以上，绝大多数观众的年龄在 35 岁以下。综合推测一下，这些的主体大概就是都市白领女性和女大学生。

都市女性热衷网综的原因不难理解。在互联网能够提供的休闲娱乐内容里，面向女性的游戏数量稀少，网络直播的内容也多是面向男性的美女直播和游戏直播，小说和音乐的娱乐程度又没那么高。网络为女性提供的娱乐内容本来就比为男性提供的少得多，符合女性心意的形式，就更没有几个了。

相对于剧情连贯的电视剧，网络综艺节目观看方便，被打断之后也更容易接着看下去。综艺节目节奏快，看起来不用动脑子，更适合放松自己和调节心情——上班已经这么累了，休息时间看个视频还要动什么脑子呢，能放松自己笑一笑就好了。

生活节奏加快、压力变大以及网络的普及都加剧了人们生活的碎片化，以往作为女性娱乐主要内容的电视剧越来越不能满足需求——国产剧一拍就是四五十集，韩剧动辄上百集，女孩们用一年半载追个剧的日子早就一去不复返了。从极光大数据的报告结果来看，“节奏欢快，调节心情”“轻松，不烧脑”和“更适合碎片化时间观看”也是观众偏爱网络综艺视频的最主要原因。

倒退十几年，女孩子们还有耐心守在电视前第一时间收看《快乐大本营》；几年之前，大家也还有心情在电脑上下载好《康熙来了》，攒到周末抱着零食和好姐妹们一起看。

而如今的姑娘们，看综艺节目都是在工作间隙、通勤路上和一个人吃饭的时候，在小小手机的屏幕上偷着看两眼。工作那么忙，连放松都要自己挤时间了。

像游戏氪金一样给网综花钱

网络综艺向我们证明的另一件事，就是女孩子们氪起金来，一点也不比男生差。

年初的女性向手游《恋与制作人》让人们突然意识到了女性在“氪金”这件事上的实力，买支口红买条裙子都要精打细算的姑娘们，为了跟几个游戏里的纸片人谈恋爱，突然就几百几千地给一个游戏充钱了。

但其实，女孩子们为娱乐自己花的钱，其实一点也不吝啬。粉丝们购买爱豆代言的产品、为自己喜欢的明星投票时，花的钱一点也不比男生为游戏氪的金少。

网络综艺带动起来的部分粉丝经济效应，也从另一方面证明了这一点。

《创造 101》节目里，观众投票是决定选手能否出道的一个重要因素。腾讯视频的普通用户每天只有 11 张可以投给选手的票，VIP 用户则有 121 张。极光大数据的统计结果显示，有 43.8% 的《创造 101》观众都购买了腾讯视频的会员。

《偶像练习生》《吐槽大会》《这！就是街舞》等排名靠前的网综，在吸引观众购买视频网站会员、购买节目内广告产品、购买节目内明星代言产品等方面作用也都很大。

除此之外，观众们还可以通过购买指定节目赞助商的产品来获得更多投票权。在粉丝疯狂为王菊拉票的那几天，也有人做出表情包“一菊两得”：每当你想点外卖的时候，就给菊集资，你瘦了，菊活了。

同样是选秀节目的《偶像练习生》情况也类似，节目中得票最高的九位选手组成的男团 NINE PERCENT 刚成立就拿下多项代言，有黄牛透露，他们上海举办的粉丝见面会，前十排报价已经炒到上万元。

而类似这样的网综氪金热潮，几年之内也未必会退下去。网络综艺节目的播放量还在上升阶段，形式上也是“小而美”的垂直细分和大众化的全民选秀百花齐放并肩而行，很难有另一种形式像网络综艺一样，能为女孩们的娱乐生活提供这么丰富的选择。

我的男同事们大概要继续焦虑很长一段时间了，但我觉得，这样的情况对女孩子们或许还不错。