熊猫直播回应资金链断裂：是谣言 C轮融资将超10亿

近日有媒体报道，自今年年初起，熊猫直播的合作公会及其员工的工资无法按时结算、大主播出走等情况接连发生，熊猫直播深陷“资金链断裂”的传言。

今日，寻找中国创客联系到熊猫直播公关部，对方回应称：资金链断裂纯属谣言，熊猫直播现金流没问题，C轮融资规模超10亿元，且到了收尾阶段。

而针对王思聪撤资的传闻，熊猫直播也予以了否认，称大股东和CEO仍是王思聪。

随后，记者在全国企业信用信息公示系统上查到，王思聪至今仍是熊猫直播的董事长。熊猫直播所属公司（上海熊猫互娱文化有限公司）的第一大股东仍为珺娱（湖州）文化发展中心，是王思聪的个人独资公司。

资金链断裂？“纯属谣言”

有网友爆料：“之前总是听说熊猫直播拖欠中小主播的工资，现在轮到自家员工了。每个月五号，是他们员工领工资的日子，如果恰逢周末，会提前至周五发。今年的四月五号是周四，员工没有拿到工资，五天后工资才到账。五月五号是周六，按惯例工资四号就该发，但还是没按时发。”

无独有偶，在“脉脉”匿名区，寻找中国创客发现有匿名消息表示熊猫资金流出现问题，部分员工离职。在一些媒体报道中，有公会老板表示，熊猫直播已经不是第一次延发工资了。

如此，关于“熊猫直播资金链断裂”的传闻甚嚣尘上。熊猫直播公关部告诉寻找中国创客，资金链断裂纯属谣言，熊猫的现金流也没有问题。

关于工资没有按时发放的情况，对方表示，员工工资没有出现这样的情况。随后，记者向一位熊猫直播员工求证，对方也证实了这一说法：“没有延迟发放的情况，网上的信息不实。”

至于主播，当外界声音出现之后，熊猫直播对此进行了排查。公关部表示，在薪资发放周期方面熊猫相对比较严格，基本上没有出现拖欠的情况，如果有个别的特例，可能是出于以下几个方面的原因：

其一、财务制度非常严格，需要收到盖章结算单及发票之后发放，造成延迟；

其二、熊猫对主播的薪资会有人气、时长等种种考核标准，在内审的同时，需要复核之后才会发放，也会带来时间上的延误；

其三、工资的发放流程是熊猫发放给公会，再由公会发放给主播，同样可能会造成延误。

王思聪撤资了？“没有”

2015年9月5日晚上，北京普思投资董事长、万达集团董事王思聪在微博宣布，“PandaTV”游戏直播平台将上线，他将出任CEO。

由于其“国民老公”的角色，熊猫直播可谓“含着金汤匙出生”，成立之初便有人皇SKY李晓峰、炉石囚徒、sol君、LOL大奶强等大主播入驻，也有林俊杰、鹿晗、陈赫、林更新、Angelababy等明星站台。

但多位网友称，王思聪已从熊猫直播撤资。关于此传闻，熊猫直播公关部对此予以否认。“我们的大股东仍是王思聪，他依然是我们的CEO，去年的年会他也参加了。”

据天眼查数据显示，熊猫直播所属公司上海熊猫互娱文化有限公司的第一大股东为珺娱（湖州）文化发展中心，持股超过40%，珺娱文化是王思聪的个人独资公司。记者还在全国企业信用信息公示系统上查到，王思聪至今仍是熊猫直播的董事长。

此外，熊猫直播被爆多位大主播出走，投奔竞品，比如原熊猫“一姐”周二珂重回斗鱼，NOW直播主播小凤九回归陌陌，原熊猫平台主播JY在微博宣布跳槽虎牙。

对此，公关部告诉记者，外界对此的评价有点偏激，各家大主播在各平台之间转来转去属于正常现象。

同时，今年熊猫涌现了一大批S级的新主播，包括外界熟知的托马斯、仙某某。“由于直播圈流量争抢的比较激烈，有些主播可能没有以前那么高的人气了，他们会考虑转型或者换平台。主播的流失，对于平台不能说没有影响，但是我们自己大主播的成长已经完全可以稳定大局了。”

下一轮融资？“快了”

公开资料显示，熊猫直播是一个电子竞技游戏直播服务平台，而后延伸为综合类娱乐直播平台。成立至今，熊猫直播共计融资16.5亿元，最近一次的B轮融资时间为2017年5月，融资金额在10亿人民币，由兴证资本领投，9家基金跟投。

此后，虽然不断有网友爆料熊猫直播即将公布融资消息，但最后都没了下文。直到近日，由于资金链断裂传闻的出现，熊猫直播的下一轮融资才对外公布融资进展。

熊猫直播公关部告诉寻找中国创客：“下一轮融资现在已经到了末尾阶段，但是这个期间是封口期，很快就会公布消息。”

关于腾讯全资收购熊猫的传言，对方表示没有任何回应，包括是否参与投资，也无法回答，但可以肯定的是即将公布的C轮融资数额在10亿元以上。

公关还表示：“大家都知道斗鱼和虎牙的融资规模，我们跟竞品的体量是相当的。”熊猫直播COO也称，此轮融资规模与斗鱼、虎牙的上一轮融资相近，投资性质为独家战略投资。

公开资料显示，今年3月8日，斗鱼宣布新一轮融资，腾讯独家投资6.3亿美元。同日，虎牙也宣布获得腾讯新一轮4.6亿美元投资。

现如今，虎牙已经成为第一家上市的游戏直播平台，据报道斗鱼也将于Q3在香港上市，一旦上市成功，斗鱼将成为继虎牙后，年内第二家成功上市的国内直播平台。

根据艾瑞公布的2018年4月游戏直播app指数，熊猫直播排名第四，排在前面的除了斗鱼、虎牙，还有触手，熊猫直播的竞争压力不容小觑。

腾讯斥巨资加码斗鱼、虎牙，布局游戏直播领域，也让熊猫直播的投资方是否仍是腾讯值得期待。