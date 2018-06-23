互联网前后辈利益之争 今日头条交锋腾讯百度

“互联网后辈”今日头条与巨头间的波澜持续不断。

6月20日消息，百度一名前员工因涉嫌违反竞业协议加入今日头条，被百度诉至劳动仲裁部门。除了要求其立即停止违约行为外，百度还要求该员工返还竞业限制补偿金并支付违约金共计100万余元人民币。目前此案已经进入审理阶段，该员工的新东家今日头条也可能会受到波及。

长江后浪推前浪。从口水仗到公关战再升级至对簿公堂，触角伸及更多领地的今日头条已和百度、腾讯等互联网巨头频频交锋。这其中，不仅因为叫板巨头博出位是互联网新秀崛起的捷径之一，还因为在信息流、短视频这些信息分发新兴业态的巨大利益面前，抢夺手机用户更多时间，已经关系企业的生死存亡。

百度起诉

百度对加入今日头条的前员工展开维权行动。

据《华夏时报》记者了解，上述该员工在百度从事技术研发相关工作，2017年12月8日从百度离职。该员工在入职时与百度签有竞业限制协议。根据竞业协议，该员工离职之日起一年以内不得加入百度竞争对手公司及其关联公司，而在这一年中，百度则需要向其按月支付一定数额的经济补偿。有业内人士称，竞业协议期内，百度每月给前员工的补偿约为其离职时工资的一半。

但该员工离职不久，便入职今日头条。有消息称，该员工还涉嫌将前东家百度公司的商业机密透露给新东家今日头条。

今日头条也可能在这场声讨中受到波及。

中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领律师对《华夏时报》记者分析称，该员工在离职后如不遵守竞业限制义务，应该向百度支付违约金及赔偿由此给百度造成的经济损失。他同时表示，如果今日头条作为竞争者，明知或者应知竞业限制协议存在而雇佣百度的前员工，则涉嫌构成共同侵权，百度也可以起诉今日头条要求承担连带责任。

北京理瀚律师事务所合伙人代国华律师也告诉《华夏时报》记者，如果该员工违反竞业禁止约定侵犯了百度的商业秘密，今日头条不论是否知道他违反了与百度的竞业禁止约定，都涉嫌构成侵权。

6月21日，对于《华夏时报》记者关于百度如何发现这起违约事件，以及百度后续是否会将该前员工和今日头条起诉至法院的提问，百度公关相关负责人回应称，具体是法务部门在做，并不太清楚。同日，今日头条相关负责人则对《华夏时报》记者表示，“百度是无中生有，我们并没有接到相关诉讼。”

需要提及的是，百度和今日头条对于“法院见”并不陌生。

今年5月，今日头条以侵害作品信息网络传播权为由将百度在线网络技术（北京）有限公司和北京百度网讯科技有限公司诉至北京市海淀区人民法院。而在今年1月，今日头条还起诉百度涉嫌不正当竞争，并索赔500万元。截至《华夏时报》记者发稿，尚未在裁判文书网上查到1月案件的相关判决，而百度和今日头条相关人士也还未回复该案件进程。

信息流战争

信息流被认为是两家公司数度交锋的重要原因。

对于意图摆脱搜索依赖症的百度来说，信息流已经成为拉动业绩增长的双引擎之一。百度公司董事长兼首席执行官李彦宏曾明确称，信息流将是百度下一个增长点。

据《华夏时报》记者了解，百度的信息流业务在2016年三季度上线。2017年Q3财报中，百度宣布其信息流业务以Q3业绩为基准的年化收入超过10亿美元。2018年Q1财报显示，今年3月百度APP日活跃用户达1.37亿，同比增长18%，每日用户使用时长同比增长超30%。信息流内容中视频分发比例则扩大到48%。

但随着百度在信息流上的日渐发力，其与在这个领域发力更早的今日头条直接竞争。QuestMobile的数据显示，2017年末，百度与今日头条APP重合用户规模由上年同期的7847万人增长到9189万人，重合率已经达到16.9%。

此外，今日头条虽是百度后辈，但其在去年8月的融资现场曾公布，截至去年7月31日其日活跃用户已达1.2亿。还有消息称，冲500亿元，保300亿元是今日头条在2018年的广告收入目标。

百度已经与今日头条系在内容分发的多个领域“撞车”。据《华夏时报》记者了解，除了百家号与头条号的直接竞争外，今日头条在视频领域拥有抖音、西瓜视频等APP，而百度则发力好看视频以及百度百科的秒懂视频。此外，今日头条旗下的“悟空问答”与百度知道都聚焦知识内容分发平台。

亿欧副总裁由天宇对《华夏时报》记者分析称，今日头条起来之前，百度是最有资格和基础做好移动时代的信息分发业务的。但百度发力信息流太晚，现在头条占据上风。“一年半之前百度和头条就开始正面竞争，双方都在盯对方的数据和客户，竞争比较显性。”由天宇说。

触碰巨头蛋糕

需要看到的是，今日头条触碰到的并不只有百度的蛋糕。

6月1日，腾讯宣布起诉“今日头条”及“抖音”系列产品的实际运营者北京字节跳动科技有限公司、北京微播视界科技有限公司涉嫌不正当竞争行为、严重影响公司形象。腾讯同时还暂停了与今日头条系的合作，而今日头条当天也同样以“不正当竞争”起诉腾讯。

在此之前，腾讯和今日头条已经经历了持续数月的“头腾大战”。抖音APP成为其中焦点。4月11日，腾讯宣布微信、QQ将在互联网短视频整治期间，暂停短视频APP外链直接播放功能，波及抖音、西瓜视频以及腾讯自家旗下的微视等APP。抖音随后控诉遭到微信封杀。

抖音的火爆让腾讯看到了短视频市场的潜力，并重启在2017年4月停止运营的微视项目。今年4月有消息称，腾讯将拿出30亿补贴微视。虽然拥有微信这个巨大流量入口，微视却与抖音相差巨大。易观的统计数据显示，微视今年5月的月活为736.66万，环比增幅超过40%。而抖音当月的月活为1.82148亿，环比增加9.52%。

在短视频之外，腾讯新闻客户端和天天快报，微信公众号的资讯阅读和今日头条也被认为存在竞争。近日，微信的订阅号进行了“大改版”，被外界认为微信意在发力信息流广告。

互联网观察人士刘兴亮对《华夏时报》记者分析称，信息流这个赛道百度和腾讯都不能丢，却突然冒出来今日头条这个对手，百度、腾讯跟今日头条都是强竞争关系。他同时认为，今日头条屡屡和巨头爆发冲突的原因之一在于，“今日头条是一根独苗，其它企业都已经站队BAT了。”

由天宇则对《华夏时报》记者表示，百度跟今日头条是产品服务的竞争。腾讯跟今日头条则是用户基础平台和基础入口的更高维度竞争。他同时认为，今日头条目前尚未跟阿里爆发冲突源于，“阿里在内容属性的用户入口和平台，除了UC之外几乎没有布局。（卢晓）