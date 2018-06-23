在这件事上，刘强东被嘲讽吹牛功夫不如马云

“我一辈子只想做两件事情。具体说来，一是以物流为载体的供应链业务，二是技术。”6·18狂欢购物节前，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东接受了央视财经专访时表示。

近日，在技术方面，刘强东就公布了京东在无人配送领域的又一成果。

6月19日，刘强东发微博称，京东第一架具有100%自主知识产权的重型无人机已正式下线，该无人机目标有效载重量达到1-5吨，飞行距离超过1000公里。刘强东还表示，京东超重型无人机项目于6月18日正式立项，目标有效载重量达到40-60吨，飞行距离超过6000公里。

据京东方面介绍，这款超重型无人机名为“京鸿”（代号“JDY800”），从立项到概念发布再到正式下线，用了一年多的时间，具有全天候全自主的飞行能力，其翼展10.12米，全机长7.01米，机高2.635米，巡航高度3000米，升限5000米。该无人机可装载京东标准化货箱，承载干线与末端无人机网络的转接，在未来能够与京东物流仓储设施实现无缝对接。

这款重型无人机的下线，标志着京东打造的“干线—支线—末端”三级无人机智慧物流体系在支线级布局进入落地阶段。

然而，就在刘强东公布这一消息后不久，就遭到了众多业界人士的质疑和网友的跟风吐槽，网上对于无人机的载重能力和飞行距离等均提出了疑问，认为现有技术难以实现。

京东无人机战略布局

京东在无人机领域的布局计划最早可以追溯到2015年，但其发展最迅猛的时期则是在2017年。

2017年2月，京东集团与陕西省政府正式签署关于构建智慧物流体系的战略合作协议，根据协议，陕西省政府和京东集团将深化合作，共建智慧物流体系，推动电商物流升级发展。此举被视为，京东正式进入无人机物流行业的信号。

同年5月，京东集团与西安航天基地签订了京东全球物流总部、京东无人系统产业中心、京东云运营中心合作协议，计划五年内投资205亿元打造该集团全国最大的综合性智慧物流产业基地，共同建设京东集团全球物流总部、全域无人系统产业总部、京东云陕西大数据运营总部；建立融合智慧物流平台、飞行运管平台、大数据运营三大平台；打造智能制造、智慧物流、云计算、特色小镇四大产业等方面展开合作。

三个月后，京东在陕西获得了覆盖全部省域范围的无人机空域批文，这也是全国第一张覆盖全省空域的无人机空域批文。

为进一步探索“无人机+通航”的物流运输新模式，京东又向民航西北地区管理局申请，在陕西进行“无人机物流配送经营活动试点”，并于2018年2月获得中国民用航空局、民航西北地区管理局批复。京东也成为首个以省域为范围进行无人机物流配送的国家级试点企业。

对于京东无人机的长远布局，京东集团副总裁、X事业部总裁肖军也曾透露：在全国部署数千架通航货运飞机和中大型物流无人机、上万个智能机场和终端，以及数十万架末端配送无人机，实现全国绝大多数县级行政区域和乡村的全面覆盖，让所有的商品能够在24小时之内送达中国的任何一个地方。

电商、物流巨头的无人机热情

随着电子商务的兴起，中国物流运输业蓬勃发展。基于对运输效率的要求，越来越多的电商、物流企业加入研制无人机的行列。

作为国内物流行业的龙头企业，顺丰在无人机研制方面丝毫不逊色。2017年12月，顺丰就通过其官方微信号发布消息，称进行了国内首次大型无人机应急物资快速投递的演示验证飞行，模拟在紧急情况下利用无人机进行备件运输，组织紧急抢修、恢复通讯。

据顺丰方面介绍称，该大型物流无人机翼展20米，机身长10米，起飞重量约3吨，载重达到1.2吨，是当时全球大型的物流无人机之一。无人机的巡航速度可达250千米/小时，航程可达3000千米，升限6000米。此外，该款无人机已实现无人化自主控制，可以自动规划航线，一键自动起降，并具有自主应急处理能力。

顺丰无人机

不仅物流企业重视这一领域，国内电商企业也纷纷加入了无人机的研发队伍。

作为国内领先的电商企业，苏宁自然也不甘落后。5月31日，在全球智慧物流峰会上，苏宁物流首次推出油电混动的垂直起降固定翼无人机。

据介绍，这款油电混动无人机采用电启动方式启动汽油机作业，若发动机熄火，可以立刻空中再次启动。其翼展3.3米，载重可达8公斤，最大平飞速度 36m/s，最大爬升速度 14m/s。挂载飞行续航时间为3.4小时，空载则可以连续飞行4.2小时。此外，这款无人机能在5级劲风的环境中飞行，最高飞行高度可达4000米。

除了国内的企业，国外电商巨头也在积极探索无人机运送技术。

早在2016年12月，亚马逊CEO杰夫·贝佐斯就在Twitter上确认，亚马逊已正式完成世界上第一份无人机送货，并将正式启动无人机送货这一服务。之后，亚马逊又申请了包括极具未来感的“蜂巢式无人机塔”，以及无人机螺旋桨的静音设计和冗余设计等多个新专利。

另一家美国零售巨头——沃尔玛也一直在扩大其食品业务的覆盖范围，并希望利用技术提高供应链的效率。据美国科技媒体Business Insider报道，这家零售巨头已经申请6个无人机专利，可以帮助实现农业流程的自动化。无人机的全部细节尚未公布，但目前确定的专利有给作物授粉，保护植物免受有害生物的侵害和保持植物健康。

京东超重型无人机引网络质疑

当京东还在为6·18狂欢购物节取得的成果高兴时，其公开的这超重型无人机项目就引发网络热议。外界讨论的焦点主要围绕以下几个方面：

1、载重、航程

根据刘强东透露的消息，近日立项的超重型无人机项目，计划实现有效载重量40-60吨，飞行距离超过6000公里。这一数字是什么概念呢？40-60吨是一辆重型坦克的重量，6000公里大约是一条长江的长度（6300公里）。

公开资料显示，目前，我国最大吨位级无人运输机AT200，有效载重才有1.5吨，航程也就2183公里。只有中国西安飞机工业集团研发的重型军用运输机Y-20（代号“鲲鹏”）的载重和飞行距离可与其相比，其中，Y-20载重约为66吨，航程达7800公里。

因此，有网友质疑刘强东很有可能是载重量多打了个零。毕竟，从公布的消息看，JDY800无人机采用活塞式发动机，机翼上有挂架，估计未来是采用吊舱式运输方式，而我国最先进的彩虹-5活塞式无人机，最大弹药载重量也就是1吨。而美国著名的死神无人机，弹药载重量为1.4吨。即便JDY800能够去掉军用无人机的装甲、光电探头等设备，能够增加的载重量也绝不会超过一吨。

目前，能与京东超重型无人机相提并论的，只有美国的鹦鹉螺科技公司研发的无人机。公开信息显示，该公司正在设计一种“飞翼式”翼身融合体的无人运输机，载重量达到2吨。而该公司的目标是在2020年设计出60米长，可载重90吨的超重型无人机。

所以，对于刘强东的这一说法，网友们纷纷在评论区内吐槽调侃，更有网友犀利调侃道，如此优秀的功能，这难道就是传说中的京东战略运输机？

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另外，也有网友认为京东此举是在炒作，并直言刘强东吹牛的功夫不如马云。

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2、投资消耗

除了载重和航程上的质疑，对于京东能否最终造成也存在质疑。

众所周知，与京东超重型无人机承载力同级的Y-20重型军用运输机是在2007年立项，2013年才完成首飞，中间耗时6年，经历了论证阶段、方案阶段、工程研制阶段、设计定型阶段和生产定型阶段。

且不说研制过程中投入的资金巨大，但就耗费的人员和技术就无法估量。京东作为一家民营企业，能否“单枪匹马”实现这一目标令人质疑。

对此，有网友调侃道：“刘强东先生造出地球最强黑科技，载重60吨，航程6000公里的洲际战略运输机，还是无人的，这是我民营企业一次了不起的壮举。”

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不过，也有分析认为，京东设计载重60吨的无人机，尽管挑战非常大，但也不是完全不可能。因为京东此次研制的重型无人机，一大亮点就是“军民融合”。早在2018年初的“新科技、新理念、新起点——GIIS 2018全球产业创新峰会·西安站”上，京东集团西安无人机研发中心总经理崔征就曾经透露，京东就是要搭建空地网络，真正实现军民融合，把核心技术输出出来，提升国防水平。

所以，这次京东超重型无人机的研制如果能得到相关支持，则大大加深了成功的可能性。未来，试验一旦成功也将对我军空中输送领域产生重大影响。

但不同于京东在这方面的热情，阿里巴巴掌舵者马云对无人机运送的态度则有些不屑，认为无人机送货不靠谱。马云曾表示，“真正要干，还是需要时间”。阿里研究院院长高红冰更是公开明确表示，菜鸟网络不会涉及到无人机领域。

就连国内无人机领域的大佬——大疆也没有任何动作。大疆创新副总裁王帆曾表示，无人机物流“距离成熟还有很长的路，太多问题和法律法规要搞定”，因此选择不做，不追热点。