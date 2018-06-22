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华尔街日报:美团将以600亿美元估值赴港IPO 突围BAT

华尔街日报:美团将以600亿美元估值赴港IPO 突围BAT
2018年06月22日 20:46 新浪科技
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王兴王兴

　　新浪科技讯 北京时间6月22日晚间消息，《华尔街日报》今日发表文章称，中国新兴的中产阶级正日益通过互联网来从事许多日常活动，包括订餐和预订酒店等，这也推动着已有8年历史的中国创业公司“美团点评”将在今年晚些时候以高达600亿美元的估值上市。

　　在美国，很难找到一家像美团点评这样一家提供广泛服务的公司，它的业务可以说是团购网站Groupon、餐馆点评网站Yelp、外卖服务Grubhub和旅游网站Kayak的结合体。在由腾讯阿里巴巴百度等主导的中国互联网市场，美团点评希望能闯出自己的一片天地。

　　美团点评App拥有3.2亿用户，他们可以使用该应用购买电影票、预订各种服务，以及获取餐馆推荐信息等。根据《华尔街日报》最近的排名，美团点评当前估值约300亿美元，与民宿中介网站Airbnb和太空探索初创公司SpaceX估值相当，同为全球估值最高的初创公司。

　　昨日有媒体报道称，美团点评将于本周五(6月22日)向港交所递交上市申请。知情人士称，美团点评计划在未来几个月以超过600亿美元的估值在香港进行IPO(首次公开募股)。

　　美团点评创建于2010年，目前面临着激烈的市场竞争。例如，阿里巴巴正携手关联公司蚂蚁金服拓展本地业务口碑网。另外，调研公司易观国际数据显示，美团点评在中国送餐市场的份额为42%，排名第二，位居“饿了么”之后，后者拥有51%的份额，也是阿里巴巴的全资子公司。美团表示，分析数据并未充分考虑所有美团点评App中的外卖交付情况，低估了该公司的市场份额。

　　鉴于中国消费市场的庞大规模，美团点评仍有巨大的发展空间。知情人士称，美团点评去年的营收预计为54亿美元，高于Groupon和Yelp两家公司的营收总和，后二者去年的营收分别为28.4亿美元和8.47亿美元。

　　当前，美团点评最闻名的服务仍是送餐。此外，美团点评还向商家销售广告位置，向商户出售商业服务，如帮助他们实现数字化支付。近期，美团点评还在中国的两座城市测试网约车服务，希望借助其庞大的用户规模在该领域占有一席之地。(李明)

美团点评IPO估值
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