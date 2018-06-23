雷军携六高管亮相香港四季酒店 获98亿激励竟不知情

原标题：雷军携六高管亮相香港四季酒店，对小米估值高低、商业模式、何时CDR逐一做答，拿了98亿激励竟不知情

作者：胡飞军

证券时报 罗曼/摄

7月9日，小米将在港交所主板正式挂牌。

小米集团这只“独角兽”的一举一动备受外界关注。6月23日，港股市场首支以“同股不同权”形式上市的小米集团（简称小米，代码1810.HK）在香港四季酒店召开全球发售新闻发布会，给即将于6月25日启动的IPO公开招股造势。

发布会上，小米创始人、董事长雷军携六大高管出席，对市场关心的98亿股权激励、推迟发行CDR、小米估值及成长力等市场热点进行了一一回应。

“在雷总完全不知情的情况之下，董事一致同意决定给予雷总股权激励，”针对外界关注的上市前“突击”给予的98亿元股权激励，小米总裁林斌如是回应。

同时，小米CFO周受资首度回应了CDR推迟发行的原因，并表示重启CDR“目前没有计划”。

“我并不是很纠结我们到底是硬件公司还是互联网公司，我更在意的小米是一家独一无二的公司，”雷军表示。

此外，对于小米商业模式、成长空间、估值贵与不贵等问题，雷军和其他高管进行了详细的阐释。

看点一：雷军携六大高管出席

6月23日举行的新闻发布会上，小米创始人、董事长雷军携六大高管出席。

除了雷军，还包括联合创始人执行董事兼总裁林斌、高级副总裁兼首席财务官周受资、联合创始人高级副总裁洪峰、联合创始人高级副总裁兼首席品牌战略官黎万强、联合创始人高级副总裁王川和联合创始人高级副总裁刘德。

今年5月3日，小米向港交所递交上市申请，6月21日，小米聆讯后的公告显示，联席保荐人为高盛、摩根士丹利和中信里昂证券，IPO募资最高61.1亿美元（约480亿港元）。小米法定股本总面值67.5万美元，由700亿A类股（价值17.5万美元）和2000亿B类股（价值50万美元）组成。

招股文件显示，小米计划将30%的IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品；30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链；30%用于全球扩展；10%用作一般营运用途。

2015年、2016年和2017年，小米营业收入分别为668亿元、1000.7亿元和1146.25亿元，利润分别产生亏损76亿元、利润4.916亿元及亏损439亿元，而按照非国际财务准则2016年和2017年则分别盈利18.96亿元和53.62亿元。

看点二：雷军称小米是新物种公司

6月22日发布会开始后第一个环节，就是雷军长达近40分钟的“独角戏”路演。

证券时报 罗曼/摄

券商中国记者注意到，雷军的路演内容与其6月21日在小米聆讯后公告中的“董事长公开信”内容大致相同。

由于商业模式就可以对标相应企业给予相应估值，所以外界尤其关注小米商业模式的问题，到底是以手机为主的硬件公司还是其宣称的互联网公司。

实际上，证监会在对小米第一次反馈意见中，也着重提出了一个问题——小米公司现阶段定位为互联网公司而非硬件公司是否准确，并要求其进一步说明，未来互联网变现的趋势、业务增长空间，以及是否具备未来持续增长的能力。

“过去的一个星期，我们在认真进行梳理，小米到底是什么公司，”雷军在路演中表示，此前每一轮私募投资的时候，投资者都给予了小米较高的估值。

雷军称，上一轮小米估值是在三年前，国际投资者给予小米450亿投资的时候，“他们是怎么看小米的，经过我们跟投资者反复沟通，大家认为小米是独一无二的，全球罕见的公司。”

雷军所指的罕见是指，既能做硬件，又能做电商，还能做互联网的全能型企业。

“相比于苹果、亚马逊和谷歌，硬件、互联网和电商这三种能力，在这些大公司里，只有小米是唯一一家具备全方位能力的企业。”雷军说，“所以在这里，我并不是很纠结我们到底是硬件公司还是互联网公司，我更在意的小米是一家独一无二的公司。”

雷军表示，如小米最初诞生时是一个新的物种，相信未来可能有更多新生公司出现，可能商业模式类型完全不同，逐渐被大众所接受，“至于叫什么公司不重要，重要的是拥有强大的竞争模式和类似小米这种新物种企业一样具备巨大成长空间”。

看点三：小米未来成长空间有多大

6月21日，雷军在公开信中也表示，小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司，小米独创了“铁人三项”商业模式，即硬件+新零售+互联网服务。

“小米已经进入了74个国家，还会进一步进入新的市场，未来获得10倍成长空间是看得到的。”雷军说。

小米表示，该公司是互联网公司，初期以崭新的零售渠道，向用户出售各种自有操作系统的MIUI驱动的智能硬件产品，从而建立庞大的自有平台，为用户提供各式各样的互联网服务。同时，提供互联网服务过程中，进一步收集用户信息，让小米更了解用户需要，加上云计算和人工智能，进一步改良产品与服务。

小米还认为，相比于其他较高成本争取用户的互联网平台比较，小米通过出售智能硬件产品，顺理成章吸纳互联网服务的用户赚取保守的利润。

“小米至今的成功证明了这一模式强大的生命力，创业仅7年时间，年收入已经突破千亿元人民币，这一成长速度是很多传统公司无法企及的。”雷军说。

根据小米财报，2017年小米业务部分主要收入有3部分，智能手机、LOT（物联网）及生活消费品和互联网服务，贡献收入分别为805.6亿元、234.47亿元和98.96亿元，分别占70.3%、20.5%和8.6%。

在路演中，雷军对于上述三部分业务空间给予了充分的想象。

雷军表示，手机行业在未来不会再高速增长，但去年全球消费14.7亿台手机，小米占9000多万，就算手机市场不增长，小米仍有巨大的成长空间。在未来8年里，小米将稳步进入一个又一个领域，获得稳步增长。

互联网业务方面，雷军表示，随着小米盒子、AI设备等硬件销售增加，互联网月活跃用户还在持续增加。

看点四：小米股权投资板块正在壮大

此外，雷军还介绍小米的股权投资业务板块也在持续做大，小米是持有美的1.3%的股东，也是迅雷和美股上市公司华米科技和爱奇艺的股东，其中，小米持是爱奇艺第二大股东（持股6.9%，市值约20亿美元）。

为什么小米获得这么多粉丝支持？雷军表示，小米的经营理念是与用户成为好朋友，希望用户可以闭着眼睛在小米买产品。

小米向用户进行了一个承诺：小米每年整体硬件业务，（包括手机及IoT及生活消费产品）的综合税后净利率不超过5%，如超过，小米将把超过5%的部分用合理的方式返还给小米用户。

“很多投资人说小米有机会成为第一，利润像苹果一样超过20%。但我说小米不能超过5%，这样可以确保了无论在什么样的情况下，都保持有力的竞争力。”雷军解释。

最后，雷军表示小米希望成为一个伟大的公司。一个优秀的公司往往会考虑利润，而伟大的公司考虑的是人心，雷军希望小米成为伟大的公司。

看点五：被授予98亿股权激励，雷军竟不知情

6月23日，在雷军路演之后，发布会进入问答环节，回答国际国内媒体的提问，问题涉及上市前雷军获得的超高股权激励和CDR等尖锐提问。

小米CDR招股书显示，上市前即今年4月，小米全体股东同意，向雷军控制的smart mobile holdings limited发行63969619股B类普通股。该次股权激励确认98.3亿元股份支付费用，授予雷军的股权已在上市前发出。这笔98.3亿元的费用会计入当期损益。

小米也特意提示，由于高额的股权激励，当年财务报表净利润可能存在大额为负的风险。

这笔可能导致小米今年亏损的巨额股权激励是如何出台的？

小米总裁林斌回应了两个原因，一方面，董事会对董事长、CEO上市前进行股权激励，这对于新经济公司，无论是美股还是其他证券市场都有这样的惯例，小米不是第一家，也不会是第二家。

而林斌解释的第二个原因令外界诧异，即全体董事瞒着雷军给予了雷军98亿元的股权激励。

“在雷总完全不知情的情况之下，其余董事一致同意决定给予雷总股权激励，”林斌表示，“这基于过去八年，对雷总的带领团队努力以及改变商业模式的肯定，管理层都认为这是实至名归。”

看点六：小米首次回应为何突然推迟发行CDR

作为国内首单CDR的发行企业，按照证监会此前公告，小米公开发行CDR事项定于6月19日上发审会审核，外界普遍认为小米将在当天大概率成功过会。

令人意外的是，6月19日早间，小米集团官方微博表示，经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。为此，公司向中国证监会发起申请，推迟召开发行审核委员会会议审核其CDR发行申请。

证监会也发布公告称，尊重小米集团的选择，决定取消发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

小米CFO周受资首先进行了表态， CDR是一个非常重大的中国资本市场的创新，小米也特别支持CDR的创新，特别荣幸成为首批试点的企业之一，并且在过去几个月时间非常努力地做了许多与CDR相关的工作。

那小米究竟是何种原因推迟发行的？

周受资依旧没有明确回答，只是表示 “经过双方反复的讨论，为了确保CDR试点的成功，我们先申请在香港上市，找合适的时间再通过CDR实现中国的上市，这也得到证监会的认可和支持。”

对于这样模糊的回答显然媒体并不满足，于是又有媒体追问，“公司推迟CDR是不是与证监会在小米估值方面有分歧？CDR择机发行有没有确切的时间？”

周受资明确表示，小米和证监会没有分歧，小米之前也反复和监管层讨论过，最后达成共识是为了确保CDR发行质量，先上港股，再找一个合适时间通过CDR方式上A股，这会是双方觉得可以确保CDR发行成功的很重要的因素。

对于何时重启CDR发行，周受资表示，“目前没有计划”。

看点七：小米估值到底贵不贵？

在此次新闻发布会上，证券时报记者提问，“小米估值差不多有700亿到800亿美元，市场上一直有质疑说如果和苹果比的话，市盈率比较高，那么小米的估值到底贵不贵，市盈率应该是怎样的水平？”

“我们小米集团从来没有说我们值多少钱，市场过去几个月都是市场自己炒作的，我们从来没说过。”对此，小米CFO周受资表示。

针对市盈率的问题，周受资从三个角度来回到了这个问题：

第一，小米在快速增长，去年的收入年底增长67.5%，一季度加速增长，达到89.5%。

第二，小米的市场机会非常大，包括手机市场还能继续增长，新品类互联网服务等拓展，以及国际市场的拓展。

第三，因为小米走的路线是高效的性价比路线，所以能持续地增长。而估值的核心就在于公司增长速度，在于增长的天花板在什么地方，在于能不能持续地增长。

值得一提的是，发布会的主持人还纠正，小米估值“700亿到800亿美元”的说法，其表示，按照17到22块的招股价，小米对应的估值是550亿美金到700亿美金。

看点八：与格力董明珠赌局

还记得2013年雷军与格力电器董事长董明珠的10亿元赌约吗？赌约是5年时间，若小米的销售收入超过格力，那么董明珠给雷军10亿元。

5年前，格力和小米的体量不再一个级别，小米营业收入316亿元，格力营业收入1200亿元。

如今5年过去，小米也猛然间成长为营收过千亿的企业，根据财报，格力2017年营业收入1482.9亿元，小米2017年营业收入1146.25亿元，2017年小米与格力营业收入336.65亿元。

今年一季度，小米实现营业收入344.12亿元，同比增长87.09%，若后续三个季度仍然保持一季度增速，2018年小米实现营业收入将有望超越2000亿元。

今年5月16日，董明珠在“格力2018再启航”晚会上表示，过去的成绩已过去，2018年格力电器将冲击营收2000亿元的目标。

对于2018年要新增的500亿元收入从哪里来，董明珠解释，智能装备将成长为格力电器的第二大支柱产业，包括跨界进入工业机器人领域等，重点投资项目涵盖空调、智能装备、智能家电、集成电路等产业领域。

不过，此前董明珠寄望跨界力推的格力手机，目前进展并不顺利，董明珠个人投资的珠海银隆也被爆出销量订单下滑，厂区停工裁员等消息。

伴随各自面临的挑战与机遇变数，雷布斯和董明珠到底谁会赢，你支持谁？最终的结果将在今年年底揭晓。