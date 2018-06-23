新浪科技> 互联网 > 正文

花20元成12家网站"会员" 团伙涉案金额过亿8人追刑责

花20元成12家网站"会员" 团伙涉案金额过亿8人追刑责
2018年06月23日 08:32 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　（原标题：“万能钥匙”偷看付费视频18名涉案人员被警方控制）

　　江苏南通警方破获非法解析视频资源案，以会员卡形式销售牟利；18名涉案人员被控制

警方查获大量“乐尚视界”实体激活卡。警方查获大量“乐尚视界”实体激活卡。
昨日下午2时，南通警方召开新闻发布会，对案件侦破情况进行通报。昨日下午2时，南通警方召开新闻发布会，对案件侦破情况进行通报。

　　每年花费数十元，即可观看12家主要视频网站的付费会员资源。新京报记者从江苏省南通警方获悉，当地日前破获一起通过“万能钥匙”非法解析视频资源，并以会员卡形式销售牟利的案件。

　　昨日下午2时，南通警方对案件侦破情况进行通报。警方介绍，涉案人员以科技公司为“掩护”，开发视频会员资源的“万能钥匙”，突破安全验证机制，1年时间内即发行逾3千万张实体激活卡。

　　这起公安部督办的特大提供侵入计算机信息系统工具案件中，警方在全国范围内控制涉案人员18人，其中8人涉嫌提供侵入计算机信息系统工具罪被采取刑事措施，关闭非法解析付费资源通道8条，涉案总金额逾亿元。南通市公安局网安支队支队长张建介绍，这起案件涉及开发、销售等多链条，在国内尚属首次。目前，案件已被移送检察机关审查起诉。

　　花20元成12家视频网站“会员”

　　吴洋（化名）家住南通，平时喜欢追剧，是各种视频网站的忠实用户。2018年1月，一名亲戚送给吴洋一张会员卡，并称，使用这样一张卡，可以任意观看多个视频网站的付费软件。

　　新京报记者从南通市公安局网安支队获悉，这款“万能会员卡”名为“乐尚视界”。一名警官介绍，“乐尚视界”卡面上印有多个视频网站logo，注册后，用户可以前往视频网站主界面，直接搜索到想看的影片。

　　不过，据吴洋事后供述，尽管可以免费观看会员视频资源，但整体观影体验较差，流畅度和清晰度都不尽如人意。

　　南通市通州警方在巡查中发现，网络中存在低价兜售“乐尚视界”手机APP和会员卡，售价20元，用户可直接点击观看12家视频网站的VIP会员资源，包括爱奇艺、优酷、腾讯视频等在内。

　　警方调查显示，“乐尚视界”在南通的代理商，正是赠送吴洋会员卡的男子何某。

　　软件公司未获授权“开卡”销售

　　在与相关视频网站取得联系，明确“乐尚视界”并未获得授权后，南通市公安局网安支队、南通市通州区公安局及南京森林警察学院联合成立专案组，对这一出售非法视频资源的案件进行调查。

　　南通市公安局网安支队一名办案人员告诉新京报记者，“乐尚视界”是北京一家科技公司制作，拥有线上和实体会员卡两种形式，并通过刘某、李某等人在全国进行代理销售。除“乐尚视界”外，涉事公司还同时开发“橙子视频”、“爱尚视频”、“酷视界”等多款类似的手机APP。

　　据调查，涉案公司成立于2016年12月，法人代表姓李，现年28岁。当南通警方进入这一公司进行摸底时发现，公司拥有前台、接待、业务员、技术员等各个岗位，员工超过20人，对外宣称的营业内容，主要为软件开发。

　　警方随后控制该公司法人代表、技术人员、推销人员等9名涉案人员。此后，包括核心代理销售人员在内的多人陆续到案。

　　案情1

　　小学文化涉案人员自学计算机

　　通过对涉案人员的审讯，警方获悉，2017年12月至2018年1月间，在没有取得相关授权的情况下，涉事企业负责人李某强指使员工，研发一款能够侵入官方视频播控平台的软件，并将之制作为手机APP，通过代理商将电子密钥制作成实体激活卡，在全国各地的网络终端销售市场、手机维修店以及网店推广出售。

　　所谓的“入侵软件”，其制作原理并不复杂。办案人员介绍，在审讯中，涉事企业负责人曾表示，软件的工作原理，类似于为各家视频网站“配了一把万能钥匙”，当用户使用上述手机APP时，点击想看的VIP用户视频资源后，程序会把视频地址发送给服务器，再由服务器自动解析，成功后，用户就可直接观看。

　　南京森林警察学院信息技术学院副院长吴育宝团队，为案件提供技术支持。吴育宝介绍，涉事APP通过解析视频真实地址，对正版视频资源进行盗用，实现用户在非会员的情况下，也能观看会员视频资源。在这一过程中，能够解析正版资源地址的提供者，是涉案手机APP得以运行的关键。由于其作案手段隐蔽，能够突破计算机信息系统安全验证机制，使得一些受损平台直至案发，仍毫无察觉。

　　今年3月份，正当专案组在对一台服务器取证时，突然发现，有人对服务器密码进行更改。通过这一线索追踪，4月26日，专案组在广西南宁，将提供解析地址的涉案人员郑某控制。

　　郑某今年29岁，仅有小学文化，自学编程等计算机技术，与涉事企业具有合作关系。其到案后交代，解析地址接口，部分是自己付费购买，部分从他人处盗用，自己将之整合后，提供给涉事企业使用，按照点击量进行收费，有时也通过广告收益分成。由于是模拟生成密码，直接对视频网站官方服务器中的资源进行提取和解析，因此画质等不太稳定。

　　案情2

　　年发卡超3000万张 8人追刑责

　　南通警方提供的资料显示，32岁涉案人员刘某，与人合伙经营一家手机维修公司。一次偶然的机会，其注意到，印刷“乐尚视界”等手机APP实体激活卡，具有相当的利润。刘某称，纸质实体卡成本仅为每张一毛钱，塑料材质的每张制作费用也不超过1元。实体激活卡的年卡售价为59.9元，进价却只需2元。

　　办案民警张继称，巨大的利润差，使得各级代理从中获利数千至数十万不等。南通警方查明，涉事软件开发公司，先后出售2050万个“乐尚视界”电子卡密，以及550万个“橙子视频”电子卡密。

　　此外，解析地址提供商、软件开发运营商以及实体激活卡代理，可以通过巨大的广告收益获利。通过互联网和代理推广，手机APP访问量激增后，通过广告位投放广告盈利。

　　对于代理商而言，以2元一张的价格购入会员卡，再以3至5元的价格批发销售获利。“大都流向一些小规模的手机营业厅，用于赠送给办理业务的客户。”张继介绍，1年时间，全国各地销售代理已有近千人，发行实体激活卡超过3千万张，活跃用户总数达到360余万，广告收益逾百万元。

　　南通市通州区公安局网安大队大队长袁纳新称，不仅出售这类实体激活卡涉嫌违法，同时，安装使用这类APP，可能会泄露手机上的个人信息和隐私，存在多种安全隐患。

　　新京报记者昨日检索发现，目前涉案手机APP均已下线。

　　南通警方称，8名涉案人员因涉嫌提供侵入计算机信息系统工具罪，先后被执行逮捕或取保候审，案件已被移送南通当地检察机关审查起诉。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有