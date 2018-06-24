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警方摧毁诈骗团伙 网恋女友貌美背后是一群糙汉子

警方摧毁诈骗团伙 网恋女友貌美背后是一群糙汉子
2018年06月24日 06:31 钱江晚报
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　　本报讯 “小哥哥，网恋吗？我御姐音。”照片看上去是个美女，听语音也很柔美，哪知道背后却是个诈骗团伙。更夸张的是，受害人被骗后还被成功洗脑，摇身一变也成了骗子，死心塌地为诈骗团伙卖命。

       6月20日上午，泰顺警方赶赴山东省莱阳市，一举摧毁了一个以传销模式组织经营的网络婚恋诈骗团伙，当场抓获嫌疑人37人，涉案金额50余万元。昨天上午，29名嫌疑人被泰顺县公安局带回依法刑事拘留。

　　花了1.6万元哄“女友”后被拉黑

　　今年4月，温州泰顺的林某在某婚恋网站看到一名女子发布的交友信息，还没有女友的林某主动添加了对方的微信。聊天时，林某发现对方特别温柔恬静，有着正式的工作，两人的感情迅速升温，没多久便确定了恋爱关系。

　　“亲爱的我想吃零食，你给我买吗？”

　　“想你了，我去看你吧，我身上的车票钱不够。”

　　“看上一件衣服，但是好贵。”

　　“我想去见见你的家长，把我们的婚事给定了。”

　　聊天中，林某觉得与对方相遇似乎是命中注定。于是“女友”以各种方式要钱，林某都有求必应，常常发红包或者大额转账。后来林某囊中羞涩，为了花钱哄“女友”高兴，他还用APP手机软件贷款，将贷来的钱汇给对方。

　　认识才一个月，“女友”以各种借口骗走了林某的1.6万元，之后便拉黑删除了他。林某这才恍然大悟，今年5月，他向泰顺警方报了警。

　　所谓网恋女友其实是糙汉子

　　经过一个多月的分析研判，泰顺警方随即成立专案组调查侦办。专案组确定了诈骗团伙的活动区域，并辗转山东、河南调查取证。 6月20日上午，通过统一部署，泰顺警方抽调50多名警力前往山东省莱阳市统一收网，分别对莱阳市内的三个诈骗窝点进行冲击，现场抓获了嫌疑人37人，查获作案手机、银行卡等物品数百件。

　　经调查，仅5月份至今，该团伙在全国各地进行疯狂诈骗40余起，涉案金额达到50余万元。

　　“嘴巴笨点的，就冒充女性在交友平台上发布信息；嘴巴甜会说话的，就直接以女性身份撒娇卖萌。”据嫌疑人邵某交代，他们的诈骗手段主要是冒充女性，赢得了受害人的好感成为男女朋友，随后不断编造理由，以买东西、看望男友等借口诈骗对方的钱财。

　　“有些受害者会想来看我们或者要视频，为了不被戳穿，我们就会发几个女性的照片给对方。”团伙中的女骗子马某交代，男性诈骗者在以冒充女性的身份与受害者聊天过程中，如果受害者要求语音，就让女性嫌疑人通过语音发送给对方，以打消对方疑虑。

　　诈骗团伙以“传销”模式管理

　　这一诈骗团伙的成员均为“90后”，团伙以“家庭”为基本单位进行管理。一个“家庭”由10余人组成，时不时还会组织“家庭”活动。“家庭”内部制定了严格的纪律：每次外出不能超过2~3人，每次外出间隔不能超过10分钟。

　　诈骗团伙有严密的组织架构，分为“业务员、科长、经理、总监”四个职级。每个职级有着不同的分工。

　　这些糙汉子利用女性身份行骗，还对部分受害者进行洗脑，让他们在受骗后加入到诈骗团伙中卖力工作。据了解，每当有新成员加入时，团伙都会先带他出去吃喝玩乐，并没收新成员的身份证和随身物品，慌称自己从事网络电子商务科技工作，销售一种价值5900元的网络胶囊。不停给对方灌输和洗脑，直到对方顺利购买一套产品后，才会将其吸收到某个“家庭”中去行骗。

　　嫌疑人陈某就是这样的例子，他原本是网络婚恋诈骗的受害者，但为了能见到手机另一头的“爱人”，只身来到山东莱阳。在被对方花光积蓄后，在“爱人”和团伙成员的洗脑下，竟相信能够用这种诈骗和推销网络产品大赚特赚挽回损失。最后被虚假的爱情和利益蒙骗，走上了犯罪的道路。

　　本报记者 汪子芳 通讯员 范荣 庄徐

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