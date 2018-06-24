高招骗局调查：志愿未填录取短信已上门

来源：央视新闻客户端

眼下，各地高考成绩陆续出炉，高校的招录工作即将展开。按理说，高校要根据考生的高考成绩进行录取，可偏偏有一些所谓的“大学”格外的低门槛，高考分数没有出来前就主动发放录取信息，即使是成绩不好也没有关系，只要就读就能够获得所谓国家承认的大学文凭，真有这样的好事吗？一起来看央视记者的调查。

高考志愿未填报 录取短信已上门

湖南长沙的高三学生小毛在今年上半年参加了艺术类联考，考试完没多久她就收到了一条短信，短信中写到一所名为“北京民族工艺学院”的高校经北京市教委批准今年扩招328个名额，小毛被告知已经通过了这所学校的初审。

湖南高考考生 小毛：我们联考时在那个考场外面出来的时候，然后那就站了他们学校的很多人，就说过来招生，说如果我们大学没有考好的话，就可以考虑他们的学校，然后他就让我们很多的学生都填了他那个表，让我们留下我们的联系方式，后来他们就等联考还有校考结束之后，再一个一个联系我们说我们被他们学校录取了。

不仅收到了初审合格的短信通知，小毛还被告知在“北京民族工艺学院”的官网可以查到自己的录取信息。今年四月她登录了招生人员发来的网址名，输入身份证号码，果然查到了自己通过审核的信息。

而据小毛回忆，自己当时并没有参加北京民族工艺学院的艺术专业测试，只是在艺考考点外和招生人员口头说了说自己的艺术类联考分数和文化课估分，没想到如此轻松就被这所北京的高校录取了。

湖南高考考生 小毛：他们就先说了我联考分，然后再问我成绩怎么样，然后他说他们文化分的成绩只要310。现在湖南省的二本线文化分是360才能上，他说（文化分）只要310分的样子就能上一个二本。

记者：学校的招生人员反复跟你们强调的，就是这个学校它是一个二本是吗？

小毛：对，没错，他说是个二本，还是全日制的那种。

今年四月到五月，北京民族工艺学院的招生人员多次通过电话、QQ和小毛联系，希望她抓紧时间报名缴费，小毛被告知她所学的美术专业的学费大约为每年12000元左右。

北京民族工艺学院招生人员电话录音

小毛：我想问一下你们学校在哪里？

招生人员：我们在北京房山，我们这个学校是一个老学校，毕业以后我们是可以给你发放国家认可的本科毕业证。

今年五月，记者根据小毛提供的信息，找到了位于北京房山区窦店镇的北京民族高教园，招生人员所说的和小毛反映的如出一辙。

记者：请问北京民族工艺学院有吗？

北京民族工艺学院工作人员：有，你到那个屋里去说一下，有个办公室，有什么问题你就咨询吧。

记者：这个学校是属于几本？

北京民族工艺学院工作人员：学校是属于一个普通的本科院校，反正你毕业之后是保证你能拿学历的。记者：普通本科，不分一本二本是吧？

北京民族工艺学院工作人员：对。北京市不是已经把一本、二本、三本都取消了嘛，就分两个级别，一个重点本科，一个普通本科。

高考文化课还没有开考，就已经被一所本科高校录取，小毛开始并不太相信，但在北京民族工艺学院的网站上，她见到了北京市教委核发的办学许可。在“学校简介”中写到：“北京民族工艺学院是以美术、艺术、经济管理为龙头，文、法、理工等多学科协调发展的综合性全日制高等院校”。为了打消疑虑，小毛向北京市教委进行了咨询。

首都教育热线 96391 0310：我这边查询到的北京市民办高校以及其它民办高等教育机构，没有帮您查到北京民族工艺学院。

培训机构私建大学网站设骗局

小毛告诉记者，在北京民族工艺学院的贴吧里，不少考生都反映自己收到了学校的录取通知，有的同学表示准备来就读。而这个自称是“综合性全日制高等院校”的机构却在教育部门查无此校，如此的虚假高校网站为何能够通过审批和监管呢？我们接着往下看。

记者在搜索引擎中输入“北京民族工艺学院”，找到标注为“学校官网”的链接，点击进入后记者发现，在页面的下方展示了该学院的办学许可证为：教民111010020000080。根据这个编号记者进行了查询，发现这是一所名为“北京民族大学”的办学许可证。而发放办学许可证的北京市教委表示，北京民族大学是一所民办非学历高等教育机构，并不能以“高等院校”的名义进行招生。

北京市教委民办高等教育处工作人员：民办非学历高等教育机构，就是它不能颁发国家承认的学历证书。学生上完几年之后，只能通过自考或者成考获得国家承认的学历证书。如果他们学校自己颁发证书，就不具有国家承认的学历性质。

在北京民族工艺学院的学校简介中记者见到了这样的描述：“该学院是由北京某集团和北京民族大学联合创办”。原本并不能发放国家承认学历证书的“北京民族大学”，通过与企业合作打造的“北京民族工艺学院”，摇身变成了所谓的“全日制高等院校”，北京市教委表示，如此的做法已经违规。

记者：这个学校它本来就不具备发放学历的这种资质，但是它自己又做了一个网页，写了一个大学，这个学校是不是就是一个虚假的大学？

北京市教委民办高等教育处工作人员：反正这个学校是不在册的，都是自主行为。

记者：网站上面写的，你看写的它是综合性全日制高等院校。

北京市教委民办高等教育处工作人员：它这样写着呢，是吧。那可能就是虚假宣传了，因为确实是您可以上我们网站上查询，确实是没有这所学校。

根据北京市教委的规定，像北京民族大学这样的非学历高等教育机构，名称中包含“大学”等字样或未包含“研修”、“专修”、“函授”、“培训”等字样的学校，须明确说明本校的办学类型为民办非学历高等教育机构。招生宣传内容不得回避、混淆学历教育与非学历教育的区别。而经过调查记者发现，北京民族大学正是通过“移花接木”的手段，新建一个学校的网站，规避了教育部门的要求，混淆视听。对于如此的虚假宣传，北京市教委也表示存在监管上的灰色地带。

记者：如果这个学校它做这种官网，它这种非法网站，或者这种虚假宣传行为，到底是归咱们教委管，还是归网信部门管？

北京市教委民办高等教育处工作人员：因为就是咱们都是谁审批谁管理，就是这个学校不是我们审批的，所以就是我没有权限去管理它。

记者：那这个学校是谁审批的？

北京市教委民办高等教育处工作人员：不知道它是谁审批的，有可能是工商或者就是非法办学。

记者：您说北京民族工艺学院不是咱们审批的是吗？

北京市教委民办高等教育处工作人员：这个学校就不是北京市教委批的，就是您说它是民办的，可是我们民办高等教育里边没有这个学校。我不知道它是不是比如说像职业培训这种，有可能就是人力社保局批的，或者是说它就是一个普通的培训学校，可能就是在区里边的教委审批的，就是我只能跟您说这个学校不是高等教育，但是它具体是谁审批的，我这边就没法给您查的。

微信公众号、手机网页成骗局重灾区

这个叫做“北京民族大学”的机构作为非学历教育机构，通过新建网站改头换面，用“综合性大学”的幌子吸引了像小毛这样一批考生。而通过调查记者发现，伴随移动互联网的快速发展，一些非学历教育机构的虚假宣传手段也在不断更新，除了自建虚假大学的网页，还利用用户习惯使用手机浏览器搜索的习惯进行虚假宣传，精准行骗。

北京的学生小李今年四月在手机微信中关注了一个名为“北京国际经贸研修学院”的公众号，因为他发现这所院校开设了自己喜欢的民航管理专业。五一前，他收到了这个公众号的推送信息，称该校的5个招生专业要提前报名测试。根据公众号上显示的地址小李找到了这个位于北京市昌平区的机构。

北京国际经贸研修学院招生人员：像你上高三，那你直接在这上三年，你就可以拿到国家承认的全日制大专学历。

小李：咱们这个是不用高考？高考是要多少分？

北京国际经贸研修学院招生人员：我们这中考、高考成绩都是给我们参考的，我们最主要的就是看我这边的考核的情况。你到六月份就没有名额了，基本所剩无几，现在个别的专业就几个了。多一个选择，留一个后路。你就交两百块钱的报名费，给你留着这个名额。你不是想高考嘛？等你高考回来以后你再过来面试也好，或者是笔试，这都可以，把每个专业都给你留着了。

只要缴费，不用高考就可以就读大专院校，而且毕业证可以在学信网查询，真有这样的好事吗？为了打消疑虑，北京国际经贸研修学院的招生人员拿出一本招生宣传册，再三建议小李扫描关注他们学校的公众号。

北京国际经贸研修学院招生人员：上面有电话、网站，有公众号，这上面都有。公众号你扫进去以后，学校的介绍，包括专业的介绍都特别详细。

在北京国际经贸研修学院的微信公众号中，记者发现其发布的所有招生简章的页面下方，都有一个“阅读原文”的醒目字样，并提示了点击即可进入该校官网。记者点击后页面就跳转至北京国际经贸研修学院的手机端官网，在该网页的“学院介绍”一栏记者见到了这样的描述：“北京国际经贸研修学院是一所经教育行政部门批准的全日制高等教育机构”。

而根据北京市教委发布的信息记者查询到，北京国际经贸研修学院属于民办非学历的高等教育机构，按照要求招生宣传内容不得回避、混淆学历教育与非学历教育的区别。

而当记者通过电脑网页浏览器再次搜索北京国际经贸研修学院后发现，同样的网站中“学院介绍”一栏却出现了不一样的描述，电脑网页版中注明了该机构为“民办非学历”，而手机端的浏览器则删掉了“非学历”的字样。小李就此也向北京国际经贸研修学院的招生人员进行了反映，对方却给出了这样的回答。

北京国际经贸研修学院招生人员：非学历高等教育，我们就是正规的。到时候你如果过来的话，第二年三月份，你在学信网上你就可以查到的，这都是没有问题的。不是我这两张嘴在这忽悠你，你到时候自己就能看见。你这两张是印刷错了。

小李：那咱们学校的学历是以咱们学校的名义发的证是吗？

北京国际经贸研修学院招生人员：是。

据了解，目前北京市教委对民办非学历的教育机构进行的招生监测，主要的方式为教育机构自行向北京市教委上报招生广告和招生简章，由教委审核同意后使用。有教育学者就指出，北京国际经贸研修学院利用微信公众号和手机移动浏览器玩起的文字游戏，正是一种新型的招生骗局。

北京市教育科学研究院信息处副处长 唐亮：《民办教育促进法》、《广告法》它的一些要求，包括一些省级行政教育行政部门的政策文件要求，它所有的发布渠道，相应的招生简章和广告应该是完全一致的、准确有效的、合法合规的。通过它在PC端的访问和微信微博等移动客户端的这种访问方式不一致，那明显它就是利用这种不同的渠道之间的信息差来打政策的擦边球，甚至是存在一些欺骗和误导学生家长和消费者的一些现象，这个毫无疑问应该是加以监管，加以禁止的。

有互联网法律专家表示，随着我国4G网络的快速发展，移动互联网的使用人数已经超过了传统的电脑PC用户，而行政主管部门也应该扩大互联网广告的审核范围，防止出现监管的盲区。

中国政法大学传播法研究中心副主任 朱巍：所以很多的这种不法商家，就用李逵和李鬼的这种方式在PC端里面做的是一套文章，但是在移动端里面做的是另外一套宣传系统。在PC端里的内容可能通过相关审核，比较严格，所以它比较注意。但是在移动端里的时候，它可能会把违法的信息大量的夹杂在里面，因为消费者看到后是很难保留证据的，一旦出现问题它可以随时更改落地页。所以一更改落地页的话，消费者很难去维护自己的权利。现在我们国家也在修改这个《互联网广告暂行管理办法》，那么如果在下一步的互联网广告（法律法规）修改过程中，把这个PC端落地页和移动端之间的这种广告之间的关系，包括内容宣传的关系，必须通过立法的方式把它表现出来，必须要一致性。