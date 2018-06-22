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比特币价格今日重挫9% 日本6家交易所曝洗钱漏洞

比特币价格今日重挫9% 日本6家交易所曝洗钱漏洞
2018年06月22日 23:53 新浪科技
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比特币价格今日重挫9% 日本6家交易所曝洗钱漏洞
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　　新浪科技讯 北京时间6月22日晚间消息，受日本金融监管部门加强对数字加密货币交易所监管的影响，全球最大数字加密货币比特币的价格今日一度重挫9%。

　　今日早些时候，日本金融厅(FSA)要求本国6家数字加密货币交易所完善其“反洗钱”等方面的保护措施。之前，FSA调查发现，这6家数字加密货币交易所的“反洗钱”措施存在漏洞。

　　受此影响，日本最大的比特币交易所bitFlyer随后宣布，已暂停新客户开户。根据FSA的要求，bitFlyer已开始在防止洗钱和恐怖主义融资方面加以完善。

　　受上述因素的影响，比特币交易价格今日一度重挫9%，跌至6092.38美元，创一周以来的最低纪录。相比之下，去年12月的比特币价格曾一度接近2万美元。

　　进入2018年以来，受各国纷纷强化对数字加密货币监管的影响，比特币价格急剧下滑，市值缩水了近50%。

　　上个月，“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)再次唱衰比特币，称比特币不创造任何价值，购买比特币也并不属于投资。

　　与此同时，微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)称：“作为一种资产类别，比特币不会制造出任何东西，所以不应该指望它价格上涨。它存粹属于‘博傻’型投资。”

　　而高盛CEO劳埃德·布兰克费恩(Lloyd Blankfein)本周三则表示，他本人没有比特币，高盛也没有比特币，但这并不意味着数字加密货币就没有未来。(李明)

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