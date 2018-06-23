世界杯直播大战背后 技术实力的较量

李正豪

6月14日深夜，俄罗斯VS沙特阿拉伯的世界杯揭幕战一开始，在中国互联网上，声浪最大的，不是关于世界杯，而是关于世界杯的直播质量。

《中国经营报》记者当晚打开互联网电视，首先发现不能直接进入世界杯直播画面，而需要下载咪咕视频APP，下载完毕以后，还需要填写手机号码、获得并填写手机验证码、完成注册等一系列步骤才进入到播出界面。进入界面以后发现，一开场咪咕视频“黑屏”，重启以后播出画面也一直处于“努力加载中”。

同样拿下央视世界杯转播权的除了咪咕视频还有优酷。调查发现，在6月14日与记者有类似遭遇的人不在少数，当时在电视、电脑、手机上下载或者打开优酷，优酷也会出现卡顿、延时、画面模糊等。

当晚到6月15日，吐槽声浪渐大，咪咕和优酷背后的云服务商华为云、阿里云也被牵连。网上开始出现咪咕卡顿是不是“华为云演砸了”“优酷表现不佳是不是阿里云掉链子了”等各种讨论。

咪咕方面并未回应记者的采访诉求。但咪咕世界杯解说员詹俊于6月15日上午在微博上写道：“昨晚第一天直播，咪咕视频发现很多难题，正全力改善，请各位多多包涵。”间接承认了咪咕前一晚的播出问题。优酷相关人士告诉记者，优酷世界杯直播相关问题是短时间的、区域性的，目前已正常。

吐槽与增长并存的奇景

目前，在百度贴吧、微信朋友圈、知乎等互联网平台上，对于咪咕世界杯直播的吐槽仍有很多。

华为云相关人士透露，咪咕视频世界杯首日出现故障并非因为华为云，而是因为中国移动视频基地的一台网络设备出现了问题，目前已恢复正常。

阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐CEO杨伟东6月16日对外表示，之前优酷资源调配是按照剧集和综艺的人群地域分布安排CDN内容分发网络和带宽的，结果发现体育赛事人群分布与剧集和综艺存在很大差异，这也导致系统需要跟进调整。

阿里大文娱大优酷事业群副总裁兼首席技术官庄卓然事后也表示：“以前做直播保障，通常有流量模型，会估算有多少用户进来，但世界杯是全新的领域，优酷一开始并没有经验。现在优酷的智能调度系统，能对网络当下和未来十分钟进行预测，灵活调动CDN节点，依托阿里云1500个CDN节点，降低卡顿率。”

阿里云方面透露，世界杯揭幕战第一波用户流量高峰出现在开场以后第44分钟，峰值流量达到了2018年央视春节联欢晚会1.5倍的规模，所以阿里云配置专门的数据中心来支撑世界杯直播的各种需求。

国内云计算创业公司一位技术人士告诉记者，视频在互联网上是最耗带宽的内容形式，所以视频网站都使用CDN对视频服务器进行分流、减负，视频内容往往是发布在距离用户最近的CDN网络节点上，这样用户可以就近获取视频内容。因此，网络拥塞、访问延时基本上应该是CDN出了问题。

杨伟东对外界坦言：“我们一开始预计用户瞬间高峰值为1000万，所以当用户突破峰值后，我们及时调整了CDN整体的调配。”杨伟东认为，随着世界杯的深入，即将到来的淘汰赛、半决赛、决赛将会出现更大挑战。

但这些问题似乎并未影响咪咕和优酷在世界杯期间的用户爆发式增长。相关数据显示，世界杯开始以后，咪咕、优酷等APP很快飙升到各大手机应用商店下载排行榜的前列。而优酷数据显示，6月14日世界杯揭幕赛有1200万用户同时涌入优酷平台，创下历史新高，同时拉动优酷移动端新用户日环比增长近160%，整体日活跃用户环比增长20%。

这也表明了咪咕、优酷花高价拿下世界杯网络播出权的价值。业内盛传，咪咕、优酷拿下网络播出权的代价超过人民币10亿元，但是双方都否认了这一数字。

各方战术选择与背后归因

在互联网上，中国网民一边吐槽咪咕和优酷的视频直播质量，一边又下载和打开这两种APP，根本原因在于世界杯直播权是央视垄断的独家资源，将播出权分销给谁、谁就会收益，已经成为规律。

一名体育记者私下交流时表示，世界杯转播权价格成倍飙升， 2004年央视购得世界杯独家转播权的代价是2400万美元，到2010年、2014年已涨至1.15亿美元。外界估计2018年、2022年世界杯独家转播权的代价可能已变成3~4亿美元。

在此背景之下，央视需要想尽办法覆盖成本并获得收益，比如，在2010年南非世界杯上，央视以每家1500万元的价格，将世界杯新媒体转播权分销给土豆、优酷等6家视频网站，借此收获近亿元。2014年世界杯期间，央视采取了独播策略，由此获得广告收入总额大概10亿元。

基于2014年的经验，央视认为，不分销的广告收益要大于分销情况下的版权和广告收入总和。因此，到2018年世界杯，央视曾经多次对外重申其独播权益，但最终还是将新媒体播出权分销给咪咕和优酷，这也是外界猜测咪咕和优酷付出巨大代价的原因所在。

耗费不菲拿下的世界杯直播权，咪咕和优酷当然要好好利用。5月22日深夜，咪咕官方微博对外宣布：中国移动咪咕公司正式成为2018年央视世界杯新媒体官方指定合作伙伴。

一周之后的5月29日清晨，阿里巴巴也通过官方微博对外宣布，旗下视频网站优酷已经与央视签约，获得2018年俄罗斯世界杯的网络直播权。

相关公开报道显示，在中国互联网行业三大视频平台爱奇艺、优酷、腾讯视频中，腾讯是最早与央视进行世界杯播出权授权谈判的，且腾讯方面对获得央视世界杯网络播出权一直信心十足。但杨伟东近日公开披露的细节显示，仅仅3天的谈判就让优酷在央视世界杯网络播出权的谈判“实现了扭转”。言外之意就是，优酷完胜了腾讯视频。

此前的第三方数据显示，爱奇艺月活用户为5.2亿、腾讯视频为4.6亿。、优酷为3.7亿。行业观察家马继华认为，此次优酷成为“爱优腾”当中的独家直播方，很可能会改变国内三大视频平台的后续竞争格局。

至于咪咕此次以黑马的姿态出现在2018年世界杯网络直播权的赛道上，马继华分析，这是国内电信运营商转型的必然选择，因为过去几年国内电信运营商日益“管道化”，所以必须找到新的发展路径，咪咕背后的中国移动显然是决心走上“流量+内容”的转型道路了。

“对于咪咕背后的中国移动和优酷背后的阿里巴巴来说，中国移动是在拓展强大的流量经营模式，打造‘流量+内容’版图，阿里巴巴是在完善大文娱+新零售的生态环境。”马继华表示。