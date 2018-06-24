芒果系打包上市：视频行业正迎来扭亏为盈的拐点

经济观察报

郑淯心

6月21日晚，快乐购物股份有限公司（简称快乐购 300413.SZ）公告称，其重大资产重组获批，湖南广电旗下快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐五家公司，整体作价115亿打包注入快乐购。

快乐阳光2017年营业收入为33.85亿元，同比增长86.28%，净利润达4.89亿元。芒果TV的运营主体是快乐阳光，是中国排名第四的视频平台，背靠湖南卫视。这次重组让其成为国内A股首家国有控股的视频平台。

本次收购采取发行股份购买资产加募资的方式，收购后，快乐购的控股股东仍为芒果传媒，实际控制人仍为湖南台。

具体而言，快乐购拟向芒果传媒发行股份购买其持有的快乐阳光84.13%股权、芒果互娱51.80%股权、天娱传媒 100%股权、芒果影视100%股权、芒果娱乐100%股权；向芒果海通、厦门建发、上海国和、联新资本、湖南文旅、光大新娱、广州越秀、芒果文创、建投华文、上海骏勇、中核鼎元发行股份购买其合计持有的快乐阳光15.87%股权；向芒果文创、西藏泰富、中南文化、成长文化、上海骅伟发行股份购买其合计持有的芒果互娱48.20%股权。

同时，快乐购拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金20亿元，拟用于标的公司快乐阳光实施芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。

芒果的流量引力

中国网络视频行业起始于2005-2006年优酷、土豆等一批网站的上线，最初以UGC为主；爱奇艺较晚，于2010年4月才上线，主打高清；腾讯视频更晚，2011年4月上线，目前腾讯视频、爱奇艺和优酷土豆成为视频行业的三巨头。

2014年4月，芒果TV上线，背靠湖南台。

从2005年的数据开始，湖南卫视一直是上星卫视收视率的第一名，并且广告收入连年上升。2016年，湖南全台总收入达到187亿元，同比上升6%，湖南卫视广告收入达到 110亿元，同比上升8%。湖南卫视是除CCTV外，第一个广告收入破百亿的上星卫视。

湖南卫视把自身优势注入芒果TV，从数据上来看，芒果TV的流量结构中以综艺为主，其他三大视频网站均以剧集为主。

从芒果TV内容结构来看，头部内容和爆款内容占比大，对流量拉动能力强，基础的底量内容并不大，形成了一个窄梯形结构。据统计，《向往的生活》、《亲爱的客栈》以及《中餐厅》三档节目为芒果TV带来超45亿的播放量。从2017年网综播放前十的数据上来看，2017年芒果TV在前10的播放量的节目中占据了5档，总计播放量超过90亿。

从内容上看，芒果TV注重自制，比较受欢迎的网综自制节目有：《明星大侦探》系列、《妈妈是超人》系列、《爸爸去哪儿》第四、五季、《放学别走》等。

方正证券研报认为，芒果TV的核心竞争力在于差异化的用户（年轻、女性、都市）、独特的内容（芒果独播&“自制+订制合作”打造S级剧综）、一云多屏的终端覆盖、一流的制作团队（共享湖南广电体系制作人才）。

截至2017年12月底，芒果TV的平台注册用户数达到1.16亿人，付费用户数量达到451.4万人，会员规模、月均DAU等指标均呈上升趋势。

拐点来临

新时代证券分析师贾明乐认为，视频行业正迎来扭亏为盈的拐点。

他从收入和成本两方面综合来看。收入分为广告收入和会员收入，2017年我国网络视频行业收入规模达到952.3亿元，2012-2017年复合增长率高达60%。

成本分为内容成本和带宽成本，目前各大视频网站均在加大内容投入，但重心由外购转为自制和参投。如爱奇艺2018年的内容投入将超过100亿元，自制剧40部，版权剧39倍，爱奇艺自制剧的数量首次超过版权剧。芒果TV背靠湖南台大股东的优势，这一成本较少。2014年3月，阿里云宣布自建CDN商用，随后便掀起了行业价格战，到2015年阿里云价格仅相当于网宿同类产品的1/3，腾讯云也跟进降低25%。

2017年11月，阿里云再次宣布降价，CDN降幅高达25%。虽然视频网站的整体流量在快速上升，但单位流量的带宽成本将不断下降。目前视频行业的带宽成本仍在40%-50%左右，预计未来将下降到30%以下。

公告称，湖南广电此次将芒果系优质资产打包注入上市公司平台，是国企深化改革、提高资产配置效率、积极参与市场化运营的样本。

交易完成后，上市公司将完成新媒体平台及内容的整合，主营业务将由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售全产业链等，进一步打造为国有新型主流媒体集团。

多家证券公司给予快乐购买入评级。