乐视网称正重新激活核心业务

乐视网2017年度股东大会6月22日召开。乐视网董事长刘淑青表示，管理层正积极努力重新激活公司核心业务，引入的腾讯、京东等合作伙伴正在合作发展期，会员售卖及合作情况均处于正常状态。

“公司的新一代超级电视目前研发已经接近尾声，下半年将投入市场。”刘淑青表示，在当前公司整体仍未走出资金困境的情况下，公司管理层竭尽全力恢复超级电视面向用户的服务能力和内容优势，希望通过公司持续不断的努力，广大用户和乐迷朋友能一步步感受到公司向好的变化。

刘淑青介绍，后期公司将从用户服务、资金、产品三个方面持续改善经营环境。“乐视网今年将继续结合自身的软件、硬件产研优势，内容互联网运营优势，进一步强化公司的产品能力。”刘淑青表示，超级电视的内容扩充及整合是公司第一要务，还将继续积极寻求与其他内容服务商开展合作，为超级电视的最终用户提供更多元化服务，不断提升用户体验。

“公司积极与相关金融机构协商贷款展期，并努力解决公司面临的经营困难及资金压力，着力通过恢复各项主营业务的开展以重新激活公司的现金流和供销体系。”刘淑青坦言，上市公司其他业务板块同样面临着沉重的历史债务及资金困境，目前公司全体员工仍在全力以赴探索业务发展机会，并已实现局部业务的创新。

针对乐视网债务问题，乐视网CFO张巍回应称，目前公司正在跟金融公司沟通，也解决了一些问题。对于7-8月份即将到期的债务，目前也在积极沟通。

提及与非上市公司的债务，张巍表示，去年以来，公司不断跟非上市体系进行沟通和交流，取得了一定进展，但还没有签署正式协议。（于蒙蒙）