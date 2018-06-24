广州废弃共享单车逾30万辆 清理回收问题较突出

文/广州日报全媒体记者何瑞琪

因过量投放、企业倒闭等问题，使街头出现大量废弃闲置的共享单车，挤占公共道路资源。今年4月，广州开始大规模清理废弃共享单车，如今成效如何？

22日，广州市人大常委会和广州广播电视台联合主办大型政论性电视公开论坛——《羊城论坛》第210期“共享单车管理大家谈”。据最新统计，广州已有废弃共享单车有30多万辆，其清理回收是行业目前最为突出问题。

共享单车“野蛮生长”

2016年9月，共享单车第一次进入广州，短短两年内“野蛮生长”，无论是交通要道还是内街内巷，时常可见随意堆放的共享单车。无序竞投车辆引发了市场混乱，2017年广州累计已有超过80万辆共享单车。广州交研所副所长魏广奇表示，经过评估，从能够通行的道路容量角度考虑，39万~45万辆的共享单车容量较为适宜。

去年起，广州市交委已发布声明，禁止任何形式的新车投放行为。进入2018年，清理废弃共享单车成为重点聚焦的话题。4月18日，广州市集中开展清理共享单车的整治行动，一天就已清理共享单车超过9000多辆。

据市城管委主任科员谭钊雄透露，据统计，停在广州街面上的废弃共享单车有30多万辆，而画线规范内可停放的大概8.5万辆。也就是说，有数十万辆废弃共享单车挤占了公共道路资源。

谁来清理废弃单车？

谁来负起清理的责任？废弃共享单车该交给政府还是企业处理？对此，在广州投放量最大的摩拜单车和OFO企业作出了回应。摩拜单车相关负责人表示，目前企业打算“以新换旧”，换置一批废弃共享单车。企业在广州租赁了十多个仓库，每个仓库至少有1000平方米以上，用来放置废弃单车。

社会呼吁共享单车的合理退出机制。有市民建议对废旧共享单车直接清理处理，但是法律专家表示，无主单车仍有财产价值，需明确执法程序。

广东恒益律师事务所律师周磊表示，《物权法》规定了“物权的取得和行使合法性和不得损害公共利益和他人合法权益”的原则。他认为，清理单车所引发的成本不应该由财政或者通过行政执法来负担，企业必须承担这个责任，但是往往出现企业不及时处理的情况。

“如果按照行政强制法，我们强制查封扣押，然后再去做拍卖，这个行政成本是相当高。”他建议，可在立法中进一步明确对废旧单车的管理部门、处理措施，形成执法依据。

广州市人大代表吴榕凯认为，企业应该负主体责任，但是政府必须给它立规则，比如规定企业的具体单车投放量，以及回收废弃共享单车的仓库、维修点的面积和数量。“企业可以交一笔订金，如果企业不处理乱停放、废弃的现象，政府部门可以给搬走，但是企业要买单。”

推进共享单车规范管理

此前，市交委表示会组织专业法律机构进行研究，推进互联网租赁自行车行业的规范管理。

在现场，市交委治理处副处长罗良鑫表示，已组织专业的法律机构研究后续处置办法。“问题其实去年就出现了，我们也一直在研究，已经做了三四个方案，也请了法律专家召开研讨会。”

废弃共享单车分多个类别，如正常运营的企业的坏单车，倒闭企业的坏单车等。对于正常运营的企业，罗良鑫表示，市交委督促企业清理共享单车，“没有存活的企业我们还在想办法。”

眼下，全国各大中城市都在集中控制共享单车的总量。广州努力切实让共享单车成为解决最后一公里的“铺路石”，而非成为阻碍最后一公里的“绊脚石”。