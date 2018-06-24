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101女团开门红背后：中国偶像输出的残酷生态

101女团开门红背后：中国偶像输出的残酷生态
2018年06月24日 07:23 新浪科技综合
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       经济观察报

　　李华清

　　一档女团竞演生存节目《创造101》，揭开了中国偶像输出的残酷生态。

　　这是一个已经签约出道、在演艺圈摸爬滚打后，仍籍籍无名的年轻姑娘们抱团寻找出路的故事。在地狱土创的王菊、“村花”杨超越、唱跳技能均在线的孟美岐、吴宣仪留了下来，剩下79名练习生又回到了原有的事业轨迹。

　　《创造101》制片人邱越说，中国市场缺乏女偶像，更缺少女团体偶像，这成为《创造101》横空出世的原因。近三年，中国已涌现出200多个女团，但鲜有人叫得出她们的名字。《创造101》很大程度上对这些女团进行了重新洗牌，但胜利只属于佼佼者。

　　6月23日，持续两个多月的网络综艺节目《创造101》即将收官，观众点赞次数排在前11的女孩将组团出道。不管你pick的选手是否顺利出道，对于参赛选手、经纪公司以及节目组来说，节目本身已经给他们带来相当高的关注度。

　　据网络影视数据平台骨朵数据的统计，截止至6月21日晚，《创造101》的总播放量超过43亿，以12.057%的市场占有率稳居国内在播网综首位，比刚刚收官的男团养成网综《偶像练习生》多出10亿播放量。

　　作为一档记录团体偶像生产环节的节目，中国首部女团养成网综《创造101》，以新颖的方式、庞大的体量，举众经纪公司和腾讯全平台之力，上演一场风靡全网的造星活动。

　　抱团取暖

　　今年，两档团体偶像养成网络综艺节目《偶像练习生》和《创造101》成为爆款。《偶像练习生》为爱奇艺自制，《创造101》为腾讯视频自制，前者养成男团出道，后者则是养成女团。

　　两者模式类似：节目组挑选一定数量的练习生，进行封闭训练和录制，最后由观众投票选出优胜者成团出道。这是爱奇艺和腾讯视频两大视频网站在团体偶像养成领域的试水。

　　从诞生之时起，《创造101》就有种救赎的意味。

　　节目播出前，腾讯视频上映了一部叫做《女团》的纪录片，展示了中国女团恶劣的生存状态：众多女团缺乏知名度、女团艺能水平不佳、缺乏专业的女团运营队伍、女孩组团遭到家人反对等。《创造101》发起人黄子韬、参赛选手Yamy等、参赛经纪公司极创引力等均在片中出现。《女团》为《创造101》的开播造势，后者则喊出“逆风翻盘，向阳而生”的口号。“中国市场缺女偶像，更缺女团体偶像，市场有空缺比市场饱和更有机会”，这是《创造101》制片人邱越对经济观察报解释，为何做《创造101》的原因。实际上，中国现在已经有200多个女团，大多诞生于近3年，但知名度高的本土女团屈指可数。

　　“公司应该不会再做女团了，曾经做了几年。就好像互联网企业做项目、做APP那样进行试练，觉得不适合做就不做了。”欢聚影业经纪人李浪向记者透露，他也曾是欢聚传媒旗下女团1931的经纪人。

　　2014年底正式出道的1931女团，2017年底宣布解散，寿命只有短暂三年。这个号称耗资5亿的女团昙花一现，欢聚传媒也没有对外说明解散的原因。

　　没有流量是1931最现实的尴尬处境。1931的成员范薇曾说，成立以来，女团流量最高的时候，是腾讯推送组合解散消息的时候。李浪笑道，1931解散了才被知道。

　　对标日韩，中国缺少风靡全国的团体偶像，经纪公司、电视台、视频网站便在推出团体偶像的路上前赴后继。2016年东方卫视推出《加油！美少女》，号称力造属于国人的“少女时代”（“少女时代”是韩国SM娱乐公司推出的女团），2016年，浙江卫视推出《蜜蜂少女队》，也是一档女团养成节目，胜出的女孩组成“蜜蜂少女队”出道。

　　“很不简单，这么多年轻人去练，公司要培训要包装，但投完钱后没有变现的渠道，没有良性的露出平台。”香蕉娱乐新人部总监徐宁娜跟记者称。

　　团队没有知名度，损失的不光是经纪公司，还有团队成员的青春。

　　前1931的成员刘思纤在《创造101》节目中曾说过：“在偶像组合中工作了两年多，没有任何积蓄，也没有社会阅历和人脉，感觉自己好像是一张白纸，从艺也要重新开始，因为并不具备成熟艺人的艺能，回到原来的工作行业也是一张白纸，所以我是很恐惧的。”

　　就连《创造101》选手中兼具实力和人气的孟美岐，在此前中韩联合推出的“宇宙少女”组合中，关注度也不高。队友吴宣仪曾在节目中提及，孟美岐在原来团队的演出中，站位不是最左边就是最右边，镜头都扫不到几秒。

　　腾讯视频打造的《创造101》何以整合体量庞大的经纪公司和一众女孩，也就不难理解了，后者也是将自身出路寄希望于在节目中脱颖而出。所以，国内大型经纪公司乐华娱乐旗下曾在“宇宙少女”中出过道的孟美岐和吴宣仪来了；前1931组合中的4个女孩来了；《加油！美少女》中的冠军李子璇来了；“蜜蜂少女队”的3个女孩来了；前Sunshine的3个女孩来了；高校偶像团队CH2（杨超越所在女团）的4个女孩来了；香蕉娱乐旗下所有的女练习生全来了……101个参赛女孩中，个人练习生只有2个，参赛选手代表的经纪公司有40多家。“腾讯视频是目前国内几大制作网综当中的大流量平台，制作团队曾操刀《我是歌手》。”李浪表示1931解散后，团队成员要各自找下家，《创造101》是个机会。“我们原本想用经纪公司的力量开发培训新人，一年后选合适的人发团、做歌，找综艺让他们增加曝光度。刚好节目在这个阶段找来，能让更多的人认识她们也很好。”香蕉娱乐新人部总监徐宁娜介绍道。而“大平台将关注度集中”是徐宁娜看中《创造101》的原因。

　　腾讯视频的流量有多大能耐？

　　曾独家冠名腾讯视频2017年推出的音乐偶像养成节目《明日之子》的王老吉品牌向记者提供了一组数据：王老吉为《明日之子》定制了罐装及瓶装凉茶。《明日之子》播出期间，3亿瓶定制王老吉迅速被抢购一空。

　　造星接棒

　　这一场团体偶像生产活动中，腾讯视频显得相当强势。《创造101》制片人邱越对经济观察报称，最开始就与参赛选手的经纪公司签署合约，被选中的11名女孩，在随后两年内与原经纪公司是割裂状态。腾讯依然会联动全平台运营女团，但女团的管理和运营工作由企鹅影视和哇唧唧哇操作，女团成员原来的经纪公司会得到部分收益。哇唧唧哇是腾讯视频节目《明日之子》的艺人运营公司。

　　101女团成员在出道后两年内不得以个人身份参加活动，两年之后才能单飞。“我们认为团体行为才是101女团最重要的事情，而不是又培养了一些个体偶像，她们的行动和所有商业、音乐、演出都应该以团体形式出现。”邱越称。

　　在腾讯视频看来，与经纪公司谈合作不是问题，“经纪公司们都是很乐于见到有平台来做这件事，几乎无需费力说服公司，大家都很积极。”邱越称。

　　徐宁娜也证实，腾讯选人的时候就讲清楚练习生被选中或不被选中的处理方案，签订的协议是围绕女团成员原来的经纪公司，如何跟运营女团的公司分成。而运营女团的公司如何跟腾讯视频分成，这个不得而知。

　　而《创造101》节目中植入很多选手拍摄的与节目相关的广告，徐宁娜表示女团原来的经纪公司不参与这些广告的分成。

　　“作为平台方，花上亿资金做这个节目，让练习生们一下被这么多人看见，它也是要依赖这个去收回成本，或者说去变现盈利，不然为何要帮这么多经纪公司做嫁衣呢？”徐宁娜说。

　　分享收益的三方，也组成了造星链条上的三环。

　　以香蕉娱乐为例，主要营收来自艺人经济和演出经济，演出经济包括承办音乐会、演唱会等大型活动，艺人经济包括签下出道艺人收益以及旗下练习生收益。

　　香蕉娱乐在2016年启动招募练习生项目，第一期招了18个素人练习生。公司练习生的厂牌为TRAINEE18，走的是系统化训练练习生的道路。以一年为期，全封闭、全日制训练，每个月均有考核，连续两个月考核评分垫底的练习生会被开除。

　　从2017年2月开始训练第一期练习生，TRAINEE18现在已经淘汰了4人，剩下9个男生，5个女生。“公司的高层、导师代表组成评委团，让练习生把这个月学的东西变成成品，全程录像，一组组去展示，然后评分。”徐宁娜称。

　　香蕉娱乐练习生的培训课程，包括声乐、舞蹈、公关、礼仪、化妆、节奏律动、健身等。“中国的偶像培训还没有完整的体系，课程和师资都还在摸索阶段。老师来自中国、美国、韩国，我们是阶段性轮番在试。”

　　练习生的一日三餐也是配置好的，如果出现发胖现象，练习生会被要求吃减肥餐。“健身老师会记录他们的体重和体脂，主要看体脂，个别指数如果超标，无论对于上镜、着装或是身体来说都是不好的。”徐宁娜称。香蕉娱乐旗下进入101前22强的强东玥，就曾在节目中说过平时吃水果餐。

　　目前，香蕉娱乐培训出来的9个男生参加了《偶像练习生》，成功出道2人，剩下的7人将在公司的帮助下组团出道。而5个女生全都去了《创造101》。

　　腾讯视频这边给女练习生们配备了2个声乐导师、1个唱作导师、2个舞蹈导师。内容制作方面，制作方为七维动力，由湖南卫视热度节目《歌手》原导演都艳创立。都艳目前也担任《创造101》的制片人，节目组前线制作团队超过500人，从制作班底来看，《创造101》在网综中是高配。

　　作为一档选秀节目，《创造101》又不同于以往节目的舞台比拼，大量的选手生活、培训、采访场景，让它又像一档真人秀。毫无疑问，真人秀环节助力部分选手的包装。

　　101选手王菊开始并不被看好，皮肤黝黑、身材较壮，对于她在舞台上的表演，观众制作了“地狱空荡荡，王菊在土创”的表情包。

　　但节目播出她培训时大方重演这个表情包、问别人为何认为实力不如长得漂亮容易被观众喜欢、接受采访时说出独立精神很重要等细节后，王菊真正上演了一场“逆风翻盘”，迅速圈粉。“高情商”、“三观正”、“性格好”，这些属于王菊的标签，几乎都来自观众对其在舞台外的印象。

　　杨超越是101女团中另外一位颇具争议的选手。她的舞台表现并不佳，但支持她的人为其奔走相告：杨超越私下训练很努力，杨超越因为家庭经济的原因，喜欢唱跳但没有机会接受专业训练，请多给她一点时间。

　　“舞台只是她最后作品的呈现，为了舞台上那一刻的光彩亮相，她在下面做了很多事情，真人秀的部分让你去了解她真实的想法、状态和做过的努力，当你带着这些理解再去看她的表演，哪怕她有一些失误和偏差，你也会觉得她太不容易了。”都艳在接受采访时曾这样介绍过真人秀部分的作用。

　　“偶像就是给观众带来希望和正能量的存在，他们最好的状态就是可以共情。”邱越向经济观察报称。也唯有共情才更容易让观众喜欢上选手。《创造101》的制作人深谙引起观众共情，对于塑造偶像的重要性。都艳曾经说过：“我一直认为，如果2005年（选秀节目《超级女声》播出时）我们就把幕后的故事展现给大家，这些粉丝会更加狂热。”

　　在徐宁娜看来，《创造101》频繁的公演以及淘汰机制，促使选手成长。“平时不管你在舞蹈房里对着镜子练了多久，跟你今天整理好妆发在台上，下面有观众有摄影机对着你是不一样的。肉眼可见，傅菁也好、强东玥也好，和刚去参加比赛时的青涩相比，她们的临场素质、状态有转变，能更加自信在镜头前表现自己。”徐宁娜说。

　　101的团体偶像未出道先创收，实现营收前置。而那些女孩也在公演现场惊叹“我从来没有见过这么多粉丝”“我见过这么多粉丝，但都是别人的”。

　　101女团实现了开门红。

　　女团出道后，造星棒继续在传递。邱越告诉经济观察报，对于女团的后续运营会包含女团专业上的打造和音乐、演出、专辑、形象定位、商务等内容。

　　多方联动

　　众多经纪公司提供苗子、专业综艺制作人包装、专业艺人运营企业管理，101女团能如愿“向阳而生”吗？“我们有大量的观众和粉丝，我们完全可以做国产偶像，但为何国内团体偶像生存很尴尬呢？我觉得我们的文化还没有形成让团体偶像良性生存的氛围。”徐宁娜称，国内偶像多是流量明星，缺少打歌节目或者打歌舞台，“他需要舞台，而不是话题或绯闻炒作。我们也知道一些在给唱跳艺人提供平台的综艺，希望能够更快一点。”

　　除去外部产业联动的羸弱，《创造101》选出来的女团，或许不大符合徐宁娜对于团队的设想。

　　哪个选手能出道成为101女团的成员，靠的是观众投票，节目组跟着观众喜好的指挥棒走，但这难免会选出一些个性接近、技能类似或者实力不济的选手。“我心目中完整的团体，不是把几个突出的和几个普通的一起打包，这不公平。应该是实力上比较平均，但是外形、性格不同，吸引到的族群不一样。当这些族群合起来才是团的力量。”徐宁娜称。“不公平”也是一些《创造101》观众的感受。一个喜欢陈芳语的观众告诉记者，自从曾出过专辑的陈芳语因点赞数少被淘汰后，她再也不看《创造101》。

　　做团的人更喜欢“团魂”这一说法。

　　TRAINEE18第一期的练习生差不多去向已定，徐宁娜透露：“大概在下 一 周 ， 我 们 会 官 宣 启动TRAINEE18第二期全球练习生招募计划。”TRAINEE18的练习生一起吃住、训练、合作一年，如果成团，彼此之间更有默契，在选人成团的时候也会考虑成员之间的个性和共性。

　　但《创造101》诞生的女团，做不到这点。

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