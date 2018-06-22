保险巨头太平洋人寿宣布16亿元投资蚂蚁金服

中国基金报记者 汪莹

刚完成140亿美元巨额融资的蚂蚁金服，再获国内保险巨头16亿元投资。

今日，保险行业协会披露的公告显示，中国太平洋人寿保险股份有限公司将对蚂蚁金服进行股权投资，投资金额约16亿元。

先后投资蚂蚁金服35亿元

太平洋寿险是保险巨头中国太保旗下的寿险子公司。公告显示，太平洋寿险此次对蚂蚁金服投资，所使用的是保险责任准备金，分别运用传统险账户、分红险账户的保险资金一次性出资，出资额分别约4.8亿元和11.2亿元，合计约16亿元。

太平洋寿险表示，截至3月31日，其传统险账户、分红险账户可运用的资金余额分别为3134.66亿元、5360.10亿元。同时表示本次投资不存在外部融资情况。目前，投资已进入实际出资阶段。

而在6月11日，太平洋寿险就预先披露过此次对蚂蚁金服的投资，彼时投资还处于协议签署阶段。当时披露的公告显示，2015年3月，太平洋寿险首次出资约9亿元投资蚂蚁金服股权；2016年4月，太平洋寿险再次参与蚂蚁金服增资扩股，出资近10亿元。

算上这次的16亿元，太平洋寿险对蚂蚁金服已合计投资35亿元。

税延养老产品或将上线支付宝

太平洋寿险此次大手笔投资蚂蚁金服，或与二者此前在税延养老保险领域的战略合作有关。

随着有关税延型养老保险的指导文件落地，5月31日，银保监会公布了首批获准经营税延型养老保险产品的12家险企名单。6月6日，12家险企中的6家获得首批销售资格，分别为中国人寿、中国太保、平安养老、新华人寿、太平养老、泰康养老。

6月15日，首批展业名单里的太平洋寿险正式与蚂蚁金服保险平台签约。根据战略合作协议，双方将共同发挥在技术和服务上的优势，联合推出系列税延养老保险和服务。

对此太平洋寿险表示，双方已经开始启动税延养老产品与服务在支付宝平台的加载工作研究，预计三季度，试点地区（上海市、福建省、苏州工业园区）百姓能以支付宝为入口购买太保的税延养老保险产品。

而蚂蚁金服的加入，将有望在连接用户、便捷理赔、反欺诈等全链路支持税延养老保险的发展。蚂蚁金服方面则表示，未来将为税延养老保险提供包括在线投保、智能保股等在内的更便捷的投保体验，同时推进简化抵税流程。

税延养老险如何为工薪阶层减税？

那么，什么是税延型养老保险？税延养老保险是指个人购买符合规定的商业养老保险的支出，允许在申报个人所得税时，按一定标准税前扣除，至领取商业养老金时再征收个人所得税的一种商业养老保险。

今年4月2日，财政部等部门发布的《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》规定：自2018年5月1日起，在上海市、福建省和苏州工业园区实施个人税收递延型商业养老保险试点，试点期限暂定一年。自此，历时11年之久的税延型养老保险政策最终尘埃落定。

税延养老保险与其他养老保险的不同点如下：

税延养老保险对普通工薪阶层有一定减税效应。根据试点方案，取得工资薪金、连续性劳务报酬的个人，其缴纳的保费可以在当月申报应纳税所得额时根据规定予以扣除。如果个人投保，上限按月收入的6%计算，不缴纳个人所得税的部分最高不超过1000元。

举例来说，王女士月入10000元，以其收入的6%计算，税延额度为600元。若王女士每月拿出600元投保税延型养老保险，这600元便不计入王女士的应纳税所得额中；若王女士每月收入为20000元，其收入的6%为1200元，超过了1000元，则王女士每月用于投保税延型养老保险的免税额为1000元。

此外，计入个人商业养老资金账户的投资收益，在缴费期间暂不征收个人所得税。对个人达到规定条件时领取的商业养老金收入，25%的部分予以免税，其余75%部分按10%的比例税率计算缴纳个人所得税。

以一款税延计算器演算为例：上海地区的30岁男性，如果月薪2万元，从现在起开始购买税延型养老保险，选择领取15年养老金，到60岁退休每月可领取4627元，合计省税近13.4万元。