评论:小米模式和商业创新无关 中国不需要独角兽概念

原标题：创新的主攻方向应该是技术积累而不是商业模式

据报道，独角兽小米即将在香港上市，最后确认发行价在 17 港元到 22 港元之间，发行 21.8 亿股，募集资金额约 371 亿港元至 480 亿港元，据此判断公司估值在539亿美元到698亿美元之间。小米上市前，关于其过高估值的争论不休，鉴于其过高估值带来的风险，原本发行内地第一只CDR的计划已暂时搁浅。

有关小米估值的分歧在于，小米到底是一家硬件公司还是互联网公司。一般而言，硬件公司市场给出的估值（市盈率）都比较低，比如苹果（17倍）和三星（11倍）；而互联网公司给出的估值都比较高，比如腾讯（32倍），亚马逊甚至高达213倍。根据小米公布的数据显示，2017 年全年经调整净利润为39.5亿元人民币，按今年预期盈利计算，小米招股价相当于市盈率为39.6倍至51.3倍。

之所以给出这么高的估值，雷军在路演时给出的解释是，苹果是硬件，微软是软件，谷歌是互联网，亚马逊是电商，而小米是全球罕见的全能型公司，同时能做电商、硬件、互联网，因此要给“腾讯乘苹果的估值”。

中国第一个全能型公司是乐视，但最终被其庞大的生态以及硬件上的补贴所拖累。所谓全能型公司等同于在单个领域并不具有优势，尤其是缺乏核心技术优势，没有护城河。因此，雷军进一步解释，他创造的是“性价比模式”，即不追求最好但性价比能满足大众需求的产品。

从其招股书可以看出来，小米手机营收占比高达67.53% ，而互联网业务占比仅为 9.43%。其中，中低端廉价手机占销售额的60%多。也就是说，小米主要依靠廉价手机，现在则扩展到其他廉价电子消费品。那么，我们可以大致确认，小米的优势不在科技，而在商业零售。

雷军此前也曾公开表示，小米要做科技界的“无印良品”，即以自己独特的设计风格销售性价比比较高（中低端）的商品。类似的企业还有宜家、优衣库等仓储式销售。这种模式主要优势在于供应链管理、独具风格的产品设计以及靠销售规模赚取更多利润。但是，这种模式与科技创新无关，更没有能力创造“腾讯乘以苹果”的估值，这是一种传统制造业与零售模式的结合。

事实上，过多十几年来中国所谓的“互联网创新”，大都是在“商业模式”上的一种模仿，与科技创新无关，比如中国比较火热的电商、外卖、网约车等。但是，中国大部分舆论都被这些强势企业所主导，称之为“新发明”，或者高科技企业，等等。

在中国制造业仍然处于转型升级前夜的背景下，中国互联网企业崛起事实上对制造业的转型升级构成了制约。以小米为例，其性价比产品（低端）对代工企业构成了压制，因为比拼成本的同时并不注重技术上的创新。以新零售为例，电商企业从线上走到线下，抢占更多的销售平台和数据，从而对上游供应商实现控制，就会产生类似中国为美国零售企业代工的效应：中国企业只能追求低成本代工，而无法积聚更多利润投入到技术研发与品牌塑造，从而抑制制造业转型升级。

中国互联网企业大都从事附加值很低的服务业，以送外卖为例，在发展中国家提供这种服务其实是非常奢侈的行为。另一方面，制造业不断出现招工荒。所谓四大发明之一的共享单车，更是在破坏公共空间的同时，浪费了巨大的资源。

不管是电商，还是小米这样的“低端制造”，其本质上是作为强势平台，通过价格优势吸引消费者同时，也完成了对上游制造商的“剥削”。这才是中国互联网企业的属性。这与高科技无关，而是风险资本追逐短期利益下的“商业模式”，而这种模式对制造业构成了“威胁”。

在过去十几年里，中国的新经济领域出现了两种异化现象，一种异化是风险资本主导的创业均以“财富快速变现”为目的，并非像硅谷那样投入科技创新；另一种异化是整个舆论被这些大企业主导，并被塑造成“高科技”、“新发明”，从而构成整个社会错觉，误导了资源流向甚至政府政策。当中美贸易摩擦爆发后人们才发现，中国真正的核心技术大都受制于人。

我们认为，中国不需要独角兽这样的概念，中国现在急需培养的是以技术积累与创新为主的中小企业，注重短期收益的商业模式创新不应该过度夸大为创新方向。商业模式的创新与竞争在中国基本上都是以“价格”为核心，而价格战只会让中国制造永远处于低端水平。