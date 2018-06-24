联璧金融被立案侦查 15名犯罪嫌疑人被采取强制措施

北京商报讯（记者 崔启斌 宋亦桐）6月23日，据上海市公安局松江分局（以下简称“松江分局”）官方微信披露，近日，松江分局陆续接到群众报案称，上海联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪。松江警方已依法立案侦查，目前张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

此前就有消息称，联璧金融疑似爆雷。北京商报记者调查发现，目前已经有投资人建立了维权群，此外，联璧金融官网及App均出现无法访问的情况。不过，在当日下午，联璧金融官网和App均恢复正常，但平台官网跳转速度依旧缓慢。

针对此问题，联璧金融回应投资者称，平台一直稳定运营。但受互联网金融大环境的影响，近日联璧金融投资者出现集中兑付现象较为严重，同时也存在恶意挤兑情况的发生。联璧金融将在6月21日下午15点给出具体措施和时间安排。可直到21日下午3点，联璧金融也并未公布解决方案。

公开资料显示，联璧科技成立于2012年，注册资本1亿元，实缴资金1亿元，总部位于上海。据网贷天眼公布的信息来看，联璧金融至今未上线银行存管。此外，联璧金融CEO侬锦担任法人的成都联璧科技有限公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常。