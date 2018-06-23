同程艺龙赴港IPO亮“家底”去年净利近7亿

在去年底宣布合并的同程网络科技股份有限公司（下称“同程”）与艺龙旅行网（下称“艺龙”）携业绩翻身之势向资本市场更近一步，有望成为OTA赴港上市第一股。

港交所于6月21日公布了同程艺龙招股书，这也预示着双方酝酿已久的“资本局”即将最终达成。这也意味着过去几年里中国市值最高的互联网企业腾讯集团以及规模最大的OTA企业携程旅行网（下称“携程”）为主导，牵动了多家资本巨擘的在线旅游行业新一轮格局重构进入了一个新阶段。

业绩翻身

对于此前从未对外披露详细财务数据的同程而言，此番决定登陆资本市场，便决定了其必须要对外亮出“家底”，尽管过去几年中对于同程的业绩市场多有猜测甚至并不太看好，但从其招股书上披露的情况看来，得益于中国旅游市场的巨大潜力以及在线旅游业不断对传统旅游业的渗透，不管是同程还是艺龙都呈现出一种积极的迹象。

根据港交所发布的同程艺龙招股书所披露数据显示，过去3年里同程和艺龙总体收入保持增长态势，同程和艺龙过去3年复合年增长率分别为116.0%和56.7%。同程的收入从2015年的5.81亿元，增长至2017年的27.08亿元。艺龙总收入也由2015年的10.26亿元增至2017年的25.19亿元。

尽管两家公司于今年3月才真正完成合并，但在过去3年里两家企业的月活跃用户和月付费用户都呈现出持续的增长状态。数据显示，2015-2017年，同程及艺龙的合并平均月活跃用户由8870万增加至1.21亿，复合年增长率为16.9%；两家公司合并平均月付费用户由390万增加至1560万，复合年增长率达到99.6%。

这背后是中国在线旅游市场的高速增长，中国的OTA市场在2017年达到人民币8042亿元，预计到2022年将增至人民币1.7万亿元，复合年增长率为16.2%。中国OTA的市场占在线旅游市场总量的68.6%，并将继续在未来多年成为中国在线旅游行业的领先渠道。

而这期间也是在线旅游市场从“乱战”逐步走向集中的时期。在这一大势之下，本就有着良好市场基础的同程和艺龙开始逐渐走出业绩低谷。

同程和艺龙的毛利率连续3年实现增长，艺龙毛利由2015年的3.86亿元，增长至2017年的17.07亿元，毛利率由2015年的37.7%增长至2017年的67.8%；同程毛利由2015年的3.52亿元，增长至2017年的18.49亿元，2015年至2017年的毛利率分别为60.6%、63.1%及68.3%。

虽然2015、2016两年同程和艺龙净利为亏损，但亏损的幅度呈现逐年收缩态势，并且在2017年实现扭亏为盈。同程由2015、2016年分别亏损人民币3.35亿元及9110万元，于2017年实现净利4.91亿元。艺龙则由2015、2016年分别亏损人民币9.63亿元及21.61亿元，于2017年实现净利人民币1.94亿元。如果按照双方合并之后的业绩计算，去年同程艺龙净利润近7亿元，尚未完全整合便已经呈现出如此积极的迹象，因此也就不难理解同程艺龙在资本市场受外界多重因素影响仍处在动荡期内仍然选择迅速投身到IPO的行列中的抉择。

资本暗推

如果说中国的在线旅游业5年前还呈现出一片“诸侯割据”的乱战场面，在各路资本幕后助推之下，除了携程至少还有5到6家OTA企业在市场中搏杀。

但在激烈的市场竞争背后，价格战对利润的侵蚀以及过度逐利而屡屡侵害到消费者的权益，一度使得OTA的模式受到来自供应商和消费者双重的质疑，特别是包括酒店和航空公司在内的资源供给方都有意跳过中间环节增加“直销”的比重，这也使得OTA们开始面临一场生存危机。

这也直接引发了一场由OTA行业领军企业携程所主导，包括腾讯、百度乃至华侨城、万达集团在内的诸多资本都参与其中的一场行业大洗牌，幕后的各家资本通过“换手”“离手”乃至“牵手”等一系列动作将OTA行业从“割据”引向高度集中，携程成为这一轮洗牌中最大的获益者，不仅接连将强劲对手艺龙和去哪儿网收归帐下，更获得参股同程的机会。

随着同程艺龙招股书的公开发布，OTA行业的几个“隐形大佬”也逐一浮出水面。根据目前披露的股权结构，腾讯和携程分别以24.92%和22.88%位列第一和第二大股东。苏州华帆润禾持股比例8.71%，成为第三大股东。

而持股比例5.55%的第四大股东华昌国际有限公司则是今年5月才新进入的资本势力，其背后是华侨城（亚洲），在5月10日发布公告称公司全资附属华昌国际拟向苏州万程收购该公司持有的同程股份5.11%股权，代价约为人民币11.76亿元。

工商注册资料显示，苏州万程全称为苏州万程晟达旅游发展有限公司，唯一股东为北京万达文化产业集团有限公司，苏州万程为BVI附属公司的唯一股东，而BVI附属公司持有同程13.04%股权。在BVI附属公司完成转让13.04%股权予苏州万程后，苏州万程又将目标股份出售予华昌国际。

这一交易显然是作为华侨城集团与同程旅游集团战略合作的一部分而进行的，双方于今年6月宣布华侨城集团将战略投资同程旅游集团，总投资额度超过20亿元。交易完成后，华侨城集团成为同程旅游的重要战略股东之一，双方将发挥线下资源与线上大数据的战略协同效应，实现互利共赢。

一系列的资本腾挪也使得各方所扮演的角色逐一“就位”，接下来的IPO则顺理成章。

目前的资本结构对于同程艺龙的未来发展而言显然具有积极的作用。据了解，目前移动客户端中包括微信和移动QQ移动支付平台“钱包”界面内的“火车票机票”及“酒店”都作为独家端口开放给同程艺龙使用，同时微信“小程序”内嵌在微信应用端，可直接运行，这些渠道作为最为广泛的移动互联网应用场景都将为同程艺龙带来较为明显的流量支持。（王潇雨 黄兴利）