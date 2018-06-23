花20元成12家网站"会员" 团伙涉案金额过亿8人追刑责

（原标题：“万能钥匙”偷看付费视频18名涉案人员被警方控制）

江苏南通警方破获非法解析视频资源案，以会员卡形式销售牟利；18名涉案人员被控制

警方查获大量“乐尚视界”实体激活卡。

昨日下午2时，南通警方召开新闻发布会，对案件侦破情况进行通报。

每年花费数十元，即可观看12家主要视频网站的付费会员资源。新京报记者从江苏省南通警方获悉，当地日前破获一起通过“万能钥匙”非法解析视频资源，并以会员卡形式销售牟利的案件。

昨日下午2时，南通警方对案件侦破情况进行通报。警方介绍，涉案人员以科技公司为“掩护”，开发视频会员资源的“万能钥匙”，突破安全验证机制，1年时间内即发行逾3千万张实体激活卡。

这起公安部督办的特大提供侵入计算机信息系统工具案件中，警方在全国范围内控制涉案人员18人，其中8人涉嫌提供侵入计算机信息系统工具罪被采取刑事措施，关闭非法解析付费资源通道8条，涉案总金额逾亿元。南通市公安局网安支队支队长张建介绍，这起案件涉及开发、销售等多链条，在国内尚属首次。目前，案件已被移送检察机关审查起诉。

花20元成12家视频网站“会员”

吴洋（化名）家住南通，平时喜欢追剧，是各种视频网站的忠实用户。2018年1月，一名亲戚送给吴洋一张会员卡，并称，使用这样一张卡，可以任意观看多个视频网站的付费软件。

新京报记者从南通市公安局网安支队获悉，这款“万能会员卡”名为“乐尚视界”。一名警官介绍，“乐尚视界”卡面上印有多个视频网站logo，注册后，用户可以前往视频网站主界面，直接搜索到想看的影片。

不过，据吴洋事后供述，尽管可以免费观看会员视频资源，但整体观影体验较差，流畅度和清晰度都不尽如人意。

南通市通州警方在巡查中发现，网络中存在低价兜售“乐尚视界”手机APP和会员卡，售价20元，用户可直接点击观看12家视频网站的VIP会员资源，包括爱奇艺、优酷、腾讯视频等在内。

警方调查显示，“乐尚视界”在南通的代理商，正是赠送吴洋会员卡的男子何某。

软件公司未获授权“开卡”销售

在与相关视频网站取得联系，明确“乐尚视界”并未获得授权后，南通市公安局网安支队、南通市通州区公安局及南京森林警察学院联合成立专案组，对这一出售非法视频资源的案件进行调查。

南通市公安局网安支队一名办案人员告诉新京报记者，“乐尚视界”是北京一家科技公司制作，拥有线上和实体会员卡两种形式，并通过刘某、李某等人在全国进行代理销售。除“乐尚视界”外，涉事公司还同时开发“橙子视频”、“爱尚视频”、“酷视界”等多款类似的手机APP。

据调查，涉案公司成立于2016年12月，法人代表姓李，现年28岁。当南通警方进入这一公司进行摸底时发现，公司拥有前台、接待、业务员、技术员等各个岗位，员工超过20人，对外宣称的营业内容，主要为软件开发。

警方随后控制该公司法人代表、技术人员、推销人员等9名涉案人员。此后，包括核心代理销售人员在内的多人陆续到案。

案情1

小学文化涉案人员自学计算机

通过对涉案人员的审讯，警方获悉，2017年12月至2018年1月间，在没有取得相关授权的情况下，涉事企业负责人李某强指使员工，研发一款能够侵入官方视频播控平台的软件，并将之制作为手机APP，通过代理商将电子密钥制作成实体激活卡，在全国各地的网络终端销售市场、手机维修店以及网店推广出售。

所谓的“入侵软件”，其制作原理并不复杂。办案人员介绍，在审讯中，涉事企业负责人曾表示，软件的工作原理，类似于为各家视频网站“配了一把万能钥匙”，当用户使用上述手机APP时，点击想看的VIP用户视频资源后，程序会把视频地址发送给服务器，再由服务器自动解析，成功后，用户就可直接观看。

南京森林警察学院信息技术学院副院长吴育宝团队，为案件提供技术支持。吴育宝介绍，涉事APP通过解析视频真实地址，对正版视频资源进行盗用，实现用户在非会员的情况下，也能观看会员视频资源。在这一过程中，能够解析正版资源地址的提供者，是涉案手机APP得以运行的关键。由于其作案手段隐蔽，能够突破计算机信息系统安全验证机制，使得一些受损平台直至案发，仍毫无察觉。

今年3月份，正当专案组在对一台服务器取证时，突然发现，有人对服务器密码进行更改。通过这一线索追踪，4月26日，专案组在广西南宁，将提供解析地址的涉案人员郑某控制。

郑某今年29岁，仅有小学文化，自学编程等计算机技术，与涉事企业具有合作关系。其到案后交代，解析地址接口，部分是自己付费购买，部分从他人处盗用，自己将之整合后，提供给涉事企业使用，按照点击量进行收费，有时也通过广告收益分成。由于是模拟生成密码，直接对视频网站官方服务器中的资源进行提取和解析，因此画质等不太稳定。

案情2

年发卡超3000万张 8人追刑责

南通警方提供的资料显示，32岁涉案人员刘某，与人合伙经营一家手机维修公司。一次偶然的机会，其注意到，印刷“乐尚视界”等手机APP实体激活卡，具有相当的利润。刘某称，纸质实体卡成本仅为每张一毛钱，塑料材质的每张制作费用也不超过1元。实体激活卡的年卡售价为59.9元，进价却只需2元。

办案民警张继称，巨大的利润差，使得各级代理从中获利数千至数十万不等。南通警方查明，涉事软件开发公司，先后出售2050万个“乐尚视界”电子卡密，以及550万个“橙子视频”电子卡密。

此外，解析地址提供商、软件开发运营商以及实体激活卡代理，可以通过巨大的广告收益获利。通过互联网和代理推广，手机APP访问量激增后，通过广告位投放广告盈利。

对于代理商而言，以2元一张的价格购入会员卡，再以3至5元的价格批发销售获利。“大都流向一些小规模的手机营业厅，用于赠送给办理业务的客户。”张继介绍，1年时间，全国各地销售代理已有近千人，发行实体激活卡超过3千万张，活跃用户总数达到360余万，广告收益逾百万元。

南通市通州区公安局网安大队大队长袁纳新称，不仅出售这类实体激活卡涉嫌违法，同时，安装使用这类APP，可能会泄露手机上的个人信息和隐私，存在多种安全隐患。

新京报记者昨日检索发现，目前涉案手机APP均已下线。

南通警方称，8名涉案人员因涉嫌提供侵入计算机信息系统工具罪，先后被执行逮捕或取保候审，案件已被移送南通当地检察机关审查起诉。