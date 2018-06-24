北京朝阳检方：“约车出行侵害案”近3年发生12起

新京报讯 （记者刘洋 通讯员李新刚）昨日，朝阳检方通报称，自2015年来共办理“乘客约车出行被侵害”类案件12起，涉案17人，涉及罪名包括强奸罪、寻衅滋事罪、抢夺罪等。

司机拒载引发冲突

办案检察官王昭介绍，部分司机在接单过程中，因“拒载”等多种原因与乘客发生言语冲突，后升级为拉扯撕拽、拳打脚踢等暴力行为。

例如，滴滴专车司机赵某在北京首都国际机场航站楼接到乘客李某。因乘客行李较多，司机表示无法承载，遂拒绝订单。李某不服气，二人因拒载问题展开骂战，进而发生肢体冲突，双方均有受伤。

另外，“黑车”司机由于人员构成复杂、车辆行驶地域面广、运营过程随意性大等因素，实践中很难加以约束，这类驾驶员成为流动的违法隐患。

王昭介绍，“黑车”司机周某在三里屯地区拉上乘客送至目的地后，发现对方将手机遗留在副驾驶位置。周某尝试解锁后，发现该手机能在没有密码的情况下登录支付宝，便使用小额免密支付方式，先后给自己支付宝转账13次，共窃得2800元。

男子借接送强奸乘客

王昭介绍，随着即时聊天软件的盛行，陌生男网友以帮忙为名提出自愿接送女乘客，并趁机“揩油”。如犯罪嫌疑人孙某自称是一名歌手，经常通过微信向女性网友示好，并主动提出接送对方。其先后以“过生日”“交男女朋友”等借口，分别将两名被害人约出，后在车内将两人强奸。

另一起案件中，刘某多次通过网聊软件约失恋、醉酒的女乘客提供搭车服务。行程中，刘某借口让女乘客买烟、买饭，后趁其临时下车之机加速开车逃走，掠走乘客放置在车内的财物。最后刘某因抢夺罪被刑事处罚。

检方提示，乘客应树立拒绝“黑车”、夜不拼车等自我保护意识。上车后及时记录车牌号、司机姓名等信息并发送给亲友，如遇司机行为不法或自身权利受损，及时报案或向司机所属平台举报。乘车时尽量不坐副驾驶，并保持与他人通话中。

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快车司机强奸女大学生获刑4年

快车司机张某在从事快车司机第二天，便在送乘客途中，擅自停车将其强奸。新京报记者获悉，张某因犯强奸罪被判处有期徒刑4年。而这名被害人是名女大学生，因害怕被司机杀害，全程未敢反抗。

生于1977年的张某曾于2001年因盗窃罪被判劳动教养1年半，案发时是某公司快车司机。

东城检方指控，2016年11月18日18时许，张某以快车司机的身份，搭载乘客柯女士前往某饭店。20时30分许，张某将车停至东城区东黄城根北街辅路，利用柯女士不敢反抗的心理，在车内采用暴力手段强行与之发生性关系。柯女士返回饭店后向张某公司投诉并报警。次日，张某被警方控制。

柯女士证言称，她当日通过叫车软件搭乘张某车辆，但到案发地点时，张某采用控制其双手、按倒在车座等方式，强行发生性关系。其间，因身形、力量差异及联想到曾发生的强奸杀人等案例，其在用手推张某无果后，未敢做其他反抗。为避免受到更多伤害及麻痹对方，柯女士被性侵后让张某送她抵达目的地。她将遭遇告诉朋友后，朋友投诉并报警。

对此，张某在供述中称，当天下午曾搭载过被害人，聊天得知她是台湾在京学生并添加微信好友，傍晚再次搭载被害人去饭店的途中发生性关系。

而张某妻子说，案发前一天，丈夫才开始从事快车司机工作。

东城法院认为，张某采用暴力手段迫使被害人不敢反抗，进而强行与之发生性关系，已构成强奸罪，故判决张某有期徒刑4年。张某不服判决上诉，该案终审维持原判，现已生效。