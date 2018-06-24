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影院经营效率低 中国电影要做“存量市场

影院经营效率低 中国电影要做“存量市场
2018年06月24日 09:40 21世纪经济报道
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　　21世纪经济报道 徐维维 上海报道

　　报告显示，从电影类型来看，2017年国产电影中，效率值（票房贡献/影片数量）居前五位的分别是奇幻、动作、科幻、喜剧和犯罪，说明这些类型不但产出更高，更受市场欢迎，一定程度上可以作为电影类型发展的参考。

　　“从全球电影票房构成来看，中国、北美及除此之外的市场形成了三足鼎立的格局，这个趋势将会越来越明显。”资深电影市场研究专家、北京电影学院客座教授刘嘉在第21届上海国际电影节期间表示，2017年北美市场占全球票房的28%，北美以外的国际市场占72%，这其中中国市场占比高达30%。

　　由中国电影家协会、中国文联电影艺术中心在上影节期间联合发布的《2018中国电影产业研究报告》显示，2017年全国电影总票房为559.11亿元，同比增长13.45%，中国电影市场产业化改革以30%左右的速度连续高速增长十几年之后，明显减速，进入10%增长的快速发展阶段，电影市场趋于理性。

　　“中国市场已经有了自我恢复和调整的能力。”刘嘉指出，在2016年中国市场大幅度放缓后，国际影业对2017年上半年的中国市场持一个比较悲观的态度，但暑期档《战狼2》的上映带来转机，对中国年度票房贡献达到11%。

　　不过报告也指出，这并不代表国产电影已经全面复苏，“产业的可持续发展不能仅靠为数不多的影片爆款、黑马电影来满足观众的消费需求。”

　　报告认为，2017年电影生产开始回归内容本体，更多高质量电影产品开始涌现，观众口碑对于电影票房的影响加深，但电影生产仍有一些不足亟待解决，电影质量仍有提升空间，持续深化电影产业供给侧结构性改革，强化电影“走出去”需要持续不断的关注和探索。

　　市场回归理性两极分化严重

　　报告指出，2017年电影市场发展趋于回暖，当年集合明星、颜值的“IP”电影和粉丝电影数量有所减少，依靠炒作和营销等商业运作的电影数量明显下降，资本热钱的炒作和投入也不再疯狂，市场逐渐回归理性。

　　刘嘉表示，市场更加包容开放，产品更加丰富多样，题材亮点包括纪录片电影、情怀电影、西游IP等。引进片在中国市场的格局也在改变，例如印度影片《摔跤吧爸爸》、泰国影片《天才枪手》等在中国的表现都超过了本土。

　　不过中国艺术研究院影视系研究院刘藩坦言，中国电影制片业的日子不像前两三年那么好过，在这种情况下，还是有很多资金浪费在注定不可能成功的项目上。“如果你能进入优质项目，那就进入优质项目，如果没有优质项目，宁可去做成本小的院线老大，而不去做炮灰。”

　　数据显示，本土电影两极分化现象非常严重，43%的国产影片票房不足百万，27%的国产片票房不足10万。产量虽多，但是好片少。2017年本土影片总产量为970部，但只有412部进入院线，其中，过亿票房的有54部，票房共计267.7亿元，占比88.9%，而5000万以下票房的“炮灰电影”只占到全部票房的6.32%。

　　此外，影视公司也有两极分化的趋势。报告指出，少数的一线影视公司，逐渐形成了各自差异化定位，如国企重视资源整合，民营传统制片公司布局泛娱乐生态，互联网电影企业定位为赋能型公司，明星工作室成为行业创作核心，不过多数小公司则在市场边缘小打小闹。

　　“市场上优质项目少，制片公司多，阵容稍大的电影片尾字幕中的出品方动辄就是十多家。”刘藩认为，一个项目多个公司进入，固然降低了风险，但是也会降低收益，这种追逐优质项目与追逐IP、主创如出一辙，归根结底是多数制片公司缺乏专业能力和工匠精神，缺乏培养新人和孵化项目的耐心。

　　影院经营效率低

　　近万家影院、逾5万块银幕的体量，中国虽然是世界上最大电影放映市场，但单体影院盈利能力与经营效率却普遍下降。

　　报告显示，2017年全国9504家影院，全年票房收入在5000万元以上的影院数量仅为15家，与2016年的29加相比降幅达到近50%，而票房1000万元以下的影院数量占比高达82.46%。

　　报告指出，当前大量影院经营方式过于粗放、产品同质化、经营手段单一，缺乏个性化特色和精准的市场定位。同时，市场实际承载能力的提升与市场容量的扩大未能同步，影院上座率长期徘徊在15%左右，大量放映时段闲置。此外，由于当前复杂的资本关系，影院、院线、影管公司、电商、制片方、发行方、软件商等主体多元，票房结算周期延长，利益分配不尽合理，影响行业整体利益。

　　刘嘉认为，下一步影片放映市场的风口在于覆盖市场的空白点，目前影院的资源配置不均衡，全国有350个县没有实体影院，覆盖人口7000万。

　　此外，刘嘉表示，过去十多年中国电影市场是依靠增量来促进总量增长，而接下来应该依靠存量增长来推动可持续发展，因此，影院个体内生动力、精准分众和经营能力，是未来的市场风口所在。

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