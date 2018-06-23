雷军的高光时刻：理工男的战斗

来源：证券时报 记者 余胜良

这是雷军的高光时刻，小米要IPO进入资本市场，人们又在为他计算身家几何了。在这么正式的场合里，雷军又一次说了一句不靠谱的话：小米估值应为腾讯乘苹果。

这句话不由让人想起爱因斯坦那个著名的公式，如果这句话成立，那地球已经装不下小米了。

自从做手机后，雷军就说过好多不靠谱的话，做过好多不靠谱的事情。他大张旗鼓地对外张扬一款还没面世的手机，登上人若蝼蚁的舞台，用一两个小时介绍一款手机，详细到内存参数等专业问题。介绍手机壳的经历，称其做一块钢的旅程，头头是道，好像这块钢被装在小米手机上，就有了与众不同的命运，从此比别家手机壳高贵一般。

他说话的样子和口气、行为做派，明显都在模仿乔布斯，雷军也乐意让外界这么认为，他一直西装出镜，到了要学习乔布斯的时候，穿上了T恤衫和牛仔裤。现在混搭了，经常穿西装和牛仔裤。他要营造宗教一样热切感，让小米变成“米粉”的宗教。

雷军将乔布斯产品发布会的方式引入中国，引领了一股新潮流，中国企业家发现，他们还可以用这种方式对外露脸，即使操地方普通话，发型老旧且千年不变，表情单一，说一款没娱乐属性的产品，也能吸引到这么多人关注。这给了好多企业家信心，有不少平时不怎么登台的企业家也开始登台演说，口气也开始狂飙起来。将PPT文化演绎淋漓尽致的是另一个人，他是有“贾布斯”之称的贾跃亭，他的产品发布会能吸引影视明星参加，像是一个狂欢PARTY，有引人窒息之能。

雷军和乔布斯一点也不一样，乔布斯是个理想主义者，是个偏执狂的形象，为了达到目的可以得罪人，只要结果。从经历和性格上看，雷军一直是个好学生、好程序员、好企业家，他愿意面面俱到、委屈变通。他之所以令人感觉亲切，是因为总能让那些程序员理科男有成功触手可及的错觉。

雷军缺少失败的经历，是因为他准备充足，不给失败太多机会。

雷军1969年出生于湖北仙桃，能考上国内一流大学，高中甚至高中之前一定学习很好，关键是上了大学之后的分化 。雷军两年就完成四年的学业，提前毕业了。他大二的时候就走上街头，开始接活儿做生意，他在编程上表现优异，当时计算机方面有门课程叫《PASCAL程序设计》，雷军竟然在这门课程上得了满分。除了写软件赚钱，他还写文章投稿。

一直到雷军加盟金山之后的很多年，他一直吃的是编程饭，他非常勤奋，他的时间单元是半个小时，他曾在接受媒体采访时说，“如果浪费了半小时时间，我就觉得很惭愧。我看到很多人不珍惜时间的时候，就觉得这样的人真没出息。”这期间，他编程能力有所提高，也想做求伯君那样3年成名的人，但阴差阳错，总是差一点点。他做过杀毒软件，但是发现市场上已经有产品，就不再做了，直到很多年后，他才明白市场上有的东西也可以继续做。后来他做小米，做小米之家，做的全是市场上有的东西。

在金山，雷军开始向管理转型，领着开发盘古系统，没想到不尽人意，人心立刻就散了。后来他又做金山词霸，做一些市场上已经有的解密软件，什么赚钱就做什么，什么能支撑公司走下去就做什么，后来又做网络游戏，但网络游戏上，金山也没成为领头企业。金山做网络游戏之前做了卓越网，卓越网花钱太厉害，尽管有融资，但还是看不到盈利那一天，卓越网卖给了亚马逊，据说雷军赚了1亿元，成了有钱人，所以很早之前，雷军就是有钱人了。他一直很克制，善于自我管理，减少睡眠时间，但是金山上市后，市值在中国上市公司中根本排不上号儿，雷军做了很多年，还没有真正走向成功。

雷军做天使投资人很出名，他投的第一个项目是拉卡拉，还投资了UC、猎豹、YY，做了好多公司的董事长。但即使如此，距离名满天下还有距离，他做的一直是小产品。真正让雷军名满天下的是小米，小米是他从金山辞职之后一段时间想出来的创业项目，雷军有想很长时间再做的习惯。他觉得做事情还是要顺势而为，只有坐到风口上、正确的赛道上，才能做得足够大，光靠勤奋和努力远远不够。

2010年做小米开始，开始一路跳跃，到2015年遇到困难，估值一度下挫严重，但到了2017年小米又赶了上来，雷军称“世界上没有任何一家手机公司在销量下滑后能够成功逆转的，除了小米，只有小米能够创造这样的奇迹”。资本市场对小米有看法，认为小米是一家硬件为主的公司，追求的毛利率太低，不能为股东创造利润。雷军不这样看，他觉得自家模式挺好，利润高，对股东有价值。但对消费者而言并不是这样，消费者是比股东更大的群体，小米和小米之家的出现，的确提供了一种可能，消费者可以简单放心地选购产品。雷军一直坚持低价格，这是他与众不同的地方。

早在金山时期，雷军表现了他卓越的领导能力，雷军善于团结一帮人，员工对他评价甚高，尽管年均收入只有18万元，幸福感好像比腾讯还高。他愿意接触新鲜事物，害怕自己落伍，也能拿自己开涮，时刻调侃一下湖北普通话和英语的短板，没那么正儿八经，就让纠错的成本更低。

雷军不是一开始就有今天这样的能力，他是在慢慢成长中锻炼了这个能力，尽管他觉得光勤奋不够，但他一直很勤奋，他愿意成人之美，能团结一帮人的做法，让他和对方都多了成功机会。