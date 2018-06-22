美国传来超级大新闻：电商步入全面征税时代！

当地时间21日，美国电商行业迎来了一个历史性的时刻。

美国电商全面征税 科技股下跌

昨天，美国最高法院以5比4的投票推翻了1992年的一项裁决。当年的裁决使互联网基本上成为了一个免税区域。该裁决规定，如果零售商在某个州没有实体店，就不用交税。

但此次最高法院裁决维持了南达科他州法院2016年通过的一项法律。法律规定州外的网络零售商如果在该州的年销售额达到10万美元，或者进行了超过200项涉及该州的交易，就必须向该州交税。

根据一份报告测算，最高法院的这项裁决将打开一项新的政府收入来源，每年的税收收入可增加130亿美元。但这对电商企业来说却并不是一个好消息，多家公司的股票大幅下挫，亚马逊短线下跌幅度达到1.2%，易贝下跌约1%。Wayfair、Overstock、Etsy、Shopify均下跌超过2%。

有人悲也就会有人喜。美国全国零售联合会就发表声明称，“20多年来，零售商们一直在等待这一天的到来。”因为，他们认为这终于给了实体零售商和网络零售商开展公平竞争的空间。

线上线下存在巨大差异的美国消费税

一个税收政策的变化为什么会有这么大的影响？或许对中国观众来说有些难以理解，这主要是因为中美两国之间的消费差别。

我国的商品价格实际上是税后价格；

而美国的商品价格是税前价格，消费者在最后支付时需要额外缴纳消费税。

但因为历史的原因，现在美国的零售行业就形成了线上线下的巨大差异。

之前，美国的网购还是沿袭了几十年前的规定。即如果一个网购商家坐落在一个州，但它另外一个州没有实体业务，那在这个州的消费者从该商家购物，就可以不用缴纳消费税。

举个例子：加州的消费税率为9.25%，如果在当地的商场里买了一部手机花费了1000美元，实际的支付额就是1000美元加上92.5美元的消费税。但如果从电子产品商家B&H上，购买同样一部手机就可以免交92.5美元的消费税，因为B&H在加州并没有实体业务。

为什么会有这样的税收差别呢？这其实是历史遗留的问题。1967年的美国，电话购物开始兴起，但邮购业务的规模还很小，同时也为了鼓励这种消费形式的发展，美国最高法院就判定，没有必要征收跨州消费税。到1992年，美国最高法院再次重申了这一规定。

而随着网络零售时代的到来，这项规定给新兴的电商行业带来了不小的提振。虽然新税法不可避免会对电商平台销售带来冲击，但业内人士认为，这并不会影响到长远的行业发展。毕竟，新税法只是弥补了美国税法几十年的漏洞，而且现在的电商也已经足够强大。