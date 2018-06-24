雷军获98亿元股权激励 小米CDR重启没有时间表

■本报见习记者 向炎涛

6月23日，小米在香港四季酒店召开全球发售新闻发布会，小米创始人、董事长雷军携小米六大高管出席。

在发布会上，雷军及小米管理层对小米估值问题、商业模式、推迟CDR发行、股权激励等问题进行了回应。雷军表示，小米是一个新物种，是全球罕见的既能做硬件，也能做电商，也能做互联网的全能型企业。

对于外界关注的小米上市前“突击”的98亿元股权激励，小米联合创始人、总裁林斌表示，这是在雷军完全不知情的前提下，几个董事开会一致赞成通过给雷军的股权激励。

据了解，小米将于7月9日正式登陆港股市场，股票代码1810.6月25日~6月28日开始新股发售，6月29日定价。其中，发行新股占总发行规模的65.8%，老股占34.2%，超额15%，发行规模54~70亿美元。

小米是全球罕见的新物种

雷军表示，小米的商业模式是“铁人三项”，即小米不仅是一个硬件公司，还是一个电商和新零售的平台，同时提供互联网服务。互联网服务既能够增强硬件的用户体验、电商的用户体验，同时能把硬件和电商带来的人流量进行有效的变现，来获取利润，支持公司的持续发展。

雷军介绍，去年小米互联网收入达到了99亿元人民币，如果不考虑电商，这个收入也进了全球互联网公司的前25名。去年小米的电子商务和新零售平台的占比是63.7%，互联网服务占了8.6%，互联网收入占了小米收入的绝大部分，互联网服务的毛利率超过了60%，小米的利润绝大部分来自于互联网服务。

“可能很多人很纠结，小米是硬件公司还是互联网公司？过去的一个星期我们认真地梳理了一下小米到底是一家什么样的公司。经过跟我们的投资者反复的沟通，大家认为小米是全球罕见的既能做硬件，也能做电商，也能做互联网的全能型的企业，这种企业在今天的市场上非常罕见。”雷军说，小米可能是一个新物种，在未来小米具备巨大的成长空间。

此外，雷军还重新强调，小米永远不赚超过5%的硬件利润。去年小米硬件的毛利率是8.7%，净利率4.7%。但是不意味着低毛利率就不赚钱，小米的利润来自其他方面，比如互联网服务的收入、生态链的股权收入等。未来小米硬件方面的利润率大概在2%-3%。

“我觉得一家优秀的公司往往首先考虑的是利润，一家伟大的公司首先考虑的是人心，考虑的是用户怎么想的。我们希望小米在未来10年的征程上，一步一步变成一家伟大的公司。”雷军如是说到。

雷军毫不知情获百亿股权激励

对于外界关注的小米在上市之前的98亿元股权激励，小米联合创始人、总裁林斌表示：“这次的股权激励其实是在雷总完全不知情的前提下，我们几个董事开会，在会议里面大家一致赞成通过，做出的决定，这也是大家对雷总过去8年带着团队把小米从0开始做到今天这个规模，同时还改变了中国制造业付出的努力的肯定和感谢。我们所有的董事都觉得是实至名归。”

林斌称，董事会对董事长、CEO在上市前的股权激励，这在过去很多全球化公司、新经济公司上市的时候都是惯例，小米不是第一家，应该也不会是最后一家。

此前证监会披露，在今年4月，经董事会提议，小米公司全体股东一致同意，向雷军控制的SmartMobileHoldingsLimited发行约6400万股B类普通股作为股权激励，确认98.3亿元股份支付费用，在上市前发出。

CDR重启没有时间表

在发布会上，小米首度回应推迟CDR发行的问题。小米首席财务官周受资表示，CDR是一个非常重大的资本市场的创新，我们也特别支持CDR的创新，小米特别荣幸成为首批试点的企业之一，其实这也是证监会对小米商业模式的认可。在过去几个月的时间，我们非常努力做了非常多CDR相关的工作，经过我们反复的讨论，为了确保CDR试点的成功，我们决定申请先在香港上市，然后择机找合适的时间再通过CDR实现境内的上市，这也得到了证监会监管的认可和支持。

对于何时会重启CDR发行，周受资表示，目前没有计划。他还表示，小米是反复和证监会在讨论。“为了确保CDR发行的质量，我们是达成一个共识，觉得在香港先上，然后再找一个合适的时间通过CDR的方式在A股上，会是大家觉得可以确保CDR发行成功的一个很重要的因素。”周受资强调，在CDR发行问题上，小米和证监会没有分歧，小米是在和证监会讨论之后，提出了申请，得到了证监会的认同和支持。

小米从来没说自己值多少钱

对于外界质疑的小米估值过高的问题，周受资表示：“小米集团从来没有说过我们值多少钱，市场过去几个月都是市场自己炒作的，我们从来没说过。”

关于市盈率的问题，周受资表示，不用想小米是一家硬件公司，还是互联网公司，还是电商公司，我们是市场上罕见的既能做硬件，也能做互联网，也能做电商的公司，这种公司基本不存在，所以我们应该是有自己特色的公司。此外，小米在快速增长，去年的收入比上年增长67.5%，今年一季度加速增长，增速达到了89.5%。

“我们的市场机会也非常庞大，手机市场还能继续增长，还有新品类的拓展，另外还有国际市场的拓展，小米公司到目前为止已经验证我们有能力来抓取这个庞大的市场机会。我们走的路线是一家高效的性价比的路线，所以能持续的增长。从估值的角度，核心是在于公司的增长速度，它的增长的天花板在什么地方，它能不能持续的增长。可以从这几个方面来考虑小米的估值。”周受资表示。