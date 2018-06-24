网络主播遭遇套路贷 警方打掉诈骗团伙

一家网络文化公司在网上发布招聘网络主播的广告，并声称可以为女主播提供免费整形服务。实际上，被招来的女主播都是以个人名义贷款做了微整形，不仅没成为网红，反而欠下了几万元的债。自去年以来，十几名事主遭遇这家公司与整形诊所合谋的套路贷，涉案金额300万元。目前，9名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。

网络主播个人贷款整形

今年2月份，27岁的小周在朝阳区一家美容诊所做了微整形，割双眼皮、打瘦脸针，一共花费了2.5万元。可刚做完小周就感觉自己被骗了。小周之所以去做微整形，是因为她应聘了一家公司的网络主播，公司称为了上镜效果好可以提供整形服务，并且由公司支付整形费用。然而进了美容诊所，诊所的员工就用小周的手机操作，以小周的个人名义贷款2.5万元支付整形费用。

接到报警后，北京市公安局刑侦总队二支队的民警来到这家医疗美容诊所展开调查。这家诊所位于国贸商圈，诊所上下两层装修豪华。负责人王某称小周是自愿整形，员工只是帮忙操作。

事情到这里看似没什么问题，可之后不到一个月陆续有十几名事主报案，她们都是为了当网络主播，到这家美容诊所做了微整形并背负了贷款。其他女主播的说辞与小周大体相同，这家公司称每个月都有几个名额整形，女主播对自己哪里不满意可以去整，能达到更好的上镜效果。

整容钱被两家公司平分

侦查员发现这很可能是一个预谋严密、隐蔽性强的套路贷骗局。北京市公安局刑侦总队二支队支队长徐经峰介绍，针对校园贷、套路贷这种新兴的危害群众利益的新型犯罪，是公安机关的打击重点。此案中，嫌疑人应该是将套路贷和网络直播的形式相结合，设置骗局进行诈骗。

在梳理这家美容诊所的账单时侦查员发现，这家招聘网络主播的公司从2017年7月份开始，与这家诊所有数十起合作订单，每笔都在5万元左右，付款方式均为个人贷款，总账达到了300万元。

通过工作侦查员也了解到，这家招聘网络主播的公司在网上发布招聘网络主播的广告，加入后可以给主播进行包装，有推手推送，并称可以免费整容，实际上美容诊所是早就找好的。做完微整形后，这家公司又提出由公司偿还贷款是有条件的，主播每个月都有任务，要有粉丝打赏价值8000元人民币的礼物，而这显然是刚刚入行的主播不可能完成的。

民警发现这家招聘网络主播的公司负责人张某半年来多次收到美容诊所负责人转来的钱，核算将近150万元。这正是女主播整容的钱被两家公司平分。

9名犯罪嫌疑人被刑事拘留

5月15日，刑总二支队会同网安总队、东城分局兵分四路展开抓捕行动。这家招聘主播的公司有三处办公地点——一处面试公司，两处直播场所。在直播场所有十余名主播，最大的48岁，最小的20岁，几个月过去了这些人没有成为网红，也没有拿到工资，反而被扣了2000元钱。这些主播最多的只有一百多个粉丝，少的就两三个粉丝。有主播称，这家公司招聘时看似有要求，实际上没有什么要求，男女老少都可以。公司还称有服装和声乐、舞蹈培训，结果也是什么都没有。

当天9名犯罪嫌疑人被警方抓获，包括这家公司的多名负责人以及美容诊所的负责人。这家公司从2017年7月开始在网上发布大量招聘女主播的广告，在招聘过程中称公司有内部福利免费整容。但是主播要先以个人名义贷款，完成公司的定额任务后公司才能帮助偿还贷款。目前9名犯罪嫌疑人涉嫌诈骗已被警方刑事拘留。

侦查员介绍，最近两年来网络直播造就了一批网络红人，网上充斥着百万年薪、全网成名的巨大诱惑，吸引了大量的年轻人。而一些不法人员往往利用年轻人贪图成名的心理，设置套路陷阱，从事违法犯罪行为，对于夸大薪酬条件并且设置用工前提条件的招聘岗位，求职者要提高警惕，以免落入套路骗局。

文/本报记者 匡小颖