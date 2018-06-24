抖音：机器与人工双审核 对不良内容永久封号

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 董振杰 罗晓静）6月21日，网上爆出《小学生在家发抖音妈妈洗澡被直播》，一名小女孩在玩抖音时，背景出现其妈妈洗澡画面。抖音回应称该视频是有人恶意推动。突然爆红的抖音出现不少负面声音，对此，抖音一工作人员回应称，抖音有机器和人工的双向审核，发现涉黄涉爆等不良内容，将立即封号处理。

6月21日，抖音在微博上回应女孩妈妈洗澡被直播一事称，一篇名为《小学生在家发抖音妈妈洗澡被直播》的视频在网上被大肆传播。经查证，该视频是用户于6月19日22：06发布，视频远处背景有意外走光内容，23：46视频被下线，播放量216次。并非直播内容。

时隔两天后，这条短视频在网络上突然被大规模传播，明显有人恶意推动。仅在手机百度上，视频的播放量就高达89万次。此行为不仅严重侵犯用户隐私，也对当事家庭造成了极大的伤害。“我们将进一步完善平台的审核机制，同时也希望商业竞争不要伤害到普通用户。”

抖音平台公开表示将持续打击违规账号及内容。2018年5月1日至31日，抖音平台累计清理26356条视频，6989个音频，91个挑战，永久封禁21786个账号。

抖音工作人员称，涉黄涉爆等内容一直是平台明令禁止的。平台对内容采取机器审核与人工审核的方式，所有视频都必须过审。在审核标准上，严格执行符合国家监管部门制定要求的标准，从严控制违法内容上传和放出，同时按照积极正向的“三观”及社会责任、公序良俗角度制定审核标准。杜绝低俗、哗众取宠、恶搞、拜金、吃播、“社会”松垮风气、迷信封建、侮辱女性和不利于未成年人内容导向等内容。

“对于上传违法违规内容的用户，我们会视情节严重程度进行处罚。其中对于恶意传播不良内容的用户我们将予以永久封号等最严格的处罚措施。”抖音相关负责人介绍，“如果平台出现监管疏漏，也愿意向网友和公众道歉。”