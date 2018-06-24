外媒：美团将成为中国下一个互联网巨头

目前，中国中产阶级越来越依赖互联网，从预订餐厅、酒店房间到娱乐休闲，网络已经渗透到他们生活的方方面面。北京27岁的土木工程师狄友泉（音译）在接受《华尔街日报》采访时说，“我最开始是用美团App点餐，现在外出吃饭消费都习惯先看下美团上的用户评价，因为这些都是用户的真实反馈，这样省去了我四处打听求推荐的麻烦。”

根据《华尔街日报》最新的世界最具价值创业公司排名，目前美团的估值为300亿美元，排名在民宿预订网站Airbnb Inc。 和伊隆·马斯克（Elon Musk）的太空探索技术公司（Space Exploration Technologies）之间。据知情人士称，美团计划几个月内在香港进行首次公开募股，目标估值在600亿美元以上。

美团总部位于北京，自2010年成立以来，通过美团App为3.1亿用户提供在餐饮、外卖、酒店旅游、丽人、亲子、休闲娱乐等领域的服务。美团已经成为全球最大的生活服务电商平台，为用户和优质商户提供一个连接线上线下的电子商务网络。

资料来源：美团点评

据《华尔街日报》了解，目前美团主要业务是为平台用户提供外卖服务。每天身穿黄色制服的外卖小哥骑着电动车，穿梭在城市的大街小巷。他们按照美团搭建的“智能调度系统”线路指示，准时将面条、炒饭和奶茶等各类食物从餐厅送到用户的手中。同时美团也在不断在新领域探索为用户提供服务的可能性，目前美团在中国上海、南京推出打车服务，希望服务其平台上庞大的活跃用户群。

美团点评外卖小哥张俊涛（Zhang Juntao，音）手里拿着准备送达的外卖单。图片：《华尔街日报》Giulia Marchi

无论是外卖、餐饮抑或是打车业务，王兴最看重的仍然是“是否能满足用户的需求”。他在接受采访时说，“尽管互联网市场对手云集，但仍有竞争的空间。身为企业家，你总要担心很多事情。但最需要担心的是，你是否看到了真正的需求，是否知道客户想要什么，是否能满足这种需求。”

实际上，中国消费市场规模巨大，仍有大量商机可待挖掘。据知情人士称，美团的年收入预计达到54亿美元——比Groupon（28.4亿美元）和Yelp（8.47亿美元）的估值总和还要高。

从服务范围上看，无论是在美国还是在中国，都几乎找不到服务范围能和美团比肩的企业。因为这家拥有8年历史的互联网公司提供全面而多元的生活消费服务——包括和Groupon类似的优惠券服务，和Yelp类似的点评服务，和Grubhub类似的外卖服务，以及和客涯软件集团（Kayak Software Group）同名旅游网站类似的旅行服务。

红杉资本中国作为美团的支持机构之一，其中国基金创始及执行合伙人沈南鹏在接受采访时也表示，“我们所谈论的是吃、行、以及所有生活服务，这是一个规模达1万亿美元的市场。如果你是市场主导者，无疑价值巨大。”