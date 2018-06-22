某种程度上，饭否当年的关停促进了王兴的成长。现在他掌握着中国最大的本地生活平台，围绕LBS将公司触角伸至生活的方方面面。

本文为寻找中国创客原创

作者 / 薛星星 编辑 / 魏佳

成立八年之后，美团即将迎来重要时刻。

此前多方消息称，美团将于近日在香港递交IPO申请，目标估值为600亿美元。美团对此不予置评。截至发稿，尚未有更多消息出现。

八年间，这家以团购网站起家的公司，不断扩展自己的边界，涉及十几个领域，所到之处均面临强悍的对手，直至现在，除了起家的团购业务，尚未有哪项领域取得压倒性的优势，但又迫不及待地进入下一个竞争激烈的市场。

成立之初，它是美国团购网站Groupon在国内的翻版，之后从“百团大战”之中杀出重围，业务线开始向多元化迈进，涉及酒店、文旅、外卖、打车等多个业务场景。

去年10月，美团完成新一轮40亿美元的融资，投后估值约为300亿美元。年底，王兴宣布调整公司组织架构，聚焦到店、到家、旅行、出行四大LBS场景，构建新到店事业群、大零售事业群、酒店旅游事业群及出行事业部四大业务体系。

“复制者”

在最终决定创立美团网之前，连续创业者王兴已经在创业这条路上失败多次。美团网于2010年3月成立，9个月前，王兴创办了另一家仿照Twitter的SNS网站“饭否”突然遭遇关停，与饭否同期创立的海外网也未能幸免。

这已经是他第二次选择SNS赛道的创业。上一个项目是后来被陈一舟更名为“人人网”的“校内网”，对标Facebook，一度是国内最大的社交网站。

王兴在2003年冬中断在美国的博士学业，拉上大学好友王慧文一同回国创业。此后一年王兴拉着一个小团队试水了多个项目，均以失败告终。

2005年下半年，这个团队终于找到方向，仿照Facebook做专注校园人群的社交，即“校内网”。

美团庞大的地推基因在那时已有所显现，校内网上线初期就有300人规模的校园大使，负责在校内网在高校中的推广。项目上线3个月，总用户量突破3万。王慧文在采访中将校内网的成功归于推广的作用。

但由于项目融资失利，王兴被迫于2006年将校内网以200万美元卖给陈一舟。后来陈一舟凭借校内网拿到软银的3.4亿美元融资，并更名为“人人网”，从校园中走出，成长为彼时中国最大的社交网络。

“员工是需要拿工资的，SNS前途非常大，但是需要时间很长，需要投入钱很多，可能没法直接赚钱。”2014年，美团网从“百团大战”杀出后，王兴在媒体采访中回顾这段经历。

校内网被收购后，他短暂地在这家公司呆了几个月，之后就离职重新创立了另一个SNS网站“饭否”，同年推出面向白领市场的“海外网”。两家网站均仿照当时国外刚刚兴起的twitter。

这是早期王兴身上的另一个标签——“复制者”。无论是校内网，还是饭否，以及后来创立的美团，均是仿照国外已有的创业公司。

360创始人周鸿祎评价他只会复制，但王兴对此似乎并不在意，公开报道中，他对此事的回应包括“创新和科学发现是两码事”，“颠覆性创新固然重要，但选择判断也很重要”。

至少，那些被指责为“复制”的项目在后来都与国外原版走了一条不同的路子，甚至更加出色。最直接有力的回应是目前美团所取得的成就，消息称它计划以600亿美元的估值上市，是国外团购老大哥Groupon市值的20多倍。

2010年11月，关停500多天的饭否恢复运营，但已逐渐沦为小众。某种程度上，饭否当年的关停促进了连续创业者王兴的成长，虽然在十几年的创业历程过后，他的长相几乎没有什么变化。但更多的改变在人们看不见的角落。苦等半年无望之后，王兴抛弃了深耕多年的SNS赛道，选择团购这一模式重新创业。

也许是社交网络离钱太远，而团购离钱更近。与社交网络需要经过长时间的用户积累才能实现流量变现不同，团购是一个一旦开始运营就有毛利入账的模式。现在他掌握着中国最大的本地生活平台，围绕LBS将公司触角伸至生活的方方面面。

野心家

2010年，王兴仿照Gruopon将团购这一模式带入国内后，一个月内就有50多家团购网站出现，拉手、糯米等多家团购甚至先于美团拿到融资。2010年6月，拉手网上线仅3月，即宣布完成累计金额达500万美元的A轮三笔融资。

与现在四处开花的美团不同，2010年的美团看起来更为克制。它的克制贯穿整个项目发展的初期：

例如在一开始每天只做一种商品的团购，绝不多做，王兴对此解释说美团不求量，而注重质量，首先是商家要好，然后是折扣要大，一般都是五折或者更低。

也没有跟进对手大幅砸线下广告——王兴在这里耍了一个小聪明，他在搜索引擎上购买了“团购”和竞争对手的关键词，以帮助线上导流。

在竞争激烈的2012年，美团一个新城市都没有进入……

这些克制让美团在O2O泡沫最为严重之时得以积蓄力量。王兴务实，在业内首先推出了“过期退款”制度，在用户层面赢得口碑；重视客服部，以万单呼入量为考核标准；在泡沫最大时，夸大融资金额也成为一种竞争手段，窝窝团在2011年宣布完成2亿美元融资，后来被证实融资金额夸大四倍。王兴在美团第二轮融资现场直接晒出了账户余额——这种秀肌肉的手段更有利于取得商家的信任。

后来，匆忙启动上市的拉手网IPO失败，糯米也被百度收入麾下。2013年，美团的交易额超过160亿元，同比增长200%，美团在这一年实现了年度盈利——虽然只是微利。

2015年10月，美团网与大众点评宣布合并，成立新美大集团，国内O2O市场的混战告一段落，美团在团购领域的市场占有率超过80%，真正成为O2O领域的老大哥。2016年1月，美团获得腾讯领投的33亿美元融资，创下当时中国互联网单笔融资的最高记录，投后估值达180亿，是上一轮估值的两倍有余。

估值攀升中一部分是来自于美团外卖业务的推动，有媒体报道称，外卖业务占美团总体交易额的近一半。美团在2013年推出外卖业务，据说当时团队内部试水了多个业务线，最后发现外卖业务频次高、需求旺盛，于是将外卖业务单独独立出来，由王慧文直接负责。

美团内部将其发展逻辑称之为“T战略”，从团购场景出发，不断衍生出来具有发展潜力的垂直业务。猫眼电影是“T战略”的第一步。2012年，电影票的业务贡献了美团30%的交易额，于是王兴决定将电影票团购单独出来，成立猫眼电影，并基于此进入到电影行业的整个环节。

而每个垂直场景，进入的又都是一个竞争激烈的战场。

以外卖业务为例，这个领域的对手是来自上海的饿了么以及宣布All in O2O的百度。饿了么在外卖领域已经做了5年；李彦宏则高调称要拿200亿投入O2O。后来，转型All In AI的百度将外卖业务以5亿美元作价出售给饿了么。

过去几年，几方在外卖领域烧光了百亿级别的资金。外卖与美团之前的团购市场截然不同，几乎完全依靠资金启动，有消息称美团在初期一个月的补贴就高达2亿元。2016年8月，王兴在一次会议上透露，除外卖业务外，美团点评其他业务在7月份已经实现了整体盈利。

但是现在，美团又将触角伸到了出行领域。它刚刚在今年4月以27亿美元收购了摩拜单车，顺带包揽了这家公司背后的一堆债务。

去年12月，美团打车在南京市场试水了近一年之后，准备在全国范围内大规模扩张，宣布下一步将进驻北京、上海、成都、杭州、福州、温州及厦门等7座城市。

但截至目前，这家公司只兑现了进驻上海一座城市。“开了上海之后，我们对于开城速度的预期确实是下降了。”王慧文在一次采访中说。

这又是一个异常拥挤的赛道，滴滴出行目前已占据了超过80%的市场份额，除此之外还有首汽、神州、易到等多个玩家。高德地图、携程也对此有所企图。

饭否大V

多方消息显示，美团将于近日在香港提交IPO申请，计划出售10%的股份，拟定目标估值为600亿美元，美团对此表示不予置评。截至目前，尚未看到更多美团IPO消息。

王兴至今没有就上市发表过更多言论。他现在的竞争对手滴滴目前估值560亿美元，同样被曝出有意启动上市流程，最快将于今年下半年赴港上市。

在搜索引擎上搜索王兴的新闻，他已经被称之为另一个马云式的创业榜样。连续创业者，多次创业失败，但从未放弃，现在正在站在成功的路口，即将带领企业敲钟上市。

他身上理工男的标签已经很少被人提及，他治下的美团最广为人知的不是技术，而是庞大的地推能力。关于他个人说的最多的是出众的管理才能，以及拉拢人才的能力。他曾经6次飞往杭州，邀请彼时还在阿里的干嘉伟加入美团，以补足美团在线下的短板。

美团后来在百团大战中站稳脚跟之后，王兴在采访中表示，他从始至终做的都是同一件事，无论是饭否还是美团，他认为本质都是“相信互联网根本性的变革力量”。

“人不经受什么大刺激，心里不会有什么变化。”追随王兴创业多年的王慧文在一次采访中说。饭否网最终在2010年11月恢复访问，现在仍然在维持运营，但简陋界面风格暴露了它已脱离时代的步伐。

王兴现在依然坚持使用着饭否，从2007年到现在发布了一万多条动态，有人说他是饭否最大的大V。他更新频率很高，经常一天会更新四五条，几乎没有间断。他的个性签名似乎是对自己更新频率高的解释：如果我一整天都没看到、想到、或做过什么值得在饭否上说的事，那这一天就太浑浑噩噩了。

在这里你能看到一个截然不同的商业大佬。比如，他昨天刚刚感叹：“突然想起来我很久没荡过秋千了，荡得很高很高的那种。”