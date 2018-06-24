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中国初创企业数量是韩国61倍 韩媒：韩年轻人怕失败

中国初创企业数量是韩国61倍 韩媒：韩年轻人怕失败
2018年06月24日 05:20 参考消息网
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　　参考消息网6月24日报道 韩媒称，6月17日，根据韩国中小风险企业部和中国方面的数据，截至2017年，韩国和中国初创企业数量分别约为9.83万个和605.9万个。中国的初创企业数量是韩国61倍。

　　据韩国《亚洲经济》网站6月18日报道，韩国2017年平均每天有270多个初创企业诞生，与之前2015年约为9.38万个、2016年约为9.62万个相比，增长比例连续两年为个位数。

　　相反，中国2015年初创企业个数为438万个，2016年则是551.15万个，连续以2位数的增长比例增长。中国市值10亿美元的独角兽企业以及市值100亿美元的十角兽企业数量也在不断增加。

　　德勤咨询公司最近发布的“美中独角兽企业报告书”中，去年上半期全世界252个独角兽企业中，有98个中国企业，占38.9%。其中排名前10位的十角兽企业中，半数以上来自中国。

　　报道称，韩国目前仅有Coupong、Yellow、L&P Cosmetics三家独角兽企业，并没有超过100亿美元市值的十角兽企业。

　　报道还称，从韩国青年企业家精神财团掌握的信息来看，对公务员和公共机关的偏爱是阻碍韩国年轻人创业精神的原因。根据该财团的调查结果，影响年轻人创业的各种因素中，“偏好安稳职场”、“害怕失败”排在第一、二位。此次调查也发现，80%的韩国人都没有创业的想法，11.7%的韩国人计划两年后创业，有创业意向的韩国人仅占19.1%。

　　专家分析认为，这样的局面是由于韩国和中国对于创业的看法和政策差异造成。韩国年轻人对创业心怀恐惧。与自主创业相比，更倾向于安稳的职场。

　　湖西大学教授边济范（音）指出，目前韩国大部分年轻人认为和进入私人企业相比，医生、公务员、司法界工作人员等稳定的工作更具有诱惑力。他说：“目前的韩国社会氛围，年轻人有这样的想法，我们年长的人应该负一定责任”。他强调，在韩国就算是拿到政府的支援进行创业，如果失败的话，东山再起的机会也非常渺茫。目前政府的政策不是在鼓舞青年们创业，而是逼着年轻人追求安定的工作。

　　高丽大学教授金在永（音）分析道，韩国政府的政策对于那些有着崭新创意的年轻人来说比较苛刻。对初创企业提出业绩方面的要求很多时候根本不现实。

　　报道称，与韩国相反，中国政府对于青年创业的态度一直是积极的。日本的一份报告书中提到，中国目前正在充分利用地缘和学缘来形成对创业失败者的扶持文化。对于这些人来说，失败的经历反而会成为下一次创业的经验。该报告还指出，中国政府目前对于新兴产业的态度是，“先施行，后检讨”。即，鼓励新产业投入，在发生问题的时候再出台相应的措施。

独角兽韩国创业
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