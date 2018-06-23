互联网资管清理成效初现 违规机构大量退出市场

□本报实习记者 许晓 记者 刘宗根

互联网金融专项整治工作领导小组办公室此前发布通知明确，未经许可，依托互联网发行销售资产管理产品的行为，须立即停止，存量业务应当最迟于2018年6月底前压缩至零。中国证券报记者了解到，有互联网金融平台已下架相关产品，部分P2P平台主动将存量业务压缩为零，正在全力准备监管备案。

根据规定，未持有相关业务牌照，但存量已压缩至零的机构，实控人须出具不再从事互联网资管业务的承诺书，并限期办理工商及ICP备案变更等。另外，记者从多方信源获悉，监管备案很可能出现延期，具体延期时间不定。

业内人士表示，未来一段时间，尽快推动互联网金融行业备案仍是监管重中之重，业务规模将继续受到严格管控。对于机构来说，验收合格的将继续发展，验收不合格的可以选择清存后退出、业务转移至持牌机构、出售债权或资产。

部分平台已清零存量业务

记者了解到，部分互联网金融平台整改已成效初显。近日，四川力帆善蓉信息服务公司旗下的P2P平台力帆善融发布《2018年5月运营报告》称，截至5月末，力帆善融待偿还的借贷余额为0万元，待偿还的利息余额为0万元，借贷余额笔数0笔，这意味着该平台的存量业务已经清零。

上海瀛东律师事务所高级合伙人冉晋告诉记者，通常情况下，地方监管部门会要求互联网金融平台提交清存承诺书，给出清存的时间进度表，按照进度表分阶段清存；会实时监控该类平台的清存情况，对没有按照进度表清存的平台进行约谈警示。

苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言对记者表示，从底层资产看，各类互联网资管产品的期限一般较长，从通知下发到压缩至零的期限为3个月，意味着部分平台可能需要和投资者协商提前完结产品。在实践中，各家平台销售的互联网资管产品在规模、结构、期限、涉及的投资人数量等方面差异比较大，因此处置给各方带来的流动性压力也有所区别。

违规机构大量退出市场

近日，人民银行上海总部副主任孙辉表示，全国违规业务规模下降近57%，违规机构大量退出市场。记者了解到，机构数量和业务规模已成地方监管部门的严控对象。

北京市整治办近日发布通知称，辖区各网贷机构不得增长业务规模、不得新增不合规业务、存量违规业务必须压降、资金端门店必须逐步关停、资产端门店数量应予以控制。对于不整改或不按规定进行整改的网贷机构，将视情节采取列入拟处罚名单、负面清单，甚至予以取缔等措施。

“P2P行业处于集中整改期，属于一种非常态经营阶段，控制业务规模也是一种临时性手段，意在控制违规业务增长，推动行业整改的顺利推进。”薛洪言表示，从实际运行情况来看，整改难度超预期。

在冉晋看来，监管部门未来会进一步完善行业监管政策，

（上接A01版）统一全国监管标准；加强国家、地方监管部门之间的互动和信息互通。此外，地方金融办会通过网格式排查、风险预警系统等监管手段控制辖区内互金企业潜在风险。

“未来一段时间，尽快推动互联网金融行业的备案仍是监管的重中之重。备案之后，行业有望进入常态发展阶段。后续可以通过发展监管科技、开展沙盒监管实验等，处理好创新与合规之间的平衡关系。”薛洪言表示。

备案或出现延期

通知指出，验收完毕后，对于已补齐资管业务牌照的机构，由各省整治办出具验收合格意见。对于未持有相关业务牌照，但存量已压缩至零的机构，机构实控人须出具不再从事互联网资管业务的承诺书，并限期办理工商及ICP备案变更等。

力帆善融称，公司已于2018年5月10日全部结清平台存量业务，目前正在积极按照监管要求全力准备相关整改备案工作。

冉晋透露，最近北京和上海相继出台通知，要求对通过手机回租违规放贷、强行搭售会员服务和商品、变相抬高利率、恶意致借款人逾期、虚假购物再转卖放贷等手段逃避监管、变相开展“现金贷”业务的网贷平台进行清理整顿。

记者从多方信源获悉，备案工作有可能出现延期。安徽省合肥市金融办相关人士告诉记者，合肥市原定于6月底前完成P2P合规备案工作，但由于暂缓了备案进程，不再以6月底作为最后期限。一家P2P平台市场负责人向记者证实，备案确实出现延期，具体何时能备案还不清楚。

冉晋告诉记者，目前备案延期，有消息称最早明年3月，最晚明年年底重新开始备案工作。上海市多个区监管部门已成立验收小组，等待验收细则出台后，对辖区内网贷机构开展验收工作。

“从最新政策安排看，P2P备案截止时点已经延期，由于没有明确发文，具体延期时间不定，市场普遍说法是18个月。”薛洪言表示。