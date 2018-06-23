美团计划香港IPO：但上市仅仅是一个开始

美团上市消息不绝于耳，单单是6月份就传了两次，虽然美团方面仍旧是冷处理，但美团上市步伐显然是已经加快。

一方面是，美团在收购摩拜之后，急需要补充弹药，上市成为最好的办法；另一方面，IPO仅仅是美团拓展其边界的开始，只有大量的资金才能撑起美团的“无边界”战略。

美团每一次的成长都是“烧钱”烧出来的

目前，美团除了外卖和到店业务外（团购），还涵盖酒店、旅游、打车、票务、短租、美业、家政、共享充电宝、生鲜电商等各个方面。2017年度美团点评整体收入超过330亿元，GMV交易额突破3600亿元。2017年的活跃买家数为3.1亿，活跃商户440万。不过这都是“烧钱”打下来的江山。

2010年，美团正式上线，而后其他团购网站也如雨后春笋般不断涌现，据不完全统计，2011年时团购网站有上千家之多。直到2015年前后美团为了在激烈竞争中胜出，动用了超过 6000 万美元现金补贴。

随着众多小型团购网站自动退出，美团成了团购行业里的寡头，市场份额一度达80%。并且在2015年美团成功将大众点评收到麾下。

当美团在2015年想着松口气的时候，外卖又成了行业风口。美团快速跟进，跟饿了么、百度展开了外卖补贴战，直到百度退出，三家共烧掉超过百亿。不过当前，外卖市场争夺战依旧没有分出胜负，补贴还在继续。

即使外卖行业的格局还未完全稳定，美团又迫不及待的进入了打车市场，同时狂砸36亿美元买下了摩拜，成为城市出行行业里避不开的巨头。

上市仅仅是开始 美团竞争压压力巨大

根据最新消息，美团最新估值600亿美元，在2017年最新的一轮融资中，美团的估值还仅有300亿美元。从估值上看，美团的“无边界”策略的确增色不少。其实投资方更看重的是未来美团在本地生活服务中的表现。

据艾瑞咨询统计，2017年本地生活服务市场规模10万亿，其中O2O渗透率10%达1万亿，与以商品交易为主的电商形成差异化定位与竞争。

由此可以预计阿森纳，美团上市后仅仅是它“无边界”战略的开始。除了当前外卖、酒店以及出行业务外，不排除美团还将会推展掉其他领域。

目前，美团内部架构主要有三个大方面：首先是到店事业群，由到店综合与到店餐饮合并，加上点评平台形成；其次是新零售&打车事业群，同时外卖业务归属该业务群；最后是酒旅事业群和美团平台。

上市后，美团首先要做的就是巩固当前的市场地位，因为当前美团所扩张的领域，有两个特点，要么疯狂烧钱、要么对手强大。一旦美团资金上出现问题，它的优势就会削弱，同时市场份额就会被其他厂商瓜分。

如到店领域，美团点评面临的对手就是阿里系的口碑网。数据上，美团点评在交易额上占优势，但是在交易笔数上，已经开始落后口碑。易观数据显示，2017年上半年，美团点评、口碑分别以1713.2亿元与1670亿元的交易额排名市场一二名。交易笔数方面，口碑上半年日交易笔数已超2000万笔/天，成为成长最快的O2O平台，美团的日交易笔数为1800万笔/天。

特别是口碑未来将跟饿了么进行业务合并，这对于美团意味着在外卖领域又将会是一场恶战。因为两者合并后，将在到店领域将美团狠狠甩在身后。更何况到店业务一直是美团点评估值最大参考量。

酒店和旅游业务方面，美团面对的竞争对手是携程、同程以及飞猪等强劲对手。根据第三方大数据监测平台Trustdata发布的报告数据显示，今年3月美团酒店以2270万的单月间夜量（单月酒店房间出租率）首次超过携程、去哪儿、同程艺龙的总和。同时，今年第一季度美团酒店以5770万的订单总量位居行业第一。这一领域市场上携程是强有力的对手，目前携程市值220亿美元，况且在酒店和旅游领域，携程还投资了同程、途牛、艺龙等公司本身护城河就很深。

最近同程艺龙也已经提交了IPO申请，数据显示其在交通票务以及酒店业务方面并不比美团差。融资到位后美团想分一杯羹真的很难。

出行和新零售领域，美团针对新零售先后投资了掌鱼生鲜、猩便利、康品汇等。即便是美团投资的掌鱼生鲜、猩便利、康品汇等商超，在新零售方面，首先阿里巴巴就一个绕不过去的大山。若拿店面来讲，掌鱼生鲜也不是现在盒马鲜生，京东7fresh的对手。况且传统零售商如永辉等也都推出了类似的商超，美团竞争优势可以忽略不计。

出行方面，美团则是在南京等七个中心城市进行试点推广网约车，补贴力度空前。另外加上刚刚收的摩拜，可以说美团算是在这方面站稳脚跟。不过网约车市场准入政策已经收紧，美团想要单独靠补贴去占领市场已经很难，当前美团打车在上海打车业务已经停摆。相比之下，滴滴在打车市场的占有率超过八成，基本上留给美团的蛋糕很少。

况且，未来出行在无人驾驶的推动下将出现大变革，而在无人驾驶技术方面，美团并没有过多积累。因此美团在出行上优势也并不明显。何况滴滴推出的外卖服务也是无时无刻影响着美团的决断。

美团不断扩张边界，是因为王兴坚信，美团能像微信一样可以触及10亿用户这样一个规模。从中国互联网人数上看，美团是有达成目标的可能，但是现在这个市场并非只有美团一家，而是有很多家企业具备这种能力。美团上市仅仅是个开始，在竞争对手的拖拽下美团还是上不了岸。