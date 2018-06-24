保险巨头再投蚂蚁金服！这次是太保寿险

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来源：证券时报

作者：邓雄鹰

继宣布与蚂蚁金服合作推进税延养老险后，中国太保再向蚂蚁金服投资16亿元。这意味着传统保险巨头牵手互联网巨头的步伐更进一步。

6月22日，中国太保集团旗下子公司中国太保寿险信息披露显示，太保寿险与蚂蚁金服已于5月29日签订股权投资协议，太保寿险投资蚂蚁金服集团股权，投资金额约16亿元。目前该计划已处于实际出资阶段。

在蚂蚁金服于2015年7月和2016年4月完成的两轮融资中，太保寿险亦分别投资约9亿元和10亿元。按蚂蚁金服目前超1500亿美元估值估算，太保寿险投资蚂蚁金服浮盈已超37亿元。

除太保寿险外，国寿、人保、新华保险亦不排除参与了本次投资。

累计投资约35亿元

就在6月初，蚂蚁金服刚宣布新一轮140亿美元Pre-Ipo融资计划。太保寿险此次投资或是该计划的一部分。资金来源方面，太保寿险此次投资使用的是保险责任准备金，主要运用传统险账户、分红险账户保险资金一次性出资。

在蚂蚁金服A轮120亿融资中，太保寿险便参与其中，迄今三次投资累计金额约35亿元。蚂蚁金服股权亦可能是太保寿险最大的股权投资之一。

此次投资完成后，太保寿险权益类资产账面余额占公司上季末总资产的13.45%，投资单一权益类资产的账面余额占公司上季末总资产的0.39%，投资单一法人主体的账面余额占公司上季末总资产的0.39%，符合《中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》的相关规定。

太保寿险未披露投资蚂蚁金服的股权比例，但按蚂蚁金服逾千亿元融资额计算，持股比例并不高。不过，对于正在实施数字化转型的太保来说，投资蚂蚁金服既是一种收益选择，亦不排除有协同布局的综合考量。

太保早在2010年便和阿里展开合作；2014年在天猫开设旗舰店；2015年9月，蚂蚁金服推出互联网推进器计划，计划在5年内帮助1000家金融机构进行新金融转型，太保旗下子公司太保产险正是首批加入该计划的20家公司之一。截至目前，太保和蚂蚁金服在中小企业贷款履约保证保险、寿险保单贷款履约保证保险、票据抵押贷款履约保证险、征信的个人消费贷履约保证险等领域开展了广泛合作。

今年6月15日，太保寿险与蚂蚁金服保险平台签订战略合作协议，双方宣布将发挥各自优势，联合推出税延养老保险产品和系列服务。

蚂蚁金服的优势是在市场、技术和数据方面，太保在风险定价、风险管控和线下资源方面具有较强的核心能力。通在科技、产品、服务等方面深度合作，双方在商业生态圈共建共享方面有可能实现1+1大于2的协同效应。

正如太保在宣布开展税延养老保险合作时表示，太保寿险与蚂蚁金服保险平台强强联手开启战略合作，有助于快速将税延养老保险产品与服务推广到适合的人群。

以下是太保寿险重要子公司及合营、联营公司情况（截至一季度末）：

四大险企均已入股

蚂蚁金服起步于 2004 年成立的支付宝。2014 年 10 月，蚂蚁金服正式成立。根据国家企业信用信息公示系统，蚂蚁金服23家股东中，除了云峰基金、春华资本等投资机构、“国字头”背景的社保基金等，也有4家重量级保险系公司，分别是国寿集团、太平洋人寿、人保资本与新华人寿。

天眼查信息显示，蚂蚁金服2014年4月完成建信投资和人保资本的战略融资，2015年5月由海尔资本参投2.19亿元Pre-A轮融资。此后的几轮融资中多次出现险企身影。

中国人寿与太保寿险一样参与了蚂蚁金服2015年7月、2016年的两次增资扩股。新华人寿参与了蚂蚁金服2015年7月的A轮融资。人保财险的投资方式是认购全资子公司人保资本设立的股权投资计划。2015年6月，人保财险以9亿元认购“人保资本-蚂蚁金服股权投资计划”，该计划为人保资本设立并担任受托管理人，资金投向为蚂蚁金服的新增注册资本，无固定投资期限，投资完成后人保资本持有蚂蚁金服的部分股权。2016年，人保资本设立了“人保资本-蚂蚁金服股权投资计划（二期）”，不过未披露认购方。

此次蚂蚁金服最新一轮融资投资方包含了原有股东和海内外资金，除太保寿险外，其他三大保险公司亦不排除参与了本次投资。不过，从整体投资情况来看，保险公司对蚂蚁金服的投资均属于财务投资。

险企延伸触角，互联网科技成重点

近年，通过设立或者收购等股权投资方式，保险公司的触角伸向不动产、养老、健康、消费、教育咨询等多个领域。在众多领域中，互联网科技正成为保险公司布局重点。

多位保险公司股权投资人士告诉券商中国记者，医疗、健康、养老、科技等产业正成为保险公司关注和投资热点，主要原因如下：一是受到互联网和信息科技冲击，传统保险运营流程和模式发生重大变化，保险公司在采取各种办法应对转型挑战，设立科技公司是大、中型公司比较热衷的方式；二是随着老龄化社会到来，养老、健康产业机会大增，对于养老健康产业链上一环，保险公司有动力进行产业链延伸，以增强自身核心竞争力。

另一方面，BATJ等互联网巨头也在向保险渗透。以蚂蚁金服为例，该公司投资了多个保险实体，同时在业务拓展上坚持以“保险科技”为连接器，与保险公司深度融合、互为生态，此前与保险公司深度合作并上线了许多产品，并推出的“定损宝”、“车险分”等平台化技术服务。

以下为截至2017年底互联网巨头投资保险公司情况：

随着金融巨头向数字化转型和互联网巨头充实金融属性，两者的竞合关系也会越来考验管理者智慧。

来源：证券时报

原标题：保险巨头再投蚂蚁金服！这次是太保寿险，重要的是四大险企都已入股