太合音乐完成10亿元融资 百度音乐更名"千千音乐"

太合音乐完成新一轮10亿元融资 百度音乐更名“千千音乐”情怀难破发展“窘境”

陈佳岚，李静

在经历PC时代无限风光、移动互联网时代沉寂后，最近百度音乐以更名重回大众视野。

近日，太合音乐集团宣布百度音乐将更名为“千千音乐”，同时启用全新的LOGO和域名。升级为千千音乐后，原百度音乐的APP端及PC端等产品功能保持不变，未来千千音乐将继续推行差异化运营，在细分音乐领域着重发力。然而，百度音乐的更名不免让人想起2006年千千静听卖身百度后被整合改名的经历。

艾媒咨询分析师李松霖在接受《中国经营报》记者采访时表示，目前阶段，大部分的用户攥在音乐领域巨头腾讯手里，随着巨头之间的合作，二线音乐平台的生存空间会越来越小。在这种情况下，如果不寻求改变、力争上游，二线音乐平台很容易被用户遗忘。

多次改名与整合

千千音乐的名字来源于早期曾风靡一时的音乐播放软件——千千静听。诞生于2002年的千千静听在PC时代是听歌的必备软件之一。

同样是在2002年，百度公司也诞生了一款最早的音乐产物百度MP3搜索。早期的百度MP3搜索，也曾风光无限，用户通过MP3搜索服务开始接触搜索引擎，成为百度公司开辟市场的利器，一度被外界认为给百度公司带来了三分之一的流量。但因为版权纠缠，2005年百度公司在美上市后，MP3搜索业务营收占比和流量开始下滑。2006年7月，百度收购了千千静听，直至2007年艾瑞的一份报告显示，百度公司仍占据音乐搜索市场92.8%的份额。而在2009年正望咨询的一份报告中，百度的市场份额减少到45%。

2011年百度公司旗下音乐平台ting上线主打正版，2012年至2013年间百度公司又将旗下所有音乐产品整合更名为百度音乐。2013年7月，“千千静听”PC客户端也正式更名为百度音乐PC端。因为更名，彼时还遭遇千千静听老用户的抱怨，甚至有用户在百度贴吧发帖直言“百度彻底损毁了原版的千千静听”。

而随着移动互联网的兴起，人们从打开网站搜索歌曲，变成了打开APP直接搜索歌曲，百度音乐的用户也从PC端迁移到移动端，但由于整体传播和社区等功能发力较为缓慢，百度音乐逐渐落后。

此后的2015年，百度音乐作为百度公司“航母计划”的一部分，与太合音乐集团合并，获得了太合音乐集团的版权资源。

时隔五年百度音乐再度改回“千千”二字，包括李松霖在内的多位业内人士认为，这是百度音乐想靠情怀再赢回市场。然而，一个不争的事实是，如今的音乐市场已经形成了腾讯系音乐独领风骚，网易、阿里苦苦追赶，百度不温不火的现状。

来自易观的数据显示，在线音乐移动平台2018年第一季度活跃用户规模前三均为腾讯系的产品（酷狗音乐2.8亿人、QQ音乐2.5亿人、酷我音乐1.2亿人）。百度音乐位居第七，活跃用户数为1012.4万人。

根据易观方面的监测数据，2018年5月在线音乐移动平台月活跃用户也依次为酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、网易云音乐、咕咪音乐、虾米音乐、百度音乐。数据显示，百度音乐于2016年4月活跃用户达到当年的峰值超越1300万，随后几次波动于2016年12月达到较高的活跃度，但此后月活跃用户数据便一直在走下坡路。百度音乐与头部四家音乐平台（酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、网易云音乐）的月活跃差距则越拉越大。就是在2016年，腾讯QQ音乐收购了海洋音乐（当时酷狗音乐、酷我音乐已被海洋音乐收购）。李松霖认为，腾讯QQ音乐对海洋音乐的整合加大了腾讯集团的优势，也对其他平台造成了冲击。

独立发展与新获重视？

如今，经历过一番起伏之后，百度音乐又更名为千千音乐。官方对百度音乐又更名为千千音乐的解释为品牌升级，但新音乐产业观察创始人陈贤江却认为，从更名到启用了新的域名music.taihe.com，注册系统也改用太合账号，是希望该款产品运营与百度撇清关系。

“音乐市场非常大，腾讯、网易、阿里都在重点发展移动端，百度不会在这个时候放弃移动音乐市场。百度之前一直忽略对百度音乐的发展，更名这一举措恰恰反映百度开始重视移动音乐市场了。” 李松霖认为，音乐这块市场百度还是重视的，但目前音乐平台中几家头部平台，腾讯音乐娱乐集团和网易云音乐较其他平台领先优势明显，百度在音乐平台方面想突围难度比较大。本次更名一是希望通过打情怀牌吸引一拨用户，另外则是显示了百度在音乐平台发力的意向。

本报记者也观察到更名的背后，一方面是百度音乐与太合音乐集团整合后竞争对手越来越强大，另一方面则是百度公司在加强AI战略落地应用中急需利用AI音箱拓展市场。

近几年，腾讯、阿里、百度都在布局自己的智能音箱产品，腾讯做智能音箱因为旗下版权最多，可以很好地培养用户习惯，阿里也实现与网易、腾讯的版权互换。目前智能音箱还是以音乐功能为主，作为未来AI时代的入口之一，巨头都在排兵布阵培养用户。记者注意到，在百度开发者中心，不少用户发帖留言称，小度智能音箱歌曲库正版资源太少。

也有业内人士表示，近几年百度很注重发展智能产品，智能音箱是巨头们争夺智能家居流量入口的重要一环，所以百度在智能音箱方面下足了功夫。音乐内容是智能音箱的关键一环，更名本身确实就显示出百度重视音乐市场的意愿，对音乐平台的重视也利于百度在智能音箱端的布局。

但自从百度音乐独立，网易云音乐原高级总监王磊加盟太合音乐集团，以及此次的更名，新的千千音乐似乎越来越脱离“百度风格”，甚至被网友调侃像“网易云音乐风格”。对于现阶段百度音乐与百度的关系，百度方面对记者表示，音乐目前是百度完全独立的部分，但也不能说没有关系，百度的音乐版权来自于太合音乐集团。

至于更名后的千千音乐具体的发展方向，以及与百度方面的合作细节，截至发稿，百度方面及太合音乐集团并未对本报记者做出更多的解释。

而不少人认为，如果百度音乐发展不好的话，放在百度旗下是个负影响，而独立后或许对千千音乐的发展是个好的开始。李松霖认为，更名后的千千音乐无论是在原创扶持还是产品性能方面仍能获得百度的资源支持，但目前发展最主要的难点是市场上几个巨头的优势巨大，在版权、用户口碑方面都有强大的基础，千千音乐要从中实现突围难度较高。值得注意的是，近日，太合音乐集团还对外宣布获得一轮十亿元新融资，新增资本方包括君联资本、国创开元和中泰创汇。