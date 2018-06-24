新浪科技> 互联网 > 正文

莆田系整形医院艺星准备上市：透露了是怎么做生意的

莆田系整形医院艺星准备上市：透露了是怎么做生意的
2018年06月24日 07:13 好奇心日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　2017 年，中国的医美市场规模接近 2000 亿，已经是全球第二大市场，仅次于巴西。其中，私立机构占 80%。本周，莆田系的艺星医美在港交所递交了招股书，为快速发展的私立整形医院揭开了一角：玻尿酸、肉毒素成本高，营销费用高，获客成本高，尚未出现市占率超过 5% 的机构。这门生意不易做。

　　艺星医美最早的历史，可以追溯到 1992 年。当时韩国医生朴仁出开设了这家做医疗美容服务的私人诊所，三年就做到韩国第一。2000 年后，韩剧、韩国潮流文化进入中国，越来越多的中国消费者去韩国整容。艺星随之决定进入中国市场。2010 年，莆田系“四大家族”之一的陈国兴、陈国雄兄弟收购了艺星的中国所有权，开始连锁经营。到 2017 年，艺星已经有 12 家专科医院、3 家门诊部，营收 10.37 亿元，净利润 1.13 亿元。

　　艺星的服务主要有两种，一种是美容外科医美，包括要开刀的整形手术、无需开刀的注射服务，占总营收的 86%；另一种是皮肤美容。此外，医美整容也有特殊之处，就是非常依赖优秀的整形医生。优秀医生自带流量，掌握定价权。

　　在业务上，整形手术的毛利率超过 60%，远高于注射美容的 40%。背后的原因在于，注射的主要材料玻尿酸、BOTOX，基本靠进口或者向华东医药等拥有中国独家销售权的机构进货，这些上游供应商的价格话语权极高，使得中游的医美机构进货成本高，注射医美的利润空间被极大压缩。整形手术的单个客户利润在 4800-5000 元，注射美容的单个客户利润仅 2000 元左右，且不断下降。

　　这个成本-利润特点，造成了医美行业的常见经营策略：往往直接把注射业务作为价格战、低价吸引客户的手段。因此注射业务往往是医疗纠纷甚至医疗事故的高发区。

　　打价格战的主要方式，就是卖广告。艺星在央视、东方卫视、上海虹桥高铁站等都投放了大量广告，甚至在纽约时报广场上播放“你，让世界更美”的标语。

　　图：艺星医美的广告投放

　　来源：艺星医美公开资料

　　从 2015 年到 2017 年，艺星的广告费用分别为 1.3 亿元、2.5 亿元和 3 亿元。这种高额营销费用，也是医美行业的特点。

　　在新三板挂牌的几家同行业公司，例如丽都整形，2017 年营收 4.8 亿元，销售费用 2.1 亿元，销售费用占营收 45%；又如柏荟医疗，2017 年营收 7.8 亿元，销售费用 4.3 亿元，销售费用占营收 55%。

　　高额的营销费用，造成了该行业的平均拉到一个付钱的客户，成本高达 4000 元。

　　艺星由于较早进入市场，有一定的品牌优势、规模优势，所以获客成本相对较低，2015-2017 年，获客成本分别是 1494 元、1244 元和 929 元。

　　图：各类医美机构经营特点对比

　　来源：各公司公告

　　另外，从 2010 年莆田系收购，到 2017 年，艺星才有 15 家医院。这个扩张速度大大慢于同为连锁经营的美年健康、爱尔眼科、康宁医院等医疗服务机构。整个市场也没有出现市占率超过 5%的头部机构。

　　其中，以营销运营为主的整形机构，例如华韩整形、丽都整形、希思医美，目标客户群体是年轻女性，在移动互联网流量红利消失后，营销成本大幅增加，加上低价促销策略，经营陷入亏损。而医生自己做老板的医院，例如永成医美，财务稳健，2016、2017 年的净利率分别为 14%、13.7%，超过行业绝大多数企业，但医生资源是不可复制的。反倒是生活美容型机构，例如柏荟医疗，由于客户群体是消费能力更强的成熟女性，客单价、净利率反而更高一点。

　　可见，虽然市场规模快速增长，但医美整形生意其实并不好做。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有